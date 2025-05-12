2-й таймНаполи — ДженоаОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Ромелу Лукаку«Наполи» — «Дженоа». Онлайн, прямая трансляция Ноттингем — Лестер«Ноттингем» отпускает мечту о Лиге чемпионов: не обыграли вылетевший «Лестер» Даниил ХлусевичУйти нельзя остаться. Хлусевич после трёх лет в «Спартаке» хочет покинуть клуб
    Все новости спорта

    Чжэн продолжит борьбу в Риме

    Андрееску — Чжэн. Ставка (к. 2.13) и прогноз на турнир в Риме 12 мая 2025 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на WTA Прогнозы на Чжэн Циньвэнь
    Прогноз и ставки на Андрееску — Чжэн
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Циньвэнь Чжэн
    Канадка Бьянка Андрееску сыграет против китаянки Циньвэнь Чжэн в четвёртом круге турнира в Риме. Матч пройдёт 12 мая, начало — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч Андрееску — Чжэн, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Андрееску

    Бьянка Андрееску в третьем круге римского «тысячника» одержала победу над Еленой Рыбакиной из Казахстана (6:2, 6:4). Время продолжалось 1 час и 28 минут.

    Канадская теннисистка выполнила один эйс и реализовала три брейк-пойнта из шести.

    В Риме Андрееску также выиграла у хорватки Донны Векич (6:1, 3:6, 6:2) и у итальянки Федерики Ургеши (6:0, 6:3).

    Прогнозы на теннис

    121 место занимает Бьянка Андрееску в рейтинге женской теннисной ассоциации.

    Чжэн

    Циньвэнь Чжэн в двух сетах выиграла у польской соперницы Магдалены Френх в рамках в третьем круге «тысячника» (6:3, 6:2).

  • Мирра Андреева уверенно разобралась с Носковой на турнире в Риме
  • Читайте по теме

    • Китайская спортсменка три раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов.

    Во втором раунде соревнований Чжэн добилась победы в матче против сербки Ольги Данилович (6:1, 6:4).

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    Циньвэнь Чжэн занимает 8 место в рейтинге WTA.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Чжэн в этом матче можно поставить за 1.34, Андрееску букмекеры предлагают за 3.25.

    Прогноз: Три сезона назад Чжэн выиграла у Андрееску со счётом 2:1. В предстоящей игре китайская спортсменка должна справиться с соперницей и подтвердить статус фаворита.

    Рекомендуемая ставка: Ф2 (-4.5) с коэффициентом 2.13.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Андрееску — Чжэн?

    Матч Андрееску — Чжэн состоится 12 мая 2025 года в 19:30 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Андрееску — Чжэн?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Ф2 (-4.5).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Андрееску — Чжэн?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Ф2 (-4.5)» с коэффициентом у букмекеров 2.13.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Андрееску — Чжэн?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Андрееску — Чжэн?

    Коэффициенты букмекеров: : На Чжэн в этом матче можно поставить за 1.34, Андрееску букмекеры предлагают за 3.25.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.15
  • Прогноз на матч Даллас — Виннипег
  • Хоккей
  • Сегодня в 23:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Флорида — Торонто
  • Хоккей
  • Завтра в 02:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Индиана — Кливленд
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •  2.72
  • Прогноз на матч Шнайдер — Мертенс
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Стернс — Осака
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Свитолина — Коллинз
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  2.78
  • Прогноз на матч Паолини — Остапенко
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Серундоло — Офнер
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Пол — Махач
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Муньяр — Корда
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Меншик — Марожан
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Синнер — де Йонг
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Дельен — Де Минор
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Гирон — Хуркач
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Андрееску — Чжэн: прогноз и ставка за 2.13, статистика, коэффициенты матча 12.05.202519:30. Чжэн продолжит борьбу в Риме
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры