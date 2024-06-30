В рамках турнира UFC 303 30 июня пройдет поединок Брайана Ортеги и Диего Лопеса в полулегком весе. Начало — 06:45 (мск). Ставка и прогноз на матч Ортега — Лопес, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Брайан Ортега

Турнирное положение: Брайан бывший претендент на титул UFC в полулегком весе. На данный момент американский боец располагается на третьей строчке в ростере дивизиона.

Последние бои: Брайана нельзя назвать стабильным бойцом. У него 3 победы и 3 поражения за предыдущих 6 встреч. К очередному противостоянию Ортега подходит после победы над Яиром Родригезом в феврале удушающим приемом в ответном поединке.

Состояние бойца: Проблемы Брайана в стойке никуда не делись. Первый раунд с Родригезом он буквально выживал. А вот борьба у Ортеги на топ-уровне. Для победы ему достаточно одного удачного тейкдауна. Стоит отметить и невероятную стойкость. Съедать столько ударов и не падать в нокаут способен не каждый боец.

Диего Лопес

Турнирное положение: Лопес восходящая звезда дивизиона до 66 кг. Данный боец дебютировал в UFC только в прошлом году, а уже сумел забраться на 14-ю строчку в полулегком весе.

Последние бои: У бразильца в промоушене Даны Уайта 4 поединка. В дебюте он уступил в конкурентном бою по очкам Мовсару Евлоеву, а далее вышел на серию из трех досрочных побед кряду в первом раунде. Последней жертвой Лопеса стал Содик Юсуфф — нигериец упал в нокаут на UFC 300 уже за полторы минуты.

Состояние бойца: Диего прогрессирует стремительными шагами. Из никому неизвестного бойца он буквально за год дорос до полулегковеса уровня топ-15. Инструментов у Лопеса более, чем предостаточно.

Он опасен в стойке и умеет грамотно контратаковать в партере, лежа на спине. В этом плане Диего во многом напоминает Чарльза Оливейру.

Статистика для ставок

У Ортеги 3 победы и 3 поражения за предыдущих 6 встреч

Лопес 3 последних боя выиграл досрочно

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В грядущем поединке букмекеры считают фаворитом Диего Лопеса. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.70. На победу Ортеги можно поставить за 2.20.

Прогноз: Лопеса, прошедшего проверку на прочность в битве с Евлоевым, уж точно не испугает чья-либо борьба, ведь у него у самого партер на высоком уровне. Что касается стойки, то ударные навыки бразильца выше, чем у Ортеги. А если учесть ужасную защиту Брайана от ударов, то и шансов на победу у него не так уж и много.

Ставка: Победа Диего Лопеса за 1.70.