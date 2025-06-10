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    «Флорида» выйдет вперед в финальной серии?

    Флорида — Эдмонтон. Ставка (к. 2.22), прогноз на матч финала НХЛ, 10 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Флорида» — «Эдмонтон»
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    «Флорида»
    В матче финала Национальной хоккейной лиги «Флорида» будет принимать «Эдмонтон». Игра пройдет на «Амерант Банк Арене» 10 июня. Начало встречи — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Флорида» — «Эдмонтон», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. Кубок Стэнли 10 Июня 2025 года

    Флорида

  • Кубок Стэнли
    •  Флорида 03:00 Эдмонтон

    Эдмонтон

  • Кубок Стэнли
    •

    «Флорида»

    Турнирное положение: Настрой «Флориды» в этой серии соответствующий, и по двум сыгранным матчам видно, что «пантеры» не собираются отдавать серию «Эдмонтону» даром.

    Последние матчи: Во втором матче серии игровое преимущество «Флориды» было колоссальным, поэтому немного обидно, что парни Мориса смогли забрать себе победу лишь в конце второго овертайма матча.

    Флорида — Эдмонтон: коэффициенты букмекеров

    Травмированные игроки: Под вопросом у «Флориды» участие Грира, который не до конца восстановился от травмы верхней части тела.

    Общий тонус клуба: «Пантерз» не очень убедительно играют дома в последних матчах плей-офф, но сейчас мотивация запредельная.

    «Эдмонтон»

    Турнирное положение: Серия для «Эдмонтона» ожидаемо проходит непросто, но в команде были к этому готовы.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Последние матчи: Невероятным образом «Эдмонтон» спасся в конце основного времени второго матча противостояния благодаря усилиям Кори Перри, но в овертайме гости из Санрайза использовали свой момент.

    Травмированные игроки: Точно не поможет «Эдмонтону» Хайман, а без него в нападении есть проблемы с вариативностью.

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    Общий тонус: Канадский клуб продолжит гнуть свою линию и добавит ещё больше силовых приемов, чтобы доставить «Флориде» максимум неудобств при разгоне своих атак.

    Статистика для ставок

    • Пять последних очных противостояний между этими клубами завершались победой одного из соперников с минимальным перевесом

    • «Флорида» в трех последних домашних играх потерпела два поражения и даже не забросила ни одной шайбы в этих матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.22, на ничью — 4.35, на гостей — 2.95.

    Прогноз: «Флорида» сделает все возможное, чтобы повести в этой серии.

    Альтернативный прогноз: Большого числа заброшенных шайб от этого матча ждать не стоит.

    Ставка: П1 с коэффициентом 2.22.

    Альтернативная ставка: ТМ 5 с коэффициентом 2.79.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Флорида — Эдмонтон?

    Матч Флорида — Эдмонтон состоится 10 июня 2025 года в 03:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Флорида — Эдмонтон?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Флорида — Эдмонтон?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1» с коэффициентом у букмекеров 2.22.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Флорида — Эдмонтон?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Флорида — Эдмонтон?

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.22, на ничью — 4.35, на гостей — 2.95.

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    Флорида — Эдмонтон: прогноз и ставка за 2.22, статистика, коэффициенты матча 10.06.202503:00. «Флорида» выйдет вперед в финальной серии?
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