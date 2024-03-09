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    Станет ли Курбанов новым чемпионом мира по версии WBA?

    Мадримов — Курбанов. Ставка (к. 3.95) и прогноз на бокс, турнир в Саудовской Аравии по профессиональному боксу, 10 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на Мадримов — Курбанов
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    Магомед Курбанов
    В рамках турнира в Саудовской Аравии по профессиональному боксу 9 марта пройдет титульный поединок Исраила Мадримова и Магомеда Курбанова в первом среднем весе. Начало — 01:30 (мск). Мадримов — Курбанов: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Исраил Мадримов

    Турнирное положение: Исраил Мадримов один из самых сильных боксеров в первом среднем дивизионе. Сейчас он возглавляет рейтинг в этой категории по версии WBA.

    Последние бои: В предыдущем поединке Мадримов одолел единогласным решением судей Рафаэля Игбокве. За 5 предыдущих боев у него 4 победы и одна ничья. Самый конкурентный поединок дал ему Мишель Соро летом 2022 года.

    Состояние бойца: Узбекский боксер разбивал одного соперника за другим по пути к титульному поединку. В своей профессиональной карьере он еще не потерпел ни единого поражения. В его активе 10 поединков — у Исраила 9 побед и одна ничья.

    Магомед Курбанов

    Турнирное положение: Курбанов является теневой угрозой для всего дивизиона на протяжении четырех последних лет. Он второй номер рейтинга в первом среднем весе по версии WBA и обладатель второстепенного титула WBO International.

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    • Последние бои: В предыдущем своем поединке российский боксер одолел единогласным решением Мишеля Соро, которого так и не смог победить его грядущий оппонент. За 5 последних поединков у Курбанова 4 выигрыша по очкам и одна победа нокаутом.

    Состояние бойца: Как и предстоящий соперник, Магомед ни разу не проигрывал на профессиональном ринге. Но в отличие от Мадримова россиянин выиграл все 23 поединка в карьере.

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    Плюс ко всему, в сравнении с узбекистанцем Курбанов провел гораздо больше боев, и в плане опыта у него есть преимущество.

    Статистика для ставок

    • Курбанов выиграл все 23 поединка на профессиональном ринге

    • Мадримов лишь один из четырех последних боев выиграл нокаутом

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: В грядущем титульном противостоянии букмекеры отдают предпочтение Исраилу Мадримову, предлагая поставить на его победу с коэффициентом 1.28. На победу Магомеда Курбанова можно поставить за 3.95.

    Прогноз: Россиянин провел гораздо больше боев на профессиональном ринге. Да и тот факт, что Мадримов не сумел пройти Мишеля Соро тоже не в его пользу. Текущая актуальная форма у Магомеда и Исраила примерно одинаковая. Но более внушительный опыт выступлений Курбанова на ринге скажется на результате этого поединка в его пользу.

    Ставка: Победа Магомеда Курбанова за 3.95.

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    Ставка и прогноз на матч Мадримов — Курбанов с коэффициентом 3.95. Дата матча: 09.03.2024. . Станет ли Курбанов новым чемпионом мира по версии WBA?
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