ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Экспресс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Барселона» рискует на выйти в плей-офф Лиги чемпионовЛига чемпионов: осталось пять путевок «Спартак»Временно первые. Соболев и Селихов принесли «Спартаку» победу над «Наполи» «Манчестер Сити» — ПСЖГвардиола поквитался со «сборной звезд». ПСЖ проиграл в Манчестере, но вышел в плей-офф ЛЧ
  • 11:07
    • Вагнер Лав сообщил, что не собирается завершать карьеру после ухода из «Кайрата»
  • 10:07
    • СМИ: Кокорин может перейти в клуб из России или Катара
  • 00:58
    • «Спортинг» обыграл дортмундскую «Боруссию» и вышел в 1/8 финала ЛЧ
  • 00:55
    • «Милан» вырвал победу у «Атлетико» и сохранил шансы на плей-офф ЛЧ
  • 00:50
    • «Ман Сити» обыграл ПСЖ, уступая 0:1
  • 00:46
    • «Реал» разгромил «Шериф» и вернул себе первое место в группе D
  • 20:27
    • «Спартак» удержал победу над «Наполи» и возглавил группу C
    Все новости спорта

    Низовая игра в Примере, встреча аутсайдеров Серии А и реабилитация «Ланса»

    Экспресс дня 26 ноября. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 26 ноября
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Атлетик»
    В новом экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в Примере, Серии А и Лиги 1. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Атлетик» — «Гранада»

    Футбол. Чемпионат Испании

    «Атлетик» в настоящее время в турнирной таблице испанской Примеры располагается на восьмой строчке, проигрывая четыре балла шестому месту, однако имеет один матч в запасе.

    В данном первенстве баски одержали четыре виктории, семь встреч закончили миром и потерпели два фиаско. Одно из них было в начале этого месяца дома от «Кадиса» 0:1, а после паузы на сборные они сыграли вничью на выезде с «Леванте» 0:0, тем самым доведя свою серию без викторий до четырех матчей.

    «Гранада» с 11 зачетными пунктами идет вблизи зоны вылета, опережая ее только по дополнительным показателям. Команда дважды добивалась побед, еще в пяти поединках расходилась миром и шесть раз уступала.

    Неделю тому назад «красно-белые» в родных стенах потерпели крупное поражение от мадридского «Реала» со счетом 1:4, а игровым днем ранее они на выезде уступили «Эспаньолу» 0:2.

  • Лига чемпионов: осталось пять путевок
  • Расклады в группах Лиги чемпионов
  • Сегодня

    • Оба клуба в Примере забивают в среднем по голу за матч, и в их очном противостоянии не стоит ждать высокой результативности.

    Ставка: ТМ 3,0 за 1.45.

    «Кальяри» — «Салернитана»

    Футбол. Чемпионат Италии

    «Кальяри» за 13 проведенных туров набрал всего семь очков, с которыми в турнирной таблице находится на предпоследнем месте, отставая на четыре балла от безопасной строки.

    Островитяне в текущем первенстве одержали лишь одну викторию, одолев более месяца назад дома «Сампдорию» 3:1, еще четыре матча они свели вничью и в восьми встерчах уступали. В минувшем туре они на выезде расписали мировую с «Сассуоло» 2:2, прервав тем самым серию из четырех поражений.

    122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    «Салернитана» же замыкает турнирную таблицу Серии, имея на счету те же семь баллов. Коллектив дважды победил, одну встречу завершил ничьей и в десяти случаях терпел поражения.

    В прошлом игровом дне команда на домашнем поле уступила «Сампдории» со счетом 0:2, что стало для нее третьим «сухим» фиаско подряд.

    Как минимум, «Кальяри» в родных стенах не должен уступить «Салернитане», которая на выезде смотрится крайне слабо.

    Ставка: 1Х за 1.33.

    «Ланс» — «Анже»

    Футбол. Чемпионат Франции

    «Ланс» в текущем розыгрыше Лиги 1 выступает неплохо. На текущий момент он после 14 туров идет на четвертой строке, при этом всего на два балла отставая от второго места.

    Команда добилась семи побед, три раза играла вничью и четырежды уступала. Причем три из поражений у клуба были гостевыми. В прошлом туре «Ланс» на выезде неожиданно крупно проиграл «Бресту» со счетом 0:4.

    Все прогнозы на футбол

    «Анже» с 21 набранным баллом в турнирной таблице Лиги 1 находится на шестом месте, уступая всего лишь три очка предстоящему сопернику. У коллектива всего три поражения, а еще он шесть встреч закончил ничьей и пять раз выигрывал.

    Неделю тому назад «черно-белые» на своем поле минимально одолели «Лорьян» со счетом 1:0, прервав тем самым серию из четырех матчей без викторий.

    «Ланс» после сокрушительного поражения в прошлом туре, в предстоящей встрече должен реабилитироваться, как минимум, не проиграв.

    Ставка: 1Х за 1.30.

    Итоговый коэффициент — 2.50.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.89
  • Прогноз на матч Барыс — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Младост Лучани — Войводина
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Кайрат — Базель
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Флора — Партизан
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Ак Барс — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Локомотив — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.41
  • Прогноз на матч Мура — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.78
  • Прогноз на матч Галатасарай — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.14
  • Прогноз на матч Рапид В — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.98
  • Прогноз на матч Слован — ПАОК
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  5.10
  • Прогноз на матч Локомотив — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.07
  • Прогноз на матч Славия Прага — Фейенорд
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.28
  • Прогноз на матч ХИК — Алашкерт
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Линкольн Ред Импс — Копенгаген
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Экспресс дня 26 ноября: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 26.11.2021. Экспресс. Низовая игра в Примере, встреча аутсайдеров Серии А и реабилитация «Ланса»
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры