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    Италия снова выиграет, Исландия забьет на поле Турции

    Экспресс дня 9 сентября. Ставки и прогнозы на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 9 сентября
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    Федерико Димарко
    В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи нового розыгрыша Лиги наций. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    Израиль — Италия

    Футбол. Лига наций

    Ого, оказывается, сборная Италии умеет классно играть против топовых соперников. В пятницу «Скуадра Адзурра» наказала сборную Франции. Если что, не у себя дома, а в Париже.

    Итальянцы пропустили уже 14 секунд после стартового свистка после глупейшей ошибки защитника, но в итоге совершили один из самых эффектных камбэков за последние лет сто.

    Понятно, что одна из причин столь неожиданной победы кроется не только в классной игре команды Лучано Спаллетти. Надо признать, что французы просто бездарно провели домашний матч.

    Сборная Израиля в предыдущем матче уступила на поле Бельгии со счетом 1:3.

    Израильтяне проиграли три из четырех последних матчей, при этом пропустив в общей сложности десяти мячей.

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    • С такими проблемами в обороне Израилю будет очень сложно удивить снова почувствовавшую уверенность в своих силах Италию.

    Ставка: победа Италии + тотал больше 1,5 за 1.48.

    Турция — Исландия

    Футбол. Лига наций

    Сборная Турции в первом туре сыграла вничью с Уэльсом — 0:0. Но для гостевого матча против столь упертого соперника, как валлийцы, это вполне приемлемый результат.

    Но после Евро-2024 все знают, что турки могут играть гораздо лучше. На турнире в Германии команда Винченцо Монтеллы дошла до четвертьфинала, где в очень напряженном матче уступила Нидерландам.

    Но также Турция запомнилась своими бодрыми победами над Грузией, Чехией и Австрией.

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    Сборная Исландии в минувшую пятницу одержала домашнюю победу над Черногорией — 2:0.

    Исландцев ни в коем случае нельзя недооценивать. В начале июня эти ребята выиграли на «Уэмбли» у сборной Англии (1:0). Это был всего лишь товарищеский матч, но данный результат все равно заслуживает внимания.

    Есть подозрение, что Исландия забьет свой гол и на поле сборной Турции.

    Ставка: обе команды забьют за 1.79.

    Румыния — Литва

    Футбол. Лига наций

    Сборная Румынии в первом матче нового розыгрыша Лиги наций одержала разгромную победу над Косово — 3:0.

    В принципе, ничего удивительного с учетом того, что мы увидели летом на Евро. А там румыны спокойно вышли из группы, после чего, правда, уступили Нидерландами, но в целом стало ясно, что это серьезная команда.

    Сборная Литвы несколько дней назад проиграла на своем поле Кипру со счетом 0:1.

    Прогнозы и ставки на Лигу наций

    Очевидно, что литовцам будет очень сложно остаться в Лиге C, в этой группе они пока выглядят самыми слабыми.

    Вряд ли Румыния в предстоящем матче упустит возможность набрать еще три очка. Вполне вероятно, что хозяева выиграют с разницей минимум в два гола.

    Ставка: победа Румынии + тотал больше 1,5 за 1.55.

    Общий коэффициент — 4.10.

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    Экспресс дня 9 сентября: прогноз, ставка (4.10), статистика, коэффициенты матча 09.09.2024. Экспресс. Италия снова выиграет, Исландия забьет на поле Турции
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