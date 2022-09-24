В субботнем экспрессе рассмотрим три матча пятого тура группового этапа Лиги наций. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

Армения — Украина

Футбол. Лига наций. Групповой этап

Сборная Украины ранее на этой неделе проиграла Шотландии — 0:3. Это был, наверное, худший матч для украинцев с тех пор, как их главным тренером стал Александр Петраков.

Шотландцы полностью перебегали соперника. И если в первом тайме Украина еще хоть как-то держалась, то после перерыва соперник провел три результативные атаки.

В общем, украинская сборная существенно усложнила себе задачу выхода в Лигу А. Теперь все зависит не только от нее, но и от результатов Шотландии в ближайших матчах.

Украина выиграет у Армении, которая в последнее время демонстрирует ужасную игру в обороне. В принципе, в этом нет ничего удивительного, учитывая то, что в распоряжении Хоакина Капарроса банально отсутствуют качественные защитники.

Ставка: победа сборной Украины за 1.47.

Испания — Швейцария

Футбол. Лига наций. Групповой этап

Для испанцев предстоящий матч может стать ключевым в борьбе за выход в финальную часть Лиги наций.

Испания может гарантировать себе первое место в группе уже после победы над швейцарцами, но только в том случае, если Португалия проиграет чехам. Не самый реальный расклад, конечно, но это футбол, здесь порой случаются самые безумные вещи.

Но сборная Испании в любом случае понимает, что ей надо побеждать в предстоящем матче. В таком случае в игре заключительного тура против португальцев команду Луиса Энрике устроит даже ничья.

В июне Испания выиграла у Швейцарии в гостевом матче со счетом 1:0. На этот до разгрома тоже, скорее всего, не дойдет. Испанцы выиграют с разницей в один-два мяча, не более.

Ставка: победа Испании + тотал матча меньше 3,5 за 2.07.

Шотландия — Ирландия

Футбол. Лига наций. Групповой этап

Сборная Шотландии после недавнего матча с Украиной получила шикарную возможность попасть в компанию элитную группу Лиги наций.

Шотландцы разгромили украинцев в Глазго со счетом 3:0 и поднялись на первое место, опережая команду Александра Петракова на два очка.

Все прогнозы на Лигу наций

Вообще, Шотландия очень удивила своим футболом в этом матче — это было очень убедительно.

Теперь в Глазго едет сборная Ирландии, которая в начале лета разгромила шотландцев на своем поле, забив три безответных мяча. Есть подозрение, что команда Стива Кларка возьмет реванш, она сейчас действительно в большом порядке.

Ставка: победа Шотландии за 2.01.

Общий коэффициент — 6.11.