Италия обыграла Молдову, а Норвегия одолела Эстонию в квалификации ЧМ-2026

Завершились два матча квалификации чемпионата мира 2026-го года (группа I).

В одной из встреч Италия обыграла Молдову со счетом 2:0.

У хозяев голы записали на свой счет Джакомо Распадори на 40-й минуте и Андреа Камбьязо на 50-й минуте.

Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Европа. Группа I Италия — Молдова 2:0 Голы: 1:0 Джакомо Распадори (40'), 2:0 Андреа Камбьязо (50') Италия: Джанлуиджи Доннарумма, Джованни Ди Лоренцо, Алессандро Бастони, Лука Раньери (Диего Коппола, 84'), Андреа Камбьязо, Федерико Димарко (Риккардо Орсолини, 46'), Давиде Фраттези, Самуэле Риччи (Николо Барелла, 46'), Сандро Тонали, Джакомо Распадори (Дэниел Мальдини, 77'), Матео Ретеги (Лоренцо Лукка, 71') Молдова: Кристиан Аврам, Олег Рябчук, Даниэль Думбравану, Виктор Мудрак, Владислав Бабогло, Вирджилиу Постолаки (Sergiu Perciun, 66'), Михаил Каймаков (Виктор Стынэ, 66'), Артур Ионицэ (Кристиан Дрос, 72'), Йон Николэеску (Виталие Домашкан, 72'), Сергей Платика, Stefan Bodisteanu (Никита Моцпан, 58') Предупреждения: Serghei Clescenco (29'), Йон Николэеску (71'), Давиде Фраттези (85')

После этого матча Италия занимает 3-е место в своей группе с 3 очками в активе. Молдова — на последней 5-й позиции без набранных баллов.

В параллельном матче Норвегия одолела Эстонию со счетом 1:0.

Единственный гол в этом матче забил нападающий гостей Эрлинг Холанн на 62-й минуте.

Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Европа. Группа I Эстония — Норвегия 0:1 Голы: 0:1 Эрлинг Холанд (62'), 1:1 Альбион Рахмани (19'), 2:1 Альбион Рахмани (59'), 3:1 Альбион Рахмани (79'), 3:2 Рафики Саид (84') Эстония: Карл-Якоб Хейн, Максим Паскотши, Кевор Палуметс (Маркус Поом, 90'), Рокко-Роберт Шейн, Маттиас Кяйт (Мартин Миллер, 46'), Власий Синявский, Рауно Саппинен (Alex Tamm, 84'), Michael Schjonning-Larsen, Marten Kuusk, Joseph Saliste (Robi Saarma, 84'), Patrik Kristal (Хенри Аниер, 84') Норвегия: Эрьян Нюланд, Давид Мёллер Вольфе (Лео Эстигор, 90'), Торбьёрн Хеггем, Кристоффер Аер, Юлиан Рюэрсон, Мортен Торсби (Оскар Бобб, 46'), Сандер Берге, Мартин Эдегор, Эрлинг Холанд, Александр Сёрлот (Йёрген Странн Ларсен, 82'), Антонио Нуса (Лассер Берг Йонсен, 68') Предупреждения: Давид Мёллер Вольфе (49'), Рауно Саппинен (55')

Норвегия располагается на 1-й позиции в группе с 12-ю очками в активе. Эстония — на 4-й строчке (3).