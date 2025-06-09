ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Владислав ПрусовВладислав Прусов: Дешаму пора уходить из сборной Франции, у него закончились идеи
  • 21:24
    • ЦСКА обыграл «Зенит» и стал чемпионом Единой лиги
  • 23:50
    • Бельгия обыграла Уэльс, Де Брейне забил победный гол
  • 23:43
    • Гол и ассист Модрича помог Хорватии разгромить Чехию в отборе на ЧМ-2026
  • 23:39
    • Италия обыграла Молдову, а Норвегия одолела Эстонию в квалификации ЧМ-2026
    Все новости спорта

    Италия обыграла Молдову, а Норвегия одолела Эстонию в квалификации ЧМ-2026

    Футбол ЧМ-2026 Сборная Италии Футбол Италии Сборная Молдавии Сборная Норвегии Сборная Эстонии
    Завершились два матча квалификации чемпионата мира 2026-го года (группа I).

    Эрлинг Холанн — нападающий сборной Норвегии
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Эрлинг Холанн — нападающий сборной Норвегии

    В одной из встреч Италия обыграла Молдову со счетом 2:0.

    У хозяев голы записали на свой счет Джакомо Распадори на 40-й минуте и Андреа Камбьязо на 50-й минуте.

    Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Европа. Группа I
    Италия — Молдова 2:0
    Голы: 1:0 Джакомо Распадори (40'), 2:0 Андреа Камбьязо (50') Италия: Джанлуиджи Доннарумма, Джованни Ди Лоренцо, Алессандро Бастони, Лука Раньери (Диего Коппола, 84'), Андреа Камбьязо, Федерико Димарко (Риккардо Орсолини, 46'), Давиде Фраттези, Самуэле Риччи (Николо Барелла, 46'), Сандро Тонали, Джакомо Распадори (Дэниел Мальдини, 77'), Матео Ретеги (Лоренцо Лукка, 71') Молдова: Кристиан Аврам, Олег Рябчук, Даниэль Думбравану, Виктор Мудрак, Владислав Бабогло, Вирджилиу Постолаки (Sergiu Perciun, 66'), Михаил Каймаков (Виктор Стынэ, 66'), Артур Ионицэ (Кристиан Дрос, 72'), Йон Николэеску (Виталие Домашкан, 72'), Сергей Платика, Stefan Bodisteanu (Никита Моцпан, 58') Предупреждения: Serghei Clescenco (29'), Йон Николэеску (71'), Давиде Фраттези (85')

    После этого матча Италия занимает 3-е место в своей группе с 3 очками в активе. Молдова — на последней 5-й позиции без набранных баллов.

    В параллельном матче Норвегия одолела Эстонию со счетом 1:0.

    Единственный гол в этом матче забил нападающий гостей Эрлинг Холанн на 62-й минуте.

    Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Европа. Группа I
    Эстония — Норвегия 0:1
    Голы: 0:1 Эрлинг Холанд (62'), 1:1 Альбион Рахмани (19'), 2:1 Альбион Рахмани (59'), 3:1 Альбион Рахмани (79'), 3:2 Рафики Саид (84') Эстония: Карл-Якоб Хейн, Максим Паскотши, Кевор Палуметс (Маркус Поом, 90'), Рокко-Роберт Шейн, Маттиас Кяйт (Мартин Миллер, 46'), Власий Синявский, Рауно Саппинен (Alex Tamm, 84'), Michael Schjonning-Larsen, Marten Kuusk, Joseph Saliste (Robi Saarma, 84'), Patrik Kristal (Хенри Аниер, 84') Норвегия: Эрьян Нюланд, Давид Мёллер Вольфе (Лео Эстигор, 90'), Торбьёрн Хеггем, Кристоффер Аер, Юлиан Рюэрсон, Мортен Торсби (Оскар Бобб, 46'), Сандер Берге, Мартин Эдегор, Эрлинг Холанд, Александр Сёрлот (Йёрген Странн Ларсен, 82'), Антонио Нуса (Лассер Берг Йонсен, 68') Предупреждения: Давид Мёллер Вольфе (49'), Рауно Саппинен (55')

    Норвегия располагается на 1-й позиции в группе с 12-ю очками в активе. Эстония — на 4-й строчке (3).

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Итальянцы уничтожат своего соперника?
  • Италия — Молдова. Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Бельгийцы испытают трудности с Уэльсом?!
  • Бельгия — Уэльс. Прогноз и ставки
  • 4.70
    •
  • Приблизится ли Хорватия к Чехии?
  • Хорватия — Чехия. Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.07
  • Экспресс дня 10 июня
  • Сегодня в 21:45
    •  1.94
  • Прогноз на матч Беларусь — Россия
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Кыргызстан — ОАЭ
  • Футбол
  • Сегодня в 16:45
    •  2.18
  • Прогноз на матч Аргентина — Колумбия
  • Футбол
  • Завтра в 03:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч США — Швейцария
  • Футбол
  • Завтра в 03:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Уругвай — Венесуэла
  • Футбол
  • Завтра в 02:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Виртанен — Этчеверри
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Шаповалов — Риндеркнеш
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Новая Зеландия — Украина
  • Футбол
  • Завтра в 00:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры