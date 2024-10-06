В рамках турнира UFC 307 6 октября пройдет поединок Кайлы Харрисон и Кетлен Виейры в женском легчайшем весе. Начало — 05:45 (мск). Ставка и прогноз на матч Харрисон — Вийера, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Кайла Харрисон

Турнирное положение: Харрисон олимпийская чемпионка по дзюдо и бывшая чемпионка PFL в женском полулегком весе. Сейчас она занимает третью строчку в рейтинге легчайшего дивизиона в UFC.

Последние бои: За 18 поединков в смешанных единоборствах у Кайлы 17 побед и только одно поражение. В UFC американка дебютировала на 300-м юбилейном турнире в апреле и одержала убедительную победу сабмишном во втором раунде в противостоянии с Холли Холм.

Состояние бойца: Физически Кайла выглядит самым мощным бойцом женского легчайшего дивизиона. Возможно, уровень ударной техники у нее не самый высокий. Но уровень борьбы запредельный. И за счет внушительной базы дзюдо Харрисон перерабатывает на канвасе любую соперницу.

Кетлен Виейра

Турнирное положение: Кетлен один из самых опытных бойцов женского легчайшего дивизиона. Она уже давно находится в первой пятерке рейтинга и на текущий момент занимает вторую позицию в нем.

Последние бои: Такой стабильности, как у грядущей соперницы, у Виейры нет. За 5 предыдущих поединков у нее 3 победы и 2 поражения. Но дралась бразильянка исключительно с соперницами топ-уровня. И Кетлен всегда не хватало буквально одного шага, чтобы получить титульный поединок.

Состояние бойца: Бои с участием бразильянки выглядят далеко не самыми зрелищными. Кетлен очень осторожный боец. Она никогда не рискует. Скорее, предпочитает разбивать соперниц на дистанции, нежели идти вперед за досрочным финишем.

А 6 последних боев с ее участием дошли до судейского решения.

Статистика для ставок

6 последних боев с участием Виейры дошли до судейского решения

За 18 поединков смешанных единоборствах у Кайлы Харрисон 17 побед и только одно поражение

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Кайла Харрисон в грядущем поединке считается большим фаворитом у букмекеров. На ее победу можно поставить за 1.10, тогда как на успех Виейры предлагают сделать ставку за 7.55.

Прогноз: Виейра мастер доводить поединки до судейского решения, но продержаться 3 раунда против такого соперника, как Харрисон, задача довольно трудная. С большей долей вероятности, ее ожидает та же участь, что и Холли Холм. Харрисон снесет Кетлен на канвас и финиширует.

Ставка: Досрочная победа Кайлы Харрисон за 2.03.