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    Дерек Чисора нанесет Джо Джойсу очередное поражение?

    Джойс — Чисора. Ставка (к. 4.40) и прогноз на профессиональный бокс, турнир по профессиональному боксу в Лондоне, 28 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Джойс — Чисора
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    Джо Джойс (слева)
    В рамках турнира по профессиональному боксу в Лондоне 28 июля пройдет поединок Джо Джойса и Дерека Чисоры в тяжелом весе. Начало — 01:00 (мск). Ставка и прогноз на матч Джойс — Чисора, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Джо Джойс

    Турнирное положение: Еще недавно Джойс выглядел теневой угрозой для всего тяжелого дивизиона и потенциальным претендентом на титул. Но со временем британец лишился временного пояса WBO и превратился в пробитого ветерана.

    Последние бои: За 5 предыдущих поединков в активе британского тяжеловеса 3 победы и 2 поражения. Последний бой он выиграл нокаутом у Каша Али. Но конкуренции с топовой оппозицией Джойс уже не выдерживает. Об этом наглядно говорят его 2 досрочных поражения от Чжана Чжилэя.

    Состояние бойца: В прошлом году у Джо начался сильный спад. Сейчас Джойс пробитый ветеран, но не более. В нынешних реалиях бывшему обладателю временного пояса WBO остается драться только за деньги. А его титульные амбиции уже в прошлом.

    Дерек Чисора

    Турнирное положение: Чисора бывший претендент на титул в тяжелом дивизионе по версии WBC. Как и грядущий оппонент, Дерек ветеран, дерущийся исключительно за деньги без каких-либо титульных амбиций.

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    • Последние бои: За 6 предыдущих поединков в активе британца 4 поражения и только 2 победы. Но стоит отметить, что уровень оппозиции у него был повыше, чем у Джойса. Чисора проигрывал Джозефа Паркеру, Александру Усику и Тайсону Фьюри.

    Состояние бойца: Дерек опытный ветеран с большим количеством боев на профессиональном ринге. За годы выступлений он подрался со многими звездами. Определенный уровень у Чисоры есть даже сейчас.

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    По крайней мере, с представителями второго эшелона конкурировать он в состоянии.

    Статистика для ставок

    • За 6 предыдущих поединков в активе Чисоры 4 поражения и только 2 победы

    • 6 последних боев с участием Джойса закончились досрочно

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: В этом поединке Джо Джойс, по мнению букмекеров, считается фаворитом. На его победу можно поставить за 1.25, тогда как на успех Чисоры предлагают поставить за 4.40.

    Прогноз: Текущая форма обоих бойцов на данный момент сопоставима. А если учесть, что Чисора за последнее время упал в нокаут только от Тайсона Фьюри, то раньше времени списывать со счетов его не стоит. Тот же Джойс вообще перестал держать удар. В связи с этим, шансы Чисоры на успех возрастают в разы. Почему бы не рискнуть и не взять победу Дерека?

    Ставка: Победа Дерека Чисоры за 4.40.

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