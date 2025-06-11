Радукану — Шрамкова. Ставка (к. 1.83) и прогноз на матч турнира в Лондоне, 11 июня 2025 года

Британка Эмма Радукану и словачка Ребекка Шрамкова встретятся во втором круге турнира в Лондоне. Матч пройдет 11 июня, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Радукану — Шрамкова, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Эмма Радукану

Страсть и желание побеждать в каждом матче у Радукану присутствуют, но класс демонстрируемого тенниса нельзя отнести к категории высшего.

Куда-то провали сверх способности Эммы пробивать по линиям из невероятных положений, как она это делала на уже всеми забытом победном «Us Open».

В первом круге домашних соревнований ей пришлось играть против натурализованной испанки Букши, и за весь матч Кристина смогла записать на свой счет всего три гейма.

На своей территории Радукану играет особенно воодушевленно, поэтому вероятность убедительной победы над Шрамковой весьма велика.

Ребекка Шрамкова

Основная сила Шрамковой заключается в том, что перед ней нет совершенно никаких авторитетов.

Прогнозы на теннис

Когда стало известно, что словачка сыграет в первом круге лондонского соревнования против Крейчиковой, то никто не записывал в очевидные фавориты матча именно Барбору.

Ребекка сыграла мощно, но и чешка не продемонстрировала ничего сверхъестественного и явно помогла словачке пройти во второй круг престижного турнира.

Сейчас словачке придется сыграть против Радукану, и давление на нее с трибун будет просто колоссальное.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в британку в этом поединке: победа Радукану — 1.42, победа Шрамковой — 2.57.

Прогноз: Радукану оформит легкий выход в четвертьфинал.

Ставка: Ф1 (-3) за 1.83.

Альтернативный прогноз: Шрамкова не сможет навязать борьбу в этом поединке, поэтому геймов в нем будет не очень много.

Альтернативная ставка: ТМ 18.5 с коэффициентом 2.84.