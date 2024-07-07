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    Чем закончится реванш Нейта Диаса и Хорхе Масвидаля?

    Диас — Масвидаль. Ставка (к. 2.30) и прогноз на бокс, турнир по профессиональному боксу в Анахайму, 7 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Диас — Масвидаль
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    Хорхе Масвидаль
    В рамках турнира по профессиональному боксу в Анахайме 7 июля пройдет выставочный поединок Нейта Диаса и Хорхе Масвидаля в весовой категории до 88 кг. Начало — 05:00 (мск) Ставка и прогноз на матч Диас — Масвидаль, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Нейт Диас

    Турнирное положение: Нейт бывший претендент на титул чемпиона UFC в легком весе. За его плечами уже есть уже поединок на профессиональном ринге, в котором он дебютировал летом прошлого года.

    Последние бои: За 5 предыдущих боев в активе Нейта Диаса 3 поражения и 2 победы. Последняя его встреча проходила на ринге, которая стала для него дебютной в августе прошлого года. Тогда Нейт уступил единогласным решением судей Джейку Полу. До этого в своем последнем поединке в UFC он выиграл сабмишном у Тони Фергюсона.

    Состояние бойца: С годами Диас сильно сдал физически. Плюс ко всему, он солидно потерял в скорости и теперь его джебы не такие молниеносные. Но чего не отнять у Нейта, это стойкости. Тот же Джейк Пол, обладающий мощным ударом, не сумел финишировать Диаса в очном поединке.

    Хорхе Масвидаль

    Турнирное положение: Хорхе Масвидаль дважды бывший претендент на титул чемпиона UFC в полусреднем дивизионе. Данный поединок на ринге станет для него дебютным в боксе.

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  • 02/07/2024

    • Последние бои: Масвидаль покинул UFC в апреле прошлого года на серии из четырех поражений кряду. В последнем своем поединке он уступил единогласным решением судей другому бывшему претенденту на титул Гилберту Бернсу. А последняя победа Хорхе была достигнута еще в 2019-м. Тогда он победил Нейта Диаса техническим нокаутом в связи с остановкой врача.

    Состояние бойца: Как и грядущий оппонент, Хорхе уже пробитый ветеран. Но в отличие от того же Диаса у Масвидаля есть нокаутирующий удар.

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    И также физическая подготовка у Хорхе немного получше.

    Статистика для ставок

    • Масвидаль идет на серии из четырех поражений кряду

    • За 5 предыдущих боев в активе Нейта Диаса 3 поражения

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: В этом боксерском поединке букмекеры видят фаворитом Хорхе Масвидаля. На его победу можно поставить за 1.55. На победу Нейта Диаса предлагают поставить за 2.95.

    Прогноз: Ждать ожесточенной рубки от двух сбитых летчиков в ринге точно не стоит. Скорее всего, этот поединок закончится точно также, как и их первое противостояние в ММА. Масвидаль будет методично разбивать Диаса, но на этот раз никакой досрочной остановки не будет, ведь они подерутся в боксерских перчатках.

    Ставка: Победа Хорхе Масвидаля по очкам за 2.30.

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    Диас — Масвидаль: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 07.07.2024. Прогнозы на бои. Чем закончится реванш Нейта Диаса и Хорхе Масвидаля?
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