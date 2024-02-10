В новом экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в испанской Ла Лиге и английской Премьер-лиге. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Реал» Мадрид — «Жирона»

Футбол. Чемпионат Испании

Главный матч испанского тура снова состоится в Мадриде. «Реал» ждет в гости дерзкую «Жирону», которая до сих пор остается его главным конкурентом в борьбе за титул.

«Жирона» до сих пор потерпела лишь одно поражение. Неприятным исключением стала домашняя встреча с «Реалом» (0:3).

С тех пор каталонский клуб ни разу не проигрывал в рамках Ла Лиги. На этом отрезке у каталонского клуба 11 побед и четыре ничьи.

В прошлом туре «Реал» сыграл вничью с «Атлетико», а «Жирона» поделила очки с «Реал Сосьедадом».

В отличие от «Реала», команда Мичела Санчеса в последнее время выглядит уже не так бодро. Есть подозрение, что совсем скоро начнется спад, который может отбросить «Жирону» даже за пределы топ-4.

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Скорее всего, команда Карло Анчелотти прервет беспроигрышную серию дерзкого конкурента.

Ставка: победа «Реала» за 1.46.

«Ливерпуль» — «Бернли»

Футбол. Чемпионат Англии

«Ливерпуль» по-прежнему первый, но «Манчестер Сити» уже чересчур близко. Теперь «красным» ни в коем случае нельзя терять очки, если они действительно настроены бороться за титул.

В прошлом туре команда Юргена Клоппа проиграла на поле «Арсенала» (1:3), уступив в рамках АПЛ впервые с 30 сентября.

Это был один из худших матчей «Ливерпуля» в сезоне. Один из немногих случаев, когда «мерсисайдцы» действительно были заметно хуже соперника.

Но также стоит отметить, что «Ливерпуль» в текущей кампании еще ни разу не проигрывал на своем поле.

«Бернли» находится на предпоследней строчке. В пяти предыдущих турах гости потерпели три поражения и дважды сыграли вничью.

«Ливерпуль», скорее всего, обыграет команду Венсана Компани с разницей минимум в два мяча.

Ставка: победа «Ливерпуля» + тотал больше 2,5 за 1.45.

«Манчестер Сити» — «Эвертон»

Футбол. Чемпионат Англии

«Манчестер Сити» выиграл пять предыдущих матчей в АПЛ, благодаря чему сократил отставание от «Ливерпуля» до двух очков. Но при этом у «горожан» есть еще игра в запасе.

Интересно, что на этом отрезке «Сити» ни разу не пропустил только в одной игре. Проблемы в обороне действующий чемпион компенсировал классной игрой в атаке, забив в пяти матчах 14 мячей.

В десяти домашних матчах АПЛ у «Ман Сити» семь побед и три ничьи при 27 забитых и 10 пропущенных мячах.

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«Эвертон» ни разу не выиграл в шести предыдущих турах. Правда, три недавних матча с участием «ирисок», в том числе против «Тоттенхэма», завершились вничью.

В этом сезоне «Эвертон» действительно порой выглядит очень достойно, но в данном случае у гостей почти нет шансов набрать хотя бы одно очко.

Ставка: победа «Манчесте Сити» + тотал больше 2,5 за 1.61.

Общий коэффициент — 3.47.