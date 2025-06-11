Картал — Анисимова. Ставка (к. 1.92) и прогноз на матч турнира в Лондоне, 11 июня 2025 года

Сонай Картал
К своим 23 годам Картал не смогла зарекомендовать себя, как теннисистка хоть на что-то способное в туре.
Нельзя её однозначно списывать в утиль, поскольку существуют спортсменки, раскрывающиеся максимально поздно.
Уже стоит похвалить относительно молодую британку за то, что она смогла оставить не удел саму Касаткину, добившись победы в трёх сетах.
Против Анисимовой не получится провести ударный матч, поскольку все силы были оставлены в поединке против Дарьи.
Аманда Анисимова
С началом лета Анисимова ещё больше прибавила в агрессии, хотя и так Аманда всегда заряжена на максимальный успех.
На недавнем «Ролан Гаррос» она могла добиться куда большего, но в четвертом круге на ее пути встретилась практически непобедимая Соболенко.
Нельзя сказать, что на траве Аманда любит играть больше, чем на грунте и синтетике, однако и на ней у американки есть определенные секреты и фокусы, позволяющие набирать важные очки в отдельно взятых матчах.
Против Картал американка проведет легкий поединок, где будет доминировать над соперницей безусловной на протяжении всей игры.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в американку в этом поединке: победа Картал — 2.45, победа Анисимовой — 1.56.
Прогноз: Анисимова способна записать на свой счет легкую победу.
- 2.07Макдональд — Хачанов: прогноз и ставкаСегодня в 15:00
- 2.35Наварро — Аддад Майа: прогноз и ставкаСегодня в 15:00
- 1.83Радукану — Шрамкова: прогноз и ставкаСегодня в 12:00
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Ставка: Ф2 (-3) за 1.92.
Альтернативный прогноз: Картал ничего не противопоставит Анисимовой по игре, поэтому длительного матча ждать не стоит.
Альтернативная ставка: ТМ 19.5 с коэффициентом 2.60.