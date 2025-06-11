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    Анисимова разгромит Картал?

    Картал — Анисимова. Ставка (к. 1.92) и прогноз на матч турнира в Лондоне, 11 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на Картал — Анисимова
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    Аманда Анисимова
    Британка Сонай Картал и американка Аманда Анисимова встретятся во втором круге турнира в Лондоне. Матч пройдет 11 июня, начало — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч Картал — Анисимова, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Сонай Картал

    К своим 23 годам Картал не смогла зарекомендовать себя, как теннисистка хоть на что-то способное в туре.

    Нельзя её однозначно списывать в утиль, поскольку существуют спортсменки, раскрывающиеся максимально поздно.

    Уже стоит похвалить относительно молодую британку за то, что она смогла оставить не удел саму Касаткину, добившись победы в трёх сетах.

    Против Анисимовой не получится провести ударный матч, поскольку все силы были оставлены в поединке против Дарьи.

    Аманда Анисимова

    С началом лета Анисимова ещё больше прибавила в агрессии, хотя и так Аманда всегда заряжена на максимальный успех.

    Прогнозы на теннис

    На недавнем «Ролан Гаррос» она могла добиться куда большего, но в четвертом круге на ее пути встретилась практически непобедимая Соболенко.

    Нельзя сказать, что на траве Аманда любит играть больше, чем на грунте и синтетике, однако и на ней у американки есть определенные секреты и фокусы, позволяющие набирать важные очки в отдельно взятых матчах.

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    Против Картал американка проведет легкий поединок, где будет доминировать над соперницей безусловной на протяжении всей игры.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в американку в этом поединке: победа Картал — 2.45, победа Анисимовой — 1.56.

    Прогноз: Анисимова способна записать на свой счет легкую победу.

    Ставка: Ф2 (-3) за 1.92.

    Альтернативный прогноз: Картал ничего не противопоставит Анисимовой по игре, поэтому длительного матча ждать не стоит.

    Альтернативная ставка: ТМ 19.5 с коэффициентом 2.60.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Картал — Анисимова?

    Матч Картал — Анисимова состоится 11 июня 2025 года в 16:30 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Картал — Анисимова?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Ф2 (-3).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Картал — Анисимова?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Ф2 (-3)» с коэффициентом у букмекеров 1.92.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Картал — Анисимова?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Картал — Анисимова?

    Коэффициенты букмекеров: Информация о коэффициентах недоступна

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