В очередном экспрессе рассмотрим матчи в чемпионатах России, Египта и Румынии. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Алания» — «Уфа»

Футбол. Чемпионат России. Первая лига

«Алания» постарается удачно начать сезон. Букмекеры считают фаворитом команду из Владикавказа. Сможет ли клуб подтвердить свой статус на футбольном поле?

Послее поражение в официальных матчах «Алания» потерпела в мае. Клуб на своем поле уступил «Родине» со счетом 1:2.

Прогнозы и ставки на футбол

«Уфа» провела минувший сезон во Второй лиге. Однако клубу удалось повыситься в классе.

30 июня «Уфа» в контрольном матче разошлась миром с «Аланией» (0:0). 7 июля команда потерпела поражение от «Спартака» со счетом 0:1.

Ставка: Победа «Алании» за 1.80.

«Замалек» — «Баладиет Эль-Махалла»

Футбол. Чемпионат Египта

«Замалек» на текущий момент находится на 6-м месте в таблице. У команды 44 очка по итогам 25 матчей. «Замалек» одержал 13 побед, 5 раз сыграл вничью и потерпел 7 поражений.

В чемпионате Египта «Замалек» не уступает месяц. Последний раз клуб проигрывал 17 июня. С того времени «Замалек» набирает очки на протяжении пяти матчей кряду.

«Баладиет Эль-Махалла» располагается в зоне вылета. Болельщики бьют тревогу. Команда рискует по итогам сезона понизиться в классе.

В 29 матчах «Баладиет Эль-Махалла» набрала 23 очка. У клуба 6 побед, 5 ничьих и 18 поражений. Разница мячей составляет 24-55.

Ставка: Обе не забьют за 1.65.

«Петролул» — «Глория Бузэу»

Футбол. Чемпионат Румынии

«Петролул» начинает чемпионат матче с «Глорией Бузэу». Хозяева являются фаворитами предстоящего поединка.

В июне «Петролул» провел контрольный матч с «Фенербахче». Клуб уступил со счетом 1:2. Получится ли «Петролулу» набрали очки в матче первого тура?

«Глория Бузэу» в минувшем сезоне выступала в Лиге 2. Но клуб смог повыситься в классе. Болельщики рассчитывают, что «Глория Бузэу» закрепиться в лиге и понизится в классе по итогам предстоящего чемпионата.

«Глория Бузэу» последний раз играла с «Петролулом» в марте 2022 года. Поединок закончился вничью 0:0.

Ставка: ТМ 2.5 за 1.49.

Общий коэффициент — 4.42.