В новом экспрессе рассмотрим важный матч в футбольной Лиге наций и две игры регулярного чемпионата КХЛ. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

Италия — Испания

Футбол. Лига наций. Полуфинал

Матч, по итогам которого одна из сборных окажется в финале Лиги наций и получит возможность побороться за трофей.

И это, пожалуй, тот случай, когда ставку на исход можно будет назвать самой плохой идеей. Как правило, в таких матчах очень сложно кому-то отдать предпочтение. Хотя сейчас определенное преимущество на стороне Италии. Хотя бы потому, что игра пройдет на поле действующих чемпионов Европы.

Но, с другой стороны, в прошлом месяце итальянцы не смогли выиграть у Болгарии у Швейцарии. У Испании было поражение от Швеции, но в этом плане соперники все-таки равны — оба неожиданно притормозили там, где от них этого не ждали.

По составу Италия вряд ли сильно лучше Испании. Поэтому оптимальный вариант — ставка на голы. Лига наций все-таки не тот турнир, где команды станут «сушить» игру. Есть надежда на то, что матч получится результативным.

Ставка: обе команды забьют за 1.97.

«Автомобилист» — «Йокерит»

Хоккей. КХЛ. Регулярный чемпионат

«Автомобилист» после четырех поражений кряду в понедельник одержал уверенную победу над «Авангардом» — 5:2. Впрочем, результат не удивил, действующий чемпион лиги тоже вовсю барахлит на старте сезона.

Перед этим же «Автомобилист» проиграл «Трактору», «Барысу», «Салавату Юлаеву» и магнитогорскому «Металлургу», пропустив в общей сложности 13 шайб.

«Йокерит» тем временем возглавляет турнирную таблицу Западной конференции. Финны отправились в Екатеринбург из Челябинска, где уступили в серии буллитов местному «Трактору». Но тут важно знать, что перед этим у «Йокерита» была внушительная серия из 11-ти побед.

Судя по всему, «Автомобилисту» снова придется притормозить, соперник сейчас на ходу.

Ставка: победа «Йокерита» с форой (0) за 1.83.

«Динамо» Москва — ЦСКА

Хоккей. КХЛ. Регулярный чемпионат

В Москве состоится дерби, в котором сойдутся «Динамо» и ЦСКА. И как ни странно, на этот раз статус фаворита принадлежит динамовцам, которые очень здорово проводят стартовый отрезок «регулярки».

В 13-ти матчах у «Динамо» 11 побед, в турнирной таблице Запада команда Алексея Кудашова находится на втором месте. У «Динамо» лучшая атака и оборона в конференции: команда забросила уже 55 шайб, а пропустила — только 28.

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ЦСКА пока что барахлит, и есть ощущение, что в клубе прогадали с заменой главного тренера. Под руководством Сергея Федорова «армейцы» выглядят так себе. У ЦСКА в пяти предыдущих матчах три поражения.

В общем, нынешнее «Динамо» вполне может воспользоваться проблемами ЦСКА.

Ставка: победа «Динамо» с форой (0) за 1.70.

Общий коэффициент — 6.12.