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    «Реал» накажет «Жирону», а «Манчестер Сити» продлит победную серию

    Экспресс дня 10 февраля. Ставки и прогнозы на футбол

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    Джуд Беллингем
    В новом экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в испанской Ла Лиге и английской Премьер-лиге. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Реал» Мадрид — «Жирона»

    Футбол. Чемпионат Испании

    Главный матч испанского тура снова состоится в Мадриде. «Реал» ждет в гости дерзкую «Жирону», которая до сих пор остается его главным конкурентом в борьбе за титул.

    «Жирона» до сих пор потерпела лишь одно поражение. Неприятным исключением стала домашняя встреча с «Реалом» (0:3).

    С тех пор каталонский клуб ни разу не проигрывал в рамках Ла Лиги. На этом отрезке у каталонского клуба 11 побед и четыре ничьи.

    В прошлом туре «Реал» сыграл вничью с «Атлетико», а «Жирона» поделила очки с «Реал Сосьедадом».

    В отличие от «Реала», команда Мичела Санчеса в последнее время выглядит уже не так бодро. Есть подозрение, что совсем скоро начнется спад, который может отбросить «Жирону» даже за пределы топ-4.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    Скорее всего, команда Карло Анчелотти прервет беспроигрышную серию дерзкого конкурента.

    Ставка: победа «Реала» за 1.46.

    «Ливерпуль» — «Бернли»

    Футбол. Чемпионат Англии

    «Ливерпуль» по-прежнему первый, но «Манчестер Сити» уже чересчур близко. Теперь «красным» ни в коем случае нельзя терять очки, если они действительно настроены бороться за титул.

    В прошлом туре команда Юргена Клоппа проиграла на поле «Арсенала» (1:3), уступив в рамках АПЛ впервые с 30 сентября.

    Это был один из худших матчей «Ливерпуля» в сезоне. Один из немногих случаев, когда «мерсисайдцы» действительно были заметно хуже соперника.

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    Но также стоит отметить, что «Ливерпуль» в текущей кампании еще ни разу не проигрывал на своем поле.

    «Бернли» находится на предпоследней строчке. В пяти предыдущих турах гости потерпели три поражения и дважды сыграли вничью.

    «Ливерпуль», скорее всего, обыграет команду Венсана Компани с разницей минимум в два мяча.

    Ставка: победа «Ливерпуля» + тотал больше 2,5 за 1.45.

    «Манчестер Сити» — «Эвертон»

    Футбол. Чемпионат Англии

    «Манчестер Сити» выиграл пять предыдущих матчей в АПЛ, благодаря чему сократил отставание от «Ливерпуля» до двух очков. Но при этом у «горожан» есть еще игра в запасе.

    Интересно, что на этом отрезке «Сити» ни разу не пропустил только в одной игре. Проблемы в обороне действующий чемпион компенсировал классной игрой в атаке, забив в пяти матчах 14 мячей.

    В десяти домашних матчах АПЛ у «Ман Сити» семь побед и три ничьи при 27 забитых и 10 пропущенных мячах.

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    «Эвертон» ни разу не выиграл в шести предыдущих турах. Правда, три недавних матча с участием «ирисок», в том числе против «Тоттенхэма», завершились вничью.

    В этом сезоне «Эвертон» действительно порой выглядит очень достойно, но в данном случае у гостей почти нет шансов набрать хотя бы одно очко.

    Ставка: победа «Манчесте Сити» + тотал больше 2,5 за 1.61.

    Общий коэффициент — 3.47.

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    Экспресс дня 10 февраля: прогноз, ставка (3.47), статистика, коэффициенты матча 10.02.2024. Экспресс. «Реал» накажет «Жирону», а «Манчестер Сити» продлит победную серию
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