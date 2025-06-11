Картал — Анисимова. Ставка (к. 1.92) и прогноз на матч турнира в Лондоне, 11 июня 2025 года

Британка Сонай Картал и американка Аманда Анисимова встретятся во втором круге турнира в Лондоне. Матч пройдет 11 июня, начало — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч Картал — Анисимова, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Сонай Картал

К своим 23 годам Картал не смогла зарекомендовать себя, как теннисистка хоть на что-то способное в туре.

Нельзя её однозначно списывать в утиль, поскольку существуют спортсменки, раскрывающиеся максимально поздно.

Уже стоит похвалить относительно молодую британку за то, что она смогла оставить не удел саму Касаткину, добившись победы в трёх сетах.

Против Анисимовой не получится провести ударный матч, поскольку все силы были оставлены в поединке против Дарьи.

Аманда Анисимова

С началом лета Анисимова ещё больше прибавила в агрессии, хотя и так Аманда всегда заряжена на максимальный успех.

Прогнозы на теннис

На недавнем «Ролан Гаррос» она могла добиться куда большего, но в четвертом круге на ее пути встретилась практически непобедимая Соболенко.

Нельзя сказать, что на траве Аманда любит играть больше, чем на грунте и синтетике, однако и на ней у американки есть определенные секреты и фокусы, позволяющие набирать важные очки в отдельно взятых матчах.

Против Картал американка проведет легкий поединок, где будет доминировать над соперницей безусловной на протяжении всей игры.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в американку в этом поединке: победа Картал — 2.45, победа Анисимовой — 1.56.

Прогноз: Анисимова способна записать на свой счет легкую победу.

Ставка: Ф2 (-3) за 1.92.

Альтернативный прогноз: Картал ничего не противопоставит Анисимовой по игре, поэтому длительного матча ждать не стоит.

Альтернативная ставка: ТМ 19.5 с коэффициентом 2.60.