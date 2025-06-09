Хорватия — Чехия. Онлайн, прямая трансляция

В понедельник, 9 июня, состоится матч четвертого тура группового этапа квалификации ЧМ-2026 между Хорватией и Чехией. Начало — в 21:45. Вашему вниманию онлайн-трансляция игры в Осиеке.

Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Европа. Группа L Хорватия — Чехия 1:0 Хорватия: Доминик Ливакович, Йосип Штанишич, Йосип Шутало, Дуйе Чалета-Цар, Йошко Гвардиол, Иван Перишич, Лука Модрич, Марио Пашалич, Андрей Крамарич, Анте Будимир, Petar Sucic Чехия: Матей Коварж, Владимир Цоуфаль, Ярослав Зелены, Ладислав Крейчи, Томаш Голеш, Павел Шульц, Лукаш Провод, Михал Садилек, Вацлав Черны, Патрик Шик, Tomas Soucek

Ход матча

11' Гоооооооол! 1:0! Гвардиол!

Преимущество Хорватии все же увенчалось голом. Модрич исполнил подачу со штрафного, а Гвардиол вонзил мяч в ворота.

9' Стоит отметить, что пока что полное игровое и территориальное преимущество на стороне Хорватии. Команда полностью контролирует игру.

7' Лука Модрич хорошо приложился по мячу и пробил со штрафного, но выше перекладины.

5' Штрафной для Хорватии после фола Садилека недалеко от штрафной площади.

4' Заброс Пашалича на нападающий не прошел, защитники прервали пас.

2' Уже был полумомент у Хорватии. Будимир пробивал головой, однако удар был заблокирован.

1' Стартовый свисток дан! Матч стартовал!

До матча

21:43 Звучат национальные гимны. Скоро начнется действо.

21:42 Команды выходят на футбольное поле.

21:38 Испанец Хесус Хиль Мансано будет работать на этом поединке в качестве главного арбитра.

21:35 Сегодняшняя встреча состоится в Осиеке на стадионе «Опус Арена», который вмещает 13 005 человек.

Хорватия

Стартовые составы

Хорватия: Ливакович, Станишич, Сутало, Чатела-Цар, Гвардиол, Модрич, Сучич, Перишич, Пашалич, Крамарич, Будимир.

Чехия: Ковар, Зелены, Крейчий, Холеш, Провод, Садилек, Соучек, Цоуфал, Шульц, Черный, Шик.

Сборная Хорватии только 7 июня стартовала в квалификации на чемпионат мира. В этот день хорваты на выезде разнесли Гибралтар со счетом 7:0. Сейчас в активе «клетчатых» три очка и третье место в турнирной таблице, но при этом есть две игры в запасе.

До этого же подопечные Златко Далича участвовали в Лиге наций. Хорватия смогла выйти в плей-офф, но на четвертьфинальной стадии уступила в серии пенальти Франции. На групповом этапе же хорваты стали вторыми, пропустив вперед Португалию, но опередив Шотландию и Польшу.

Сборная Хорватии была на трех последних чемпионатах мира и точно не хочет портить статистика. К тому же, она является фаворитом своей группы и должна выходить на Мундиаль.

Чехия

Чехи уже успели провести три встречи квалификации на чемпионат мира и одержали три победы. «Народная команда» смогла победить Фарерские острова (2:1), Гибралтар (4:0) и Черногорию (2:0). Сейчас в активе чешской национальной команды девять баллов и первая строчка в турнирной таблице.

Перед этим у сборной Чехии также было выступление в Лиге наций. Подопечные Ивана Гашека играли в Лиге В и смогли ее выиграть. Они опередили Украину, Грузию и Албанию, набрав 11 очков из 18 возможных.

На чемпионате мира сборная Чехии последний и единственный раз была в 2006 году в Германии. После этого чехи не могли преодолеть квалификацию. Они точно хотят исправить положение и сделают все, чтобы поехать на следующий Мундиаль.

Личные встречи

В последний раз команды встречались между собой в 2021 году на чемпионате Европы и тогда они сыграли вничью Всего же было сыграно всего три матча. На счету Хорватии одна победа, а также две ничьи.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.85