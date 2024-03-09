В рамках турнира в Саудовской Аравии по профессиональному боксу 9 марта пройдет титульный поединок Исраила Мадримова и Магомеда Курбанова в первом среднем весе. Начало — 01:30 (мск). Мадримов — Курбанов: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Исраил Мадримов

Турнирное положение: Исраил Мадримов один из самых сильных боксеров в первом среднем дивизионе. Сейчас он возглавляет рейтинг в этой категории по версии WBA.

Последние бои: В предыдущем поединке Мадримов одолел единогласным решением судей Рафаэля Игбокве. За 5 предыдущих боев у него 4 победы и одна ничья. Самый конкурентный поединок дал ему Мишель Соро летом 2022 года.

Состояние бойца: Узбекский боксер разбивал одного соперника за другим по пути к титульному поединку. В своей профессиональной карьере он еще не потерпел ни единого поражения. В его активе 10 поединков — у Исраила 9 побед и одна ничья.

Магомед Курбанов

Турнирное положение: Курбанов является теневой угрозой для всего дивизиона на протяжении четырех последних лет. Он второй номер рейтинга в первом среднем весе по версии WBA и обладатель второстепенного титула WBO International.

Последние бои: В предыдущем своем поединке российский боксер одолел единогласным решением Мишеля Соро, которого так и не смог победить его грядущий оппонент. За 5 последних поединков у Курбанова 4 выигрыша по очкам и одна победа нокаутом.

Состояние бойца: Как и предстоящий соперник, Магомед ни разу не проигрывал на профессиональном ринге. Но в отличие от Мадримова россиянин выиграл все 23 поединка в карьере.

Плюс ко всему, в сравнении с узбекистанцем Курбанов провел гораздо больше боев, и в плане опыта у него есть преимущество.

Статистика для ставок

Курбанов выиграл все 23 поединка на профессиональном ринге

Мадримов лишь один из четырех последних боев выиграл нокаутом

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В грядущем титульном противостоянии букмекеры отдают предпочтение Исраилу Мадримову, предлагая поставить на его победу с коэффициентом 1.28. На победу Магомеда Курбанова можно поставить за 3.95.

Прогноз: Россиянин провел гораздо больше боев на профессиональном ринге. Да и тот факт, что Мадримов не сумел пройти Мишеля Соро тоже не в его пользу. Текущая актуальная форма у Магомеда и Исраила примерно одинаковая. Но более внушительный опыт выступлений Курбанова на ринге скажется на результате этого поединка в его пользу.

Ставка: Победа Магомеда Курбанова за 3.95.