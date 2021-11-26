В новом экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в Примере, Серии А и Лиги 1. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Атлетик» — «Гранада»

Футбол. Чемпионат Испании

«Атлетик» в настоящее время в турнирной таблице испанской Примеры располагается на восьмой строчке, проигрывая четыре балла шестому месту, однако имеет один матч в запасе.

В данном первенстве баски одержали четыре виктории, семь встреч закончили миром и потерпели два фиаско. Одно из них было в начале этого месяца дома от «Кадиса» 0:1, а после паузы на сборные они сыграли вничью на выезде с «Леванте» 0:0, тем самым доведя свою серию без викторий до четырех матчей.

«Гранада» с 11 зачетными пунктами идет вблизи зоны вылета, опережая ее только по дополнительным показателям. Команда дважды добивалась побед, еще в пяти поединках расходилась миром и шесть раз уступала.

Неделю тому назад «красно-белые» в родных стенах потерпели крупное поражение от мадридского «Реала» со счетом 1:4, а игровым днем ранее они на выезде уступили «Эспаньолу» 0:2.

Оба клуба в Примере забивают в среднем по голу за матч, и в их очном противостоянии не стоит ждать высокой результативности.

Ставка: ТМ 3,0 за 1.45.

«Кальяри» — «Салернитана»

Футбол. Чемпионат Италии

«Кальяри» за 13 проведенных туров набрал всего семь очков, с которыми в турнирной таблице находится на предпоследнем месте, отставая на четыре балла от безопасной строки.

Островитяне в текущем первенстве одержали лишь одну викторию, одолев более месяца назад дома «Сампдорию» 3:1, еще четыре матча они свели вничью и в восьми встерчах уступали. В минувшем туре они на выезде расписали мировую с «Сассуоло» 2:2, прервав тем самым серию из четырех поражений.

«Салернитана» же замыкает турнирную таблицу Серии, имея на счету те же семь баллов. Коллектив дважды победил, одну встречу завершил ничьей и в десяти случаях терпел поражения.

В прошлом игровом дне команда на домашнем поле уступила «Сампдории» со счетом 0:2, что стало для нее третьим «сухим» фиаско подряд.

Как минимум, «Кальяри» в родных стенах не должен уступить «Салернитане», которая на выезде смотрится крайне слабо.

Ставка: 1Х за 1.33.

«Ланс» — «Анже»

Футбол. Чемпионат Франции

«Ланс» в текущем розыгрыше Лиги 1 выступает неплохо. На текущий момент он после 14 туров идет на четвертой строке, при этом всего на два балла отставая от второго места.

Команда добилась семи побед, три раза играла вничью и четырежды уступала. Причем три из поражений у клуба были гостевыми. В прошлом туре «Ланс» на выезде неожиданно крупно проиграл «Бресту» со счетом 0:4.

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«Анже» с 21 набранным баллом в турнирной таблице Лиги 1 находится на шестом месте, уступая всего лишь три очка предстоящему сопернику. У коллектива всего три поражения, а еще он шесть встреч закончил ничьей и пять раз выигрывал.

Неделю тому назад «черно-белые» на своем поле минимально одолели «Лорьян» со счетом 1:0, прервав тем самым серию из четырех матчей без викторий.

«Ланс» после сокрушительного поражения в прошлом туре, в предстоящей встрече должен реабилитироваться, как минимум, не проиграв.

Ставка: 1Х за 1.30.

Итоговый коэффициент — 2.50.