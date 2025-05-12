Кайсериспор — Антальяспор: прогноз на матч турецкой Суперлиги 12 мая 2025 года

12 мая в 35-м туре чемпионата Турции по футболу сыграют «Кайсериспор» — «Антальяспор». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Кайсериспор» — «Антальяспор», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Кайсериспор»

Турнирное положение: «Кайсериспор» по итогам 32-х туров турецкого первенства набрал 41 балл и еще не обезопасил себя от понижения в классе.

Команда занимает 13-ю строчку в таблице и на семь пунктов опережает зону вылету (16-19-е места), а также на два очка отстает от соперника.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 34-го тура национального чемпионата клуб на чужом поле сыграл вничью с «Аланьяспором» (1:1).

Перед этим в 33-м туре Суперлиги коллектив уже набрал максимум очков, в домашних стенах одержав победу над «Ризеспором» со счетом 1:0.

Не сыграют: травмированы — Бахокен, Коловециос и Акка, дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: в шести последних поединках, которые пришлись на первенство страны, «Кайсериспор» ни разу не проиграл при четырех победах и двух ничьих.

Такая форма сулит хозяевам неплохие шансы на победу или по крайней мере на ничью, особенно на своем поле, что, правда, будет непросто, если учесть примерно тот же класс соперника.

Дюкенс Назон — лучший бомбардир команды в чемпионате Турции с семью голами.

«Антальяспор»

Турнирное положение: «Антальяспор» по итогам 32-х туров турецкого первенства набрал 43 балла и также еще не оформил прописку в элите на следующий сезон.

Команда занимает 11-ю строчку в турнирной таблице и на два пункта опережает нынешнего соперника, а также на девять очков — зону вылета (16-19-е места).

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 34-го тура национального чемпионата клуб на своем поле обыграл «Коньяспор» (1:0).

Перед этим в 33-м туре турецкого первенства коллектив в чужих стенах остался без очков, потерпев поражение от «Сивасспора» с результатом 0:2.

Не сыграют: травмированы — Пирич, Йешилюрт, Ингенч и Узун, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на Суперлигу, «Антальяспор» проиграл лишь раз при трех победах и одной ничьей.

Такие результаты позволяют гостям рассчитывать если не на три очка, то по крайней мере на одно, пусть и на чужом поле, особенно если учесть примерно тот же класс, что и у соперника.

Брайан Самудио и Юлиан Гайш — лучшие бомбардиры команды в чемпионате Турции с семью голами.

Статистика для ставок

в четырех из пяти последних матчей «Кайсериспора» забивали меньше 2,5 голов

в трех последних матчах «Антальяспора» хотя бы одна команда не забивала

в четырех из пяти последних матчей «Антальяспор» не проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Кайсериспор» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.95. Ничья — в 3.55, победа «Антальяспора» — в 3.85.

ТБ 2,5 считается букмекерами столь же вероятным, как и ТМ 2,5 — 1.90 и 1.90.

Прогноз: в четырех из пяти последних хозяев забивали меньше 2,5 голов. Так было и в их двух последних домашних поединках.

Вместе с тем, такой же сценарий был реализован и в трех последних матчах гостей.

Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 1.90.

Прогноз: более рискованный прогноз, что по крайней мере один из соперников не забьет, ведь так было в трех последних матчах «Антальяспора».

Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 2.05