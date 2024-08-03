В рамках турнира Abu Dhabi 3 августа пройдет поединок Алонзо Фенифилда и Азамата Мурзаканова. Начало — 21:40 (мск). Ставка и прогноз на матч Менифилд —Мурзаканов, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Алонзо Менифилд

Турнирное положение: Большую часть своей карьеры в UFC Менифилд боролся за попадание в топ-15 полутяжелого дивизиона. На данный момент американский боец располагается на 15-й строчке в рейтинге.

Последние бои: До недавнего времени Алонзо шел на серии из пяти поединков кряду без поражений. Но в последнем своем бою он уступил менее чем за полминуты нокаутом Карлосу Уолбергу. Это был первый досрочный проигрыш Менифилда в промоушене за 4 года.

Состояние бойца: Алонзо соответствует уровню бойца топ-15. Но все же конкурировать с восходящими звездами дивизиона и элитными бойцами ему трудно. У американца довольно тяжелый удар и хорошая физическая форма. Да и перевести его на землю не так уж и просто.

Азамат Мурзаканов

Турнирное положение: Мурзаканов дебютировал в промоушене в марте 2022 года. За это время он уже успел ворваться в рейтинг полутяжелого дивизиона и расположиться в нем на 14-й строчке.

Последние бои: Азамат с момента своего дебюта одержал в UFC 3 победы подряд. В двух стартовых поединках он без каких-либо проблем нокаутировал своих соперников. Но вот в последней встрече Мурзаканов не без труда по очкам одолел Дастина Джейкоби.

Состояние бойца: На уровне не самой сильной оппозиции Азамат смотрелся очень прилично. У него довольно тяжелый удар, а также неплохие навыки в партере.

С выносливостью ранее у российского бойца проблем не было. Он способен драться все 15 минут в активном темпе.

Статистика для ставок

Мурзаканов выиграл все предыдущие 13 поединков в карьере

У Алонзо только одно поражение за 6 последних боев

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Российский боец в данном противостоянии считается фаворитом у букмекеров. На победу Мурзаканова можно поставить с коэффициентом 1.36. На успех Менифилда предлагают сделать ставку за 3.26.

Прогноз: У Менифилда было только одно поражение за 6 последних боев. Так что раньше времени списывать со счетов в противостоянии с россиянином его не стоит. Вряд ли Алонзо стремительно понесется вперед, как в предыдущем бою. Гораздо надежнее поставить на то, что быстрого финиша не случится.

Ставка: Тотал больше 2,5 за 1.87