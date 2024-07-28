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    «Химки» и «Спартак» забьют друг другу, «Краснодар» одержит первую победу в сезоне

    Экспресс дня 28 июля. Ставки и прогнозы на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 28 июля
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    «Краснодар»
    В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи во 2-м туре РПЛ. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Химки» — «Спартак»

    Футбол. Чемпионат России

    «Химки» в первом туре РПЛ могли одержать победу. Но команда в домашней встрече ограничилась ничьей с «Динамо» Махачкала. Получится ли выиграть во 2-м туре?

    По итогам минувшего сезона подмосковный коллектив повысился в классе. Теперь вместо Андрея Талалаева работает Франк Артига.

    Последний раз команды играли друг с другом в мае 2023 года. Поединок закончился вничью 1:1.

    Прогнозы и ставки на футбол

    «Спартак» начал новый сезон с поражения в Оренбурге. Деян Станкович провалил дебют. Фанаты красно-белых ждут, что клуб сможет реабилитироваться.

    В предстоящем матче букмекеры считают фаворитом «Спартак». Но так же было и в Оренбурге. Подмосковный коллектив не стоит недооценивать.

    Ставка: Обе забьют за 1.76.

    «Оренбург» — «Ахмат»

    Футбол. Чемпионат России

    От «Оренбурга» не ждали мощного старта. Но клуб в 1-м туре нанес поражение «Спартаку» со счетом 2:0. Теперь команда снова сыграет в родных стенах. Чем закончится это противостояние?

    В родных стенах «Оренбург» играет успешно. Клуб не часто теряет очки. В предыдущих 10 домашних встречах «Оренбург» потерпел три поражения.

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    «Ахмат» в межсезонье провел ряд хороших товарищеских матчей. В частности, в контрольных поединках грозненцы разгромили «Динамо» и сыграли вничью с ЦСКА.

    Команда Магомеда Адиева на мажорной ноте закончила прошлый сезон, финишировав на 10-м месте. Перспективы у «Ахмата» хорошие. Гостям по силам не проиграть в Оренбурге.

    Ставка: «Ахмат» не проиграет за 1.66.

    «Краснодар» — «Динамо» Махачкала

    Футбол. Чемпионат России

    «Краснодар» сильно критикуют на старте сезона. Ранее команда проиграла «Зениту» в матче за Суперкубок России со счетом 2:4. В первом туре РПЛ «быки» также не смогли победить. «Краснодар» в гостях сыграл вничью с «Ахматом» (1:1).

    В предстоящем матче Мусаев может рассчитывать на южноамериканских исполнителей, которые вернулись после Кубка Америки. Но их готовность вызывает сомнения. Букмекеры считают фаворитом «Краснодар». Команда должна наконец-то добиться успеха.

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  • 25/07/2024

    • «Динамо» Махачкала в первом туре играло с «Химками». Новичок РПЛ смог не проиграть в Подмосковье. Встреча закончилась вничью 1:1.

    В минувшем сезоне динамовцы в Первой лиге нечасто побеждали в гостях. Махачкалинскому клубу будет трудно зацепиться за очки в Краснодаре. У вице-чемпиона РПЛ шансы на победу выше.

    Ставка: Победа «Краснодара» за 1.42.

    Общий коэффициент — 4.14.

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    Экспресс дня 28 июля: прогноз, ставка (4.14), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 28.07.2024. Экспресс. «Химки» и «Спартак» забьют друг другу, «Краснодар» одержит первую победу в сезоне
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