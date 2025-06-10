Шаповалов — Риндеркнеш. Ставка (к. 1.94) и прогноз на турнир в Штутгарте 10 июня 2025 года

Денис Шаповалов
Артур Риндеркнеш
Шаповалов
Денис очень слабо провел грунтовую серию турниров, но при этом по-прежнему находится в топ-30.
Теннисист из Канады выиграл лишь два из семи предыдущих матчей.
Шаповалов прошел раунд на «Мастерсе» в Мадриде и выиграл один матч на Ролан Гаррос.
Шаповалов заметно расслабился после успешных выступлений на харде, благодаря которым он, собственно, и вернулся в первую тридцатку рейтинга.
В начале февраля Шаповалов выиграл «пятисотник» в Далласе, а еще через несколько недель дошел до полуфинала в Акапулько.
Риндеркнеш
Артур тем временем провалил первую половину сезона. Достаточно взглянуть на его баланс — в 2025-м у него всего лишь семь побед и 18 поражений.
В этом году французский теннисист выиграл лишь четыре матча на уровне основной сетки ATP.
На Открытом чемпионате Франции Риндеркнеш проиграл в проиграл в первом круге финалисту турнира Яннику Синнеру. В третьем сете он вел 4:0, но в итоге позволил итальянцу отыграться и забрать партию.
В прошлом году Риндеркнеш выиграл четыре из девяти матчей на траве. В 2024-м француз обыграл американца Алекса Микельсена на старте турнира в Штутгарте.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Шаповалова в этом матче можно поставить за 1.44, победу Риндеркнеша букмекеры предлагают за 2.77.
Прогноз: Денис умеет и любит играть на траве, но в последнее время он чересчур нестабилен, поэтому сейчас оптимальным вариантом будет ставка без учета исхода встречи.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 25,0 за 1.94.