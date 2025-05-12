Андрееску — Чжэн. Ставка (к. 2.13) и прогноз на турнир в Риме 12 мая 2025 года

Канадка Бьянка Андрееску сыграет против китаянки Циньвэнь Чжэн в четвёртом круге турнира в Риме. Матч пройдёт 12 мая, начало — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч Андрееску — Чжэн, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Андрееску

Бьянка Андрееску в третьем круге римского «тысячника» одержала победу над Еленой Рыбакиной из Казахстана (6:2, 6:4). Время продолжалось 1 час и 28 минут.

Канадская теннисистка выполнила один эйс и реализовала три брейк-пойнта из шести.

В Риме Андрееску также выиграла у хорватки Донны Векич (6:1, 3:6, 6:2) и у итальянки Федерики Ургеши (6:0, 6:3).

Прогнозы на теннис

121 место занимает Бьянка Андрееску в рейтинге женской теннисной ассоциации.

Чжэн

Циньвэнь Чжэн в двух сетах выиграла у польской соперницы Магдалены Френх в рамках в третьем круге «тысячника» (6:3, 6:2).

Китайская спортсменка три раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов.

Во втором раунде соревнований Чжэн добилась победы в матче против сербки Ольги Данилович (6:1, 6:4).

Циньвэнь Чжэн занимает 8 место в рейтинге WTA.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Чжэн в этом матче можно поставить за 1.34, Андрееску букмекеры предлагают за 3.25.

Прогноз: Три сезона назад Чжэн выиграла у Андрееску со счётом 2:1. В предстоящей игре китайская спортсменка должна справиться с соперницей и подтвердить статус фаворита.

Рекомендуемая ставка: Ф2 (-4.5) с коэффициентом 2.13.