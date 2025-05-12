Экспресс дня 12 мая. Ставки и прогнозы на футбол

В очередном экспрессе рассмотрим матчи в чемпионатах России, Италии и Беларуси На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Пари НН» — «Крылья Советов»

Футбол. Чемпионат России

«Пари НН» борется за то, чтобы избежать стыковых матчей за право остаться в РПЛ. Сейчас команда находится на 14-м месте в таблице. Набрано 23 очка в 27 встречах.

В последних восьми матчах «Пари НН» победил лишь раз. 26 апреля команда дома одолела «Ахмат» со счетом 1:0. Единственный гол забил Хуан Боселли.

«Крылья Советов» располагаются в топ-10. У клуба 30 очков по итогам 27 матчей. Самарский коллектив забил 33 гола и пропустил 43 мяча.

В матче первого круга «Крылья» оказались сильнее. Тогда команда Игоря Осинькина победила со счетом 3:1. Сейчас букмекеры затрудились выделить фаворита.

Ставка: Обе забьют за 1.79.

«Аталанта» — «Рома»

Футбол. Чемпионат Италии

«Аталанта» в мае уже успела порадовать фанатов разгромной победой. Неделю назад команда в гостях забила четыре безответных гола в ворота «Монцы». Клуб из Бергамо находится на 3-м месте в таблице. Скорее всего, по итогам сезона «Аталанта» сможет завоевать бронзовые медали.

Беспроигрышная серия «Аталанты» в Серии А составляет 4 матча. Последний раз команда уступала 6 апреля. Тогда «Аталанта» в родных стенах не добилась положительного результата во встрече с «Лацио» (0:1).

«Рома» на данный момент идет на 6-й позиции. Перед клубом стоит задача пробиться в Лигу чемпионов. «Волкам» нужно прибавить на финише сезона, чтобы опередить «Ювентус» и «Лацио».

Прогнозы и ставки на футбол

У «Ромы» затяжная беспроигрышная серия. Римляне не уступают на протяжении 19 матчей! В последний раз «Рома» проигрывала еще 15 декабря 2024 года. Тогда был неудачный выезд к «Комо» (0:2).

Ставка: ТБ 2 за 1.40.

«Нафтан» — «Торпедо-БелАЗ»

Футбол. Чемпионат Беларуси

«Нафтан» в таблице чемпионата Беларуси находится на 10-й строчке. У клуба 10 очков. Ранее «Нафтан» в семи матчах одержал три победы, один раз сыграл вничью и трижды проиграл.

С 5 по 19 апреля «Нафтан» уступил в трех встречах кряду. Но затем команде дважды удалось победить. Ранее «Нафтан» смог выиграть у «Сморгони» (3:1) и «Молодечно» (2:0).

«Торпедо-БелАЗ» в текущем сезоне чемпионата Беларуси еще не знает горечи поражений. В семи предыдущих матчах команда ни разу не уступила. В активе «Торпедо-БелАЗ» две победы и пять ничьих. Разница мячей составляет 5-3.

Букмекеры не верят в успех «Нафтана». Гости находятся в очень хорошей форме. Скорее всего, «Торпедо-БелАЗ» удастся завоевать три очка и продолжить беспроигрышную серию.

Ставка: Победа «Торпедо-БелАЗ» за 1.53.