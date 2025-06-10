Флорида — Эдмонтон. Ставка (к. 2.22), прогноз на матч финала НХЛ, 10 июня 2025 года

В матче финала Национальной хоккейной лиги «Флорида» будет принимать «Эдмонтон». Игра пройдет на «Амерант Банк Арене» 10 июня. Начало встречи — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Флорида» — «Эдмонтон», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Флорида»

Турнирное положение: Настрой «Флориды» в этой серии соответствующий, и по двум сыгранным матчам видно, что «пантеры» не собираются отдавать серию «Эдмонтону» даром.

Последние матчи: Во втором матче серии игровое преимущество «Флориды» было колоссальным, поэтому немного обидно, что парни Мориса смогли забрать себе победу лишь в конце второго овертайма матча.

Травмированные игроки: Под вопросом у «Флориды» участие Грира, который не до конца восстановился от травмы верхней части тела.

Общий тонус клуба: «Пантерз» не очень убедительно играют дома в последних матчах плей-офф, но сейчас мотивация запредельная.

«Эдмонтон»

Турнирное положение: Серия для «Эдмонтона» ожидаемо проходит непросто, но в команде были к этому готовы.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Последние матчи: Невероятным образом «Эдмонтон» спасся в конце основного времени второго матча противостояния благодаря усилиям Кори Перри, но в овертайме гости из Санрайза использовали свой момент.

Травмированные игроки: Точно не поможет «Эдмонтону» Хайман, а без него в нападении есть проблемы с вариативностью.

Общий тонус: Канадский клуб продолжит гнуть свою линию и добавит ещё больше силовых приемов, чтобы доставить «Флориде» максимум неудобств при разгоне своих атак.

Статистика для ставок

Пять последних очных противостояний между этими клубами завершались победой одного из соперников с минимальным перевесом

«Флорида» в трех последних домашних играх потерпела два поражения и даже не забросила ни одной шайбы в этих матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.22, на ничью — 4.35, на гостей — 2.95.

Прогноз: «Флорида» сделает все возможное, чтобы повести в этой серии.

Альтернативный прогноз: Большого числа заброшенных шайб от этого матча ждать не стоит.

Ставка: П1 с коэффициентом 2.22.

Альтернативная ставка: ТМ 5 с коэффициентом 2.79.