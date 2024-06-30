В рамках турнира UFC 303 30 июня пройдет поединок Иэна Гэрри и Майкла Пейджа в полусреднем весе. Начало — 05:15 (мск). Ставка и прогноз на матч Гэрри — Пейдж, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Иэн Гэрри

Турнирное положение: Иэн Гэрри — восходящая звезда полусреднего дивизиона UFC и нынешний седьмой номер рейтинга. Напомним, что он ранее в своей карьере не потерпел ни единого поражения.

Последние бои: В UFC ирландец выиграл все 6 поединков. В последнем из них он одолел по очкам Джеффа Нила. До этого Иэн судейским решением одолел Нила Мэгни. Гэрри базовый кикбосер с хорошей работой ногами. Всего за карьеру у Иэна 14 побед и ни единого поражения в ММА.

Состояние бойца: С повышением уровня оппозиции Иэн стал слишком прагматичным. Того же Нила он едва прошел, выиграв раздельным решением. Против топовых бойцов тактические заготовки ирландца не работают. Возникает также вопрос, сможет ли он конкурировать против высококлассных ударников вроде Пейджа, ведь таких на его пути еще не было.

Майкл Пейдж

Турнирное положение: Пейдж провел в UFC всего один поединок, но уже занимает 14-ю строчку в рейтинге полусреднего дивизиона. Ранее «Веном» был звездой Bellator, где доходил до статуса претендента на титул.

Последние бои: «Веном» дебютировал в лиге Даны Уайта на UFC 299. Тогда он одолел единогласным решением судей Кевина Холлэнда, благодаря чему и попал в рейтинг полусредневесов. Всего за 9 предыдущих поединков в ММА у Пейджа 8 побед и одно поражение от Логана Сторли.

Состояние бойца: Несмотря на возраст в 37 лет, Майкл обладает невероятной скоростью и футворком. В дебюте он разбирал Холлэнда все 3 раунда.

И уже в своем первом бою в лиге «Веном» доказал, что является бойцом уровня топ-15 в полусреднем весе UFC.

Статистика для ставок

Всего за 9 предыдущих поединков в ММА у Пейджа 8 побед и одно поражение

У Иэна Гэрри 14 побед и ни единого поражения в ММА

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этой встрече букмекеры видят фаворитом Иэна Гэрри. На его победу можно поставить за 1.72. На победу Пейджа можно поставить за 2.17.

Прогноз: Гэрри очень неубедительно показал себя против Нила. И он впервые в карьере столкнется с соперником, который не уступит ему в скорости. У «Венома» в арсенале невероятное количество приемом. А доминирующее выступление против Холлэнда говорит о хорошей физической форме.

Ставка: Победа Майкла Пейджа за 2.17.