Брайан Ортега
Турнирное положение: Брайан бывший претендент на титул UFC в полулегком весе. На данный момент американский боец располагается на третьей строчке в ростере дивизиона.
Последние бои: Брайана нельзя назвать стабильным бойцом. У него 3 победы и 3 поражения за предыдущих 6 встреч. К очередному противостоянию Ортега подходит после победы над Яиром Родригезом в феврале удушающим приемом в ответном поединке.
Состояние бойца: Проблемы Брайана в стойке никуда не делись. Первый раунд с Родригезом он буквально выживал. А вот борьба у Ортеги на топ-уровне. Для победы ему достаточно одного удачного тейкдауна. Стоит отметить и невероятную стойкость. Съедать столько ударов и не падать в нокаут способен не каждый боец.
Диего Лопес
Турнирное положение: Лопес восходящая звезда дивизиона до 66 кг. Данный боец дебютировал в UFC только в прошлом году, а уже сумел забраться на 14-ю строчку в полулегком весе.
Последние бои: У бразильца в промоушене Даны Уайта 4 поединка. В дебюте он уступил в конкурентном бою по очкам Мовсару Евлоеву, а далее вышел на серию из трех досрочных побед кряду в первом раунде. Последней жертвой Лопеса стал Содик Юсуфф — нигериец упал в нокаут на UFC 300 уже за полторы минуты.
Состояние бойца: Диего прогрессирует стремительными шагами. Из никому неизвестного бойца он буквально за год дорос до полулегковеса уровня топ-15. Инструментов у Лопеса более, чем предостаточно.
Он опасен в стойке и умеет грамотно контратаковать в партере, лежа на спине. В этом плане Диего во многом напоминает Чарльза Оливейру.
Статистика для ставок
- У Ортеги 3 победы и 3 поражения за предыдущих 6 встреч
- Лопес 3 последних боя выиграл досрочно
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: В грядущем поединке букмекеры считают фаворитом Диего Лопеса. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.70. На победу Ортеги можно поставить за 2.20.
Прогноз: Лопеса, прошедшего проверку на прочность в битве с Евлоевым, уж точно не испугает чья-либо борьба, ведь у него у самого партер на высоком уровне. Что касается стойки, то ударные навыки бразильца выше, чем у Ортеги. А если учесть ужасную защиту Брайана от ударов, то и шансов на победу у него не так уж и много.
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Ставка: Победа Диего Лопеса за 1.70.