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    Шотландия возьмет реванш у ирландцев, Украина обыграет Армению, а Испания — Швейцарию

    Экспресс дня 24 сентября. Прогнозы и ставки на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 24 сентября
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    Испания может досрочно выиграть свою группу Лиги наций
    В субботнем экспрессе рассмотрим три матча пятого тура группового этапа Лиги наций. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    Армения — Украина

    Футбол. Лига наций. Групповой этап

    Сборная Украины ранее на этой неделе проиграла Шотландии — 0:3. Это был, наверное, худший матч для украинцев с тех пор, как их главным тренером стал Александр Петраков.

    Шотландцы полностью перебегали соперника. И если в первом тайме Украина еще хоть как-то держалась, то после перерыва соперник провел три результативные атаки.

    В общем, украинская сборная существенно усложнила себе задачу выхода в Лигу А. Теперь все зависит не только от нее, но и от результатов Шотландии в ближайших матчах.

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    • Украина выиграет у Армении, которая в последнее время демонстрирует ужасную игру в обороне. В принципе, в этом нет ничего удивительного, учитывая то, что в распоряжении Хоакина Капарроса банально отсутствуют качественные защитники.

    Ставка: победа сборной Украины за 1.47.

    Испания — Швейцария

    Футбол. Лига наций. Групповой этап

    Для испанцев предстоящий матч может стать ключевым в борьбе за выход в финальную часть Лиги наций.

    Испания может гарантировать себе первое место в группе уже после победы над швейцарцами, но только в том случае, если Португалия проиграет чехам. Не самый реальный расклад, конечно, но это футбол, здесь порой случаются самые безумные вещи.

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    Но сборная Испании в любом случае понимает, что ей надо побеждать в предстоящем матче. В таком случае в игре заключительного тура против португальцев команду Луиса Энрике устроит даже ничья.

    В июне Испания выиграла у Швейцарии в гостевом матче со счетом 1:0. На этот до разгрома тоже, скорее всего, не дойдет. Испанцы выиграют с разницей в один-два мяча, не более.

    Ставка: победа Испании + тотал матча меньше 3,5 за 2.07.

    Шотландия — Ирландия

    Футбол. Лига наций. Групповой этап

    Сборная Шотландии после недавнего матча с Украиной получила шикарную возможность попасть в компанию элитную группу Лиги наций.

    Шотландцы разгромили украинцев в Глазго со счетом 3:0 и поднялись на первое место, опережая команду Александра Петракова на два очка.

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    Вообще, Шотландия очень удивила своим футболом в этом матче — это было очень убедительно.

    Теперь в Глазго едет сборная Ирландии, которая в начале лета разгромила шотландцев на своем поле, забив три безответных мяча. Есть подозрение, что команда Стива Кларка возьмет реванш, она сейчас действительно в большом порядке.

    Ставка: победа Шотландии за 2.01.

    Общий коэффициент — 6.11.

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    Экспресс дня 24 сентября: прогноз, ставка (6.11), статистика, коэффициенты матча 24.09.2022. Экспресс. Шотландия возьмет реванш у ирландцев, Украина обыграет Армению, а Испания — Швейцарию
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