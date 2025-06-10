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    Сможет ли Шаповалов пройти первый круг в Штутгарте?

    Шаповалов — Риндеркнеш. Ставка (к. 1.94) и прогноз на турнир в Штутгарте 10 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на Шаповалов — Риндеркнеш
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    Денис Шаповалов
    Канадец Денис Шаповалов сыграет против француза Артура Риндеркнеша в первом круге турнира в Штутгарте (Германия). Матч пройдет 10 июня, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Шаповалов — Риндеркнеш, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Штутгарт. Мужчины 10 Июня 2025 года

    Денис Шаповалов

  • Канада
    •  Денис Шаповалов 12:00 Артур Риндеркнеш

    Артур Риндеркнеш

  • Франция
    •

    Шаповалов

    Денис очень слабо провел грунтовую серию турниров, но при этом по-прежнему находится в топ-30.

    Теннисист из Канады выиграл лишь два из семи предыдущих матчей.

    Шаповалов прошел раунд на «Мастерсе» в Мадриде и выиграл один матч на Ролан Гаррос.

    Шаповалов заметно расслабился после успешных выступлений на харде, благодаря которым он, собственно, и вернулся в первую тридцатку рейтинга.

    Прогнозы на теннис

    В начале февраля Шаповалов выиграл «пятисотник» в Далласе, а еще через несколько недель дошел до полуфинала в Акапулько.

    Риндеркнеш

    Артур тем временем провалил первую половину сезона. Достаточно взглянуть на его баланс — в 2025-м у него всего лишь семь побед и 18 поражений.

    В этом году французский теннисист выиграл лишь четыре матча на уровне основной сетки ATP.

    На Открытом чемпионате Франции Риндеркнеш проиграл в проиграл в первом круге финалисту турнира Яннику Синнеру. В третьем сете он вел 4:0, но в итоге позволил итальянцу отыграться и забрать партию.

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    В прошлом году Риндеркнеш выиграл четыре из девяти матчей на траве. В 2024-м француз обыграл американца Алекса Микельсена на старте турнира в Штутгарте.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Шаповалова в этом матче можно поставить за 1.44, победу Риндеркнеша букмекеры предлагают за 2.77.

    Прогноз: Денис умеет и любит играть на траве, но в последнее время он чересчур нестабилен, поэтому сейчас оптимальным вариантом будет ставка без учета исхода встречи.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 25,0 за 1.94.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Шаповалов — Риндеркнеш?

    Матч Шаповалов — Риндеркнеш состоится 10 июня 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Шаповалов — Риндеркнеш?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал геймов больше 25,0.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Шаповалов — Риндеркнеш?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал геймов больше 25,0» с коэффициентом у букмекеров 1.94.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Шаповалов — Риндеркнеш?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Шаповалов — Риндеркнеш?

    Коэффициенты букмекеров: на Шаповалова в этом матче можно поставить за 1.44, победу Риндеркнеша букмекеры предлагают за 2.77.

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    Шаповалов — Риндеркнеш: прогноз и ставка за 1.94, статистика, коэффициенты матча 10.06.202512:00. Сможет ли Шаповалов пройти первый круг в Штутгарте?
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