«Химки» — «Спартак»
Футбол. Чемпионат России
«Химки» в первом туре РПЛ могли одержать победу. Но команда в домашней встрече ограничилась ничьей с «Динамо» Махачкала. Получится ли выиграть во 2-м туре?
По итогам минувшего сезона подмосковный коллектив повысился в классе. Теперь вместо Андрея Талалаева работает Франк Артига.
Последний раз команды играли друг с другом в мае 2023 года. Поединок закончился вничью 1:1.
«Спартак» начал новый сезон с поражения в Оренбурге. Деян Станкович провалил дебют. Фанаты красно-белых ждут, что клуб сможет реабилитироваться.
В предстоящем матче букмекеры считают фаворитом «Спартак». Но так же было и в Оренбурге. Подмосковный коллектив не стоит недооценивать.
Ставка: Обе забьют за 1.76.
«Оренбург» — «Ахмат»
Футбол. Чемпионат России
От «Оренбурга» не ждали мощного старта. Но клуб в 1-м туре нанес поражение «Спартаку» со счетом 2:0. Теперь команда снова сыграет в родных стенах. Чем закончится это противостояние?
В родных стенах «Оренбург» играет успешно. Клуб не часто теряет очки. В предыдущих 10 домашних встречах «Оренбург» потерпел три поражения.
«Ахмат» в межсезонье провел ряд хороших товарищеских матчей. В частности, в контрольных поединках грозненцы разгромили «Динамо» и сыграли вничью с ЦСКА.
Команда Магомеда Адиева на мажорной ноте закончила прошлый сезон, финишировав на 10-м месте. Перспективы у «Ахмата» хорошие. Гостям по силам не проиграть в Оренбурге.
Ставка: «Ахмат» не проиграет за 1.66.
«Краснодар» — «Динамо» Махачкала
Футбол. Чемпионат России
«Краснодар» сильно критикуют на старте сезона. Ранее команда проиграла «Зениту» в матче за Суперкубок России со счетом 2:4. В первом туре РПЛ «быки» также не смогли победить. «Краснодар» в гостях сыграл вничью с «Ахматом» (1:1).
В предстоящем матче Мусаев может рассчитывать на южноамериканских исполнителей, которые вернулись после Кубка Америки. Но их готовность вызывает сомнения. Букмекеры считают фаворитом «Краснодар». Команда должна наконец-то добиться успеха.
«Динамо» Махачкала в первом туре играло с «Химками». Новичок РПЛ смог не проиграть в Подмосковье. Встреча закончилась вничью 1:1.
В минувшем сезоне динамовцы в Первой лиге нечасто побеждали в гостях. Махачкалинскому клубу будет трудно зацепиться за очки в Краснодаре. У вице-чемпиона РПЛ шансы на победу выше.
Ставка: Победа «Краснодара» за 1.42.
Общий коэффициент — 4.14.