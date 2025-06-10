Флорида — Эдмонтон. Ставка (к. 2.22), прогноз на матч финала НХЛ, 10 июня 2025 года

Флорида
Эдмонтон
«Флорида»
Турнирное положение: Настрой «Флориды» в этой серии соответствующий, и по двум сыгранным матчам видно, что «пантеры» не собираются отдавать серию «Эдмонтону» даром.
Последние матчи: Во втором матче серии игровое преимущество «Флориды» было колоссальным, поэтому немного обидно, что парни Мориса смогли забрать себе победу лишь в конце второго овертайма матча.
Флорида — Эдмонтон: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: Под вопросом у «Флориды» участие Грира, который не до конца восстановился от травмы верхней части тела.
Общий тонус клуба: «Пантерз» не очень убедительно играют дома в последних матчах плей-офф, но сейчас мотивация запредельная.
«Эдмонтон»
Турнирное положение: Серия для «Эдмонтона» ожидаемо проходит непросто, но в команде были к этому готовы.
Последние матчи: Невероятным образом «Эдмонтон» спасся в конце основного времени второго матча противостояния благодаря усилиям Кори Перри, но в овертайме гости из Санрайза использовали свой момент.
Травмированные игроки: Точно не поможет «Эдмонтону» Хайман, а без него в нападении есть проблемы с вариативностью.
Общий тонус: Канадский клуб продолжит гнуть свою линию и добавит ещё больше силовых приемов, чтобы доставить «Флориде» максимум неудобств при разгоне своих атак.
Статистика для ставок
- Пять последних очных противостояний между этими клубами завершались победой одного из соперников с минимальным перевесом
- «Флорида» в трех последних домашних играх потерпела два поражения и даже не забросила ни одной шайбы в этих матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.22, на ничью — 4.35, на гостей — 2.95.
Прогноз: «Флорида» сделает все возможное, чтобы повести в этой серии.
Альтернативный прогноз: Большого числа заброшенных шайб от этого матча ждать не стоит.
Ставка: П1 с коэффициентом 2.22.
Альтернативная ставка: ТМ 5 с коэффициентом 2.79.