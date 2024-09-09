В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи нового розыгрыша Лиги наций. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

Израиль — Италия

Футбол. Лига наций

Ого, оказывается, сборная Италии умеет классно играть против топовых соперников. В пятницу «Скуадра Адзурра» наказала сборную Франции. Если что, не у себя дома, а в Париже.

Итальянцы пропустили уже 14 секунд после стартового свистка после глупейшей ошибки защитника, но в итоге совершили один из самых эффектных камбэков за последние лет сто.

Понятно, что одна из причин столь неожиданной победы кроется не только в классной игре команды Лучано Спаллетти. Надо признать, что французы просто бездарно провели домашний матч.

Сборная Израиля в предыдущем матче уступила на поле Бельгии со счетом 1:3.

Израильтяне проиграли три из четырех последних матчей, при этом пропустив в общей сложности десяти мячей.

С такими проблемами в обороне Израилю будет очень сложно удивить снова почувствовавшую уверенность в своих силах Италию.

Ставка: победа Италии + тотал больше 1,5 за 1.48.

Турция — Исландия

Футбол. Лига наций

Сборная Турции в первом туре сыграла вничью с Уэльсом — 0:0. Но для гостевого матча против столь упертого соперника, как валлийцы, это вполне приемлемый результат.

Но после Евро-2024 все знают, что турки могут играть гораздо лучше. На турнире в Германии команда Винченцо Монтеллы дошла до четвертьфинала, где в очень напряженном матче уступила Нидерландам.

Но также Турция запомнилась своими бодрыми победами над Грузией, Чехией и Австрией.

Сборная Исландии в минувшую пятницу одержала домашнюю победу над Черногорией — 2:0.

Исландцев ни в коем случае нельзя недооценивать. В начале июня эти ребята выиграли на «Уэмбли» у сборной Англии (1:0). Это был всего лишь товарищеский матч, но данный результат все равно заслуживает внимания.

Есть подозрение, что Исландия забьет свой гол и на поле сборной Турции.

Ставка: обе команды забьют за 1.79.

Румыния — Литва

Футбол. Лига наций

Сборная Румынии в первом матче нового розыгрыша Лиги наций одержала разгромную победу над Косово — 3:0.

В принципе, ничего удивительного с учетом того, что мы увидели летом на Евро. А там румыны спокойно вышли из группы, после чего, правда, уступили Нидерландами, но в целом стало ясно, что это серьезная команда.

Сборная Литвы несколько дней назад проиграла на своем поле Кипру со счетом 0:1.

Прогнозы и ставки на Лигу наций

Очевидно, что литовцам будет очень сложно остаться в Лиге C, в этой группе они пока выглядят самыми слабыми.

Вряд ли Румыния в предстоящем матче упустит возможность набрать еще три очка. Вполне вероятно, что хозяева выиграют с разницей минимум в два гола.

Ставка: победа Румынии + тотал больше 1,5 за 1.55.

Общий коэффициент — 4.10.