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    Мартин Эдегор«Эвертон» — «Арсенал». Онлайн «Спартак» — «Ростов»23-й тур РПЛ. Ледяхов уверен в победе «Зенита» над «Локо», Пятибратов ждет потери «Спартаком» очков в Ростове Даниэль ДюбуаДюбуа против Чисоры, Усик vs Паркер — IBF удивила раскладами в чемпионской гонке
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    «Спартак» не проиграет в Ростове, «Рома» и «Ювентус» порадуют голами

    Экспресс дня 6 апреля. Ставки и прогнозы на футбол

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    Манфред Угальде
    В очередном экспрессе рассмотрим матчи российской Премьер-лиги, итальянской Серии А и немецкой Бундеслиги На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Ростов» — «Спартак»

    Футбол. Чемпионат России. РПЛ

    После ухода Валерия Карпина и прихода на пост главного тренера Джонатана Альбы «Ростов» продолжает играть в атакующий футбол с высоким прессингом. В матче против «Акрона» команда по делу взяла три очка, показав отличную игру и воспользовавшись ошибками соперника в обороне.

    Против «Спартака» ей будет гораздо сложнее, уровень сопротивления будет иным. Красно-белые обладают игроками более высокого уровня и не меньше прессингуют. В предстоящем матче «Ростов» вряд ли будет играть первым номером.

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  • Вчера

    • В прошлом туре команда Деяна Станковича потеряла очки в Грозном, не сумев победить «Ахмат» (0:0). В итоге отставание от лидера «Краснодара» составляет уже пять очков, поэтому, чтобы не оставаться в стороне в гонке за золотые медали, «Спартаку» непременно надо брать три очка в Ростове.

    В этой игре у красно-белых не будет дисквалифицированного Бабича и травмированного Бонгонда, но даже и без них у «Спартака» довольно неплохая скамейка запасных. В центре обороны выйдет Литвинов, а на правом фланге атаки Солари или Гарсия. Не особо верится, что «Спартак» сможет уступить в этой игре.

    Наш прогноз: победа «Спартака» с форой 0 за 1,62.

    «Рома» — «Ювентус»

    Футбол. Чемпионат Италии. Серия А

    Команда Клаудио Раньери идет сейчас серией из семи побед в чемпионате Италии. При этом три последних игры закончились со счетом 1:0. Хотя не сказать, что оборона «Ромы» была в них эталоном надежности.

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    Скорее, соперники («Лечче», «Кальяри» и «Эмполи») были слабы и не смогли использовать свои шансы поразить ворота джаллоросси. «Рома» неожиданно включилась в борьбу за Лигу чемпионов, и не будет отсиживаться в обороне, пусть и нет травмированного лидера Дибалы.

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  • 30/03/2025

    • После смены главного тренера «Ювентус» провел довольно осторожный поединок против «Дженоа» (1:0). Игра получилась не самой зрелищной, но можно сделать скидку на первую игру под руководством Игора Тудора.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Хорват с ходу поменял игровую схему и выставил трех центральных защитников, что делал практически во всех прежних командах. Тем не менее, Тудор известен свои атакующим видением игры и имел возможность за неделю внести изменения в тренировочном процессе. Этот матч пропустит ведущий центральный защитник Гатти, что здорово ослабит оборонительные ряды туринцев.

    Наш прогноз: тотал больше 2 за 1,65.

    «Санкт-Паули» — «Боруссия» Менхенгладбах

    Футбол. Чемпионат Германи. Бундеслига

    Команда Александра Блессина продолжает упорную борьбу за выживание в Бундеслиге и сейчас располагается на 15-м месте в таблице, опережая зону стыковых матчей на три очка. В прошлом туре «Санкт-Паули» уступил в гостях «Баварии» со счетом 2:3.

    «Пираты» оказали сопротивление лидеру чемпионата, но мюнхенцы играли не на полную катушку и когда требовала ситуация на поле, сразу включали абсолютно иные скорости. Но все равно работа Блессина в «Санкт-Паули» заслуживает уважения, команда пытается играть от себя.

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  • В следующем сезоне Лиги чемпионов будет много необычных участников
  • 02/04/2025

    • Этот сезон получается для «Боруссии» из Менхенгладбаха самым удачным за последние несколько лет. Сейчас «жеребцы» идут уже на пятом месте в таблице Бундеслиги и всего на два очка отстают от «Майнца», который располагается в зоне Лиги чемпионов.

    Причиной удачных результатов «Боруссии» М в этом сезоне стала выдержка руководства, которое не отправило в отставку по итогам прошлого года Херардо Сеоане за не лучшие результаты. Швейцарцу дали еще один шанс, купили на позицию центрфорварда Тима Кляндинста и пазл сложился. Новобранец стал лидером клуба и дебютировал в сборной Германии. Даже без него команда в прошлом туре смогла обыграть «РБ Лейпциг» (1:0).

    Наш прогноз: гости не проиграют за 1,53.

    Общий коэффициент — 4,09.

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    Экспресс дня 6 апреля: прогноз и ставка за 4.09, статистика, коэффициенты матча 06.04.202516:30. «Спартак» не проиграет в Ростове, «Рома» и «Ювентус» порадуют голами
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