В рамках турнира UFC 304 28 июля пройдет поединок Мухаммада Мокаева и Манеля Капа в наилегчайшем весе. Начало — 02:15 (мск). Ставка и прогноз на матч Мокаев — Кап, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Мухаммад Мокаев

Турнирное положение: Мокаев считается одним из потенциальных претендентов на титул в наилегчайшем весе UFC. На данный момент этнический дагестанец, представляющий Англию, располагается на шестой строчке в рейтинге.

Последние бои: С момента своего дебюта в UFC Мокаев выстроил победную серию из шести боев кряду. Сейчас ему только 23 года — он молод и голоден до побед. В предыдущем поединке Мухаммад хоть и не без проблем, но одолел единогласным решением судей Алекса Переза.

Состояние бойца: Главным козырем этнического дагестанца является борьба. В UFC ранее он одержал 4 из шести побед сабмишном. Любимым приемом Мокаева является треугольник и удушение сзади. Правда, Мухаммад слишком часто заигрывается в атаке и порой сам пропускает в партере попытки приемов от соперников. В стойке также у него есть проблемы.

Манель Кап

Турнирное положение: Кап располагается на восьмой строчке в рейтинге наилегчайшего дивизиона UFC. В топ-15 представитель Анголы сумел попасть в 2021 году.

Последние бои: Путь Манеля в промоушене начался с двух поражений кряду от Александре Пантожи, нынешнего чемпиона дивизиона, и Маттеуса Николау. Когда Капу дали соперников попроще, он раскрылся и набрал обороты, одержав 4 победы кряду.

Состояние бойца: Кап — это боец уровнем чуть выше среднего. Он обладает неплохой защитой от тейкдаунов и хорошей техникой кикбоксинга.

Однако нет ни одного аспекта, в котором представитель Анголы был бы лучшим в этом дивизионе.

Статистика для ставок

Кап выиграл предыдущих 4 боя

Мокаев выиграл 11 боев в ММА, не потерпев ни единого поражения в карьере

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Непобежденный британский боец у букмекеров идет фаворитом в этом поединке. На победу Мокаева можно поставить за 1.52. На победу Капа предлагают поставить за 2.75.

Прогноз: Сценарий этого поединка максимально предсказуем. Мокаев точно не захочет размениваться с Капом на руках, потому как тот может неплохо попасть и отправить его на настил. С первых секунд встречи Мухаммад будет навязывать оппоненту свою борьбу и просто залеживать его на земле. Текущих навыков Мокаева хватит, чтобы остановить бойца уровнем чуть выше среднего.

Ставка: Победа Мухаммада Мокаева за 1.52.