Андрееску — Чжэн. Ставка (к. 2.13) и прогноз на турнир в Риме 12 мая 2025 года

Андрееску
Бьянка Андрееску в третьем круге римского «тысячника» одержала победу над Еленой Рыбакиной из Казахстана (6:2, 6:4). Время продолжалось 1 час и 28 минут.
Канадская теннисистка выполнила один эйс и реализовала три брейк-пойнта из шести.
В Риме Андрееску также выиграла у хорватки Донны Векич (6:1, 3:6, 6:2) и у итальянки Федерики Ургеши (6:0, 6:3).
121 место занимает Бьянка Андрееску в рейтинге женской теннисной ассоциации.
Чжэн
Циньвэнь Чжэн в двух сетах выиграла у польской соперницы Магдалены Френх в рамках в третьем круге «тысячника» (6:3, 6:2).
Китайская спортсменка три раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов.
Во втором раунде соревнований Чжэн добилась победы в матче против сербки Ольги Данилович (6:1, 6:4).
Циньвэнь Чжэн занимает 8 место в рейтинге WTA.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На Чжэн в этом матче можно поставить за 1.34, Андрееску букмекеры предлагают за 3.25.
Прогноз: Три сезона назад Чжэн выиграла у Андрееску со счётом 2:1. В предстоящей игре китайская спортсменка должна справиться с соперницей и подтвердить статус фаворита.
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Рекомендуемая ставка: Ф2 (-4.5) с коэффициентом 2.13.