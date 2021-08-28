В субботнем экспрессе рассмотрим матчи с участием мадридского «Реала», «Баварии» и «Аталанты». На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Бетис» — «Реал» Мадрид

Футбол. Чемпионат Испании

«Реал» изменился. Всего лишь через пару месяцев после смены главного тренера. Если при Зинедине Зидане команда откровенно мучилась в прошлом сезоне, то при Карло Анчелотти мы снова наблюдаем размашистый, атакующий «Мадрид». Так и должно быть.

В первом туре «Королевский клуб» нокаутировал «Алавес», забив четыре мяча. Соперник продержался до перерыва, но во втором тайме «Реал» стал действовать в атаке чересчур настырно.

На прошлой неделе команда Анчелотти забила три гола в ворота «Леванте». Правда, есть проблема. В обороне «Реал» пока не очень надежен. Эта игра завершилась вничью 3:3.

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В общем, не исключено, что в игре с «Бетисом» мадридский клуб снова пропустит, но в том, что он забьет как минимум пару мячей, сомнений вообще никаких.

Ставка: тотал «Реала» больше 1,5 за 1.72.

«Бавария» — «Герта»

Футбол. Чемпионат Германии

«Бавария» на прошлой неделе обыграла дортмундскую «Боруссию» (3:1) в матче за Суперкубок Германии. И пока что это была лучшая игра Рекордмайстера под руководством Юлиана Нашельсманна.

Чемпион Германии чуть-чуть напугал своих поклонников в начале сезона. Сначала команда провела ряд неудачных товарищеских матчей, а потом не смогла выиграть у гладбахской «Боруссии» в первом туре Бундеслиги.

Но ситуация под контролем. Вслед за «Дортмундом» мюнхенская машина обыграла на своем поле «Кельн», снова забив три мяча. А еще через несколько дней «Бавария» отгрузила 12 мячей «Бремеру» в Кубке Германии.

Очевидно, что «Бавария» вошла во вкус, поэтому вполне вероятно, что не меньше трех получит и «Герта».

Ставка: тотал «Баварии» больше 2,5 за 1.56.

«Аталанта» — «Болонья»

Футбол. Чемпионат Италии

«Аталанта» в первом туре вымучила победу над «Торино». Второй, решающий гол команда Алексея Миранчука забила уже в компенсированное время.

Не самая лучшая по качеству игра от «Аталанты», но, с другой стороны, ожидать чего-то другого в стартовом матче тоже было бы странно. Очевидно, что клубу из Бергамо потребуется какое-то время, прежде чем он снова начнет очаровывать своим футболом, как это было в прошлом и позапрошлом сезонах.

Тем временем «Болонья» на прошлой неделе вдоволь накуражилась в матче против «Салертитаны» (3:2). Команда Синиши Михайловича выиграла, несмотря на два удаления. Судя по всему, «Болонья» по-прежнему такая же дерзкая.

Скорее всего, в предстоящем матче «Аталанта» снова забьет минимум два мяча, но при этом и пропустит. Соперник не самый простой.

Ставка: обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 1.90.

Общий коэффициент — 5.11.