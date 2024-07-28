В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи во 2-м туре РПЛ. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Химки» — «Спартак»

Футбол. Чемпионат России

«Химки» в первом туре РПЛ могли одержать победу. Но команда в домашней встрече ограничилась ничьей с «Динамо» Махачкала. Получится ли выиграть во 2-м туре?

По итогам минувшего сезона подмосковный коллектив повысился в классе. Теперь вместо Андрея Талалаева работает Франк Артига.

Последний раз команды играли друг с другом в мае 2023 года. Поединок закончился вничью 1:1.

Прогнозы и ставки на футбол

«Спартак» начал новый сезон с поражения в Оренбурге. Деян Станкович провалил дебют. Фанаты красно-белых ждут, что клуб сможет реабилитироваться.

В предстоящем матче букмекеры считают фаворитом «Спартак». Но так же было и в Оренбурге. Подмосковный коллектив не стоит недооценивать.

Ставка: Обе забьют за 1.76.

«Оренбург» — «Ахмат»

Футбол. Чемпионат России

От «Оренбурга» не ждали мощного старта. Но клуб в 1-м туре нанес поражение «Спартаку» со счетом 2:0. Теперь команда снова сыграет в родных стенах. Чем закончится это противостояние?

В родных стенах «Оренбург» играет успешно. Клуб не часто теряет очки. В предыдущих 10 домашних встречах «Оренбург» потерпел три поражения.

«Ахмат» в межсезонье провел ряд хороших товарищеских матчей. В частности, в контрольных поединках грозненцы разгромили «Динамо» и сыграли вничью с ЦСКА.

Команда Магомеда Адиева на мажорной ноте закончила прошлый сезон, финишировав на 10-м месте. Перспективы у «Ахмата» хорошие. Гостям по силам не проиграть в Оренбурге.

Ставка: «Ахмат» не проиграет за 1.66.

«Краснодар» — «Динамо» Махачкала

Футбол. Чемпионат России

«Краснодар» сильно критикуют на старте сезона. Ранее команда проиграла «Зениту» в матче за Суперкубок России со счетом 2:4. В первом туре РПЛ «быки» также не смогли победить. «Краснодар» в гостях сыграл вничью с «Ахматом» (1:1).

В предстоящем матче Мусаев может рассчитывать на южноамериканских исполнителей, которые вернулись после Кубка Америки. Но их готовность вызывает сомнения. Букмекеры считают фаворитом «Краснодар». Команда должна наконец-то добиться успеха.

«Динамо» Махачкала в первом туре играло с «Химками». Новичок РПЛ смог не проиграть в Подмосковье. Встреча закончилась вничью 1:1.

В минувшем сезоне динамовцы в Первой лиге нечасто побеждали в гостях. Махачкалинскому клубу будет трудно зацепиться за очки в Краснодаре. У вице-чемпиона РПЛ шансы на победу выше.

Ставка: Победа «Краснодара» за 1.42.

Общий коэффициент — 4.14.