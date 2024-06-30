В рамках турнира UFC 303 30 июня пройдет титульный поединок Алекса Перейры и Иржи Прохазки в полутяжелом весе. Начало — 07:15 (мск). Ставка и прогноз на матч Перейра — Прохазка, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Алекс Перейра

Турнирное положение: Алекс является чемпионом UFC в полутяжелом весе. Также «Поатан» ранее был обладателем титула в средней весовой категории. В дивизионе до 93 кг бразилец выступает с лета прошлого года.

Последние бои: За 8 поединков в UFC у действующего чемпиона в полутяжелом весе 7 побед и одно поражение, которое он получил в реванше с Исраэлем Адесаньей в среднем весе. Но в полутяжелом дивизионе Алекс никому не уступал. Он побил Блаховича, Хилла и Прохазку.

Состояние бойца: В предыдущем бою Алекс нокаутировал в первом раунде Джамала Хилла. Но первый поединок с Иржи складывался для него не лучшим образом. Тогда чех вел бой как в стойке, так и в партере. Если в ударной технике Перейра силен, то в борьбе он все также плох.

Иржи Прохазка

Турнирное положение: Иржи бывший чемпион полутяжелого дивизиона. В начале прошлого года он получил травму и отказался от титула. При этом чех остался на первой позиции в рейтинге.

Последние бои: За 5 поединков в UFC у Прохазки 4 победы и одно поражение. Стоит отметить, что еще ни один бой в лиге у «Самурая» не доходил до решения судей. В последней встрече чех нокаутировал во втором раунде Александра Ракича.

Состояние бойца: Иржи очень разносторонний и необычный боец. У него нестандартная техника и непонятные тайминги. Чех умеет работать как на ближней, так и на дальней дистанции.

Прохазка также является мастером приемом на земле. С гранд-энд-паундом и контролем в борьбе тоже полный порядок.

Статистика для ставок

За 8 поединков в UFC у действующего чемпиона в полутяжелом весе Алекса Перейры 7 побед и одно поражение

Еще ни один бой в UFC у Прохазки не доходил до решения судей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этой встрече букмекеры отдают предпочтение Алексу Перейре, на победу которого можно поставить за 1.70. На успех Прохазки можно поставить за 2.20.

Прогноз: У Прохазки гораздо больше инструментов для победы. Если попробовать вязать Алекса в партере в середине раунда, то можно засушить бой и взять его по очкам. Прохазка после первого поединка уже понял, что рубиться с Перейрой не стоит. В реванше чех сделает ставку на борьбу и вернет себе титул.

Ставка: Победа Иржи Прохазки за 2.20.