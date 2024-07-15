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    «Алания» победит «Уфу», «Петролул» и «Глория Бузэу» не порадуют результативным футболом

    Экспресс дня 15 июля. Ставки и прогнозы на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 15 июля
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    «Уфа»
    В очередном экспрессе рассмотрим матчи в чемпионатах России, Египта и Румынии. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Алания» — «Уфа»

    Футбол. Чемпионат России. Первая лига

    «Алания» постарается удачно начать сезон. Букмекеры считают фаворитом команду из Владикавказа. Сможет ли клуб подтвердить свой статус на футбольном поле?

    Послее поражение в официальных матчах «Алания» потерпела в мае. Клуб на своем поле уступил «Родине» со счетом 1:2.

    Прогнозы и ставки на футбол

    «Уфа» провела минувший сезон во Второй лиге. Однако клубу удалось повыситься в классе.

    30 июня «Уфа» в контрольном матче разошлась миром с «Аланией» (0:0). 7 июля команда потерпела поражение от «Спартака» со счетом 0:1.

    Ставка: Победа «Алании» за 1.80.

    «Замалек» — «Баладиет Эль-Махалла»

    Футбол. Чемпионат Египта

    «Замалек» на текущий момент находится на 6-м месте в таблице. У команды 44 очка по итогам 25 матчей. «Замалек» одержал 13 побед, 5 раз сыграл вничью и потерпел 7 поражений.

    В чемпионате Египта «Замалек» не уступает месяц. Последний раз клуб проигрывал 17 июня. С того времени «Замалек» набирает очки на протяжении пяти матчей кряду.

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    «Баладиет Эль-Махалла» располагается в зоне вылета. Болельщики бьют тревогу. Команда рискует по итогам сезона понизиться в классе.

    В 29 матчах «Баладиет Эль-Махалла» набрала 23 очка. У клуба 6 побед, 5 ничьих и 18 поражений. Разница мячей составляет 24-55.

    Ставка: Обе не забьют за 1.65.

    «Петролул» — «Глория Бузэу»

    Футбол. Чемпионат Румынии

    «Петролул» начинает чемпионат матче с «Глорией Бузэу». Хозяева являются фаворитами предстоящего поединка.

    В июне «Петролул» провел контрольный матч с «Фенербахче». Клуб уступил со счетом 1:2. Получится ли «Петролулу» набрали очки в матче первого тура?

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    • «Глория Бузэу» в минувшем сезоне выступала в Лиге 2. Но клуб смог повыситься в классе. Болельщики рассчитывают, что «Глория Бузэу» закрепиться в лиге и понизится в классе по итогам предстоящего чемпионата.

    «Глория Бузэу» последний раз играла с «Петролулом» в марте 2022 года. Поединок закончился вничью 0:0.

    Ставка: ТМ 2.5 за 1.49.

    Общий коэффициент4.42.

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    Экспресс дня 15 июля: прогноз, ставка (4.42), статистика, коэффициенты матча 15.07.2024. Экспресс. «Алания» победит «Уфу», «Петролул» и «Глория Бузэу» не порадуют результативным футболом
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