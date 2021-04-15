Большой экспресс из предстоящих матчей плей-офф в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

«Челси» — «Порту»

Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. Ответный матч

Неприятное, почти унизительное, поражение «Челси» от «Вест Бромвича» в первые дни апреля все-таки было полнейшим недоразумение. Лондонский клуб уже дважды успел доказать, что тогда банально что-то пошло не так.

Вскоре после после болезненной встречи с аутсайдером АПЛ команда Томаса Тухеля уверенно обыграла «Порту» в первом матче 1/4-й финала ЛЧ. 2:0 — «Челси» забил по голу в каждом тайме. Классическая гостевая победа фаворита.

А в минувшую субботу «Челси» лихо разобрался с «Кристал Пэлас» — 4:1. Очень мощная игра от команды Тухеля.

И теперь точно нет никаких сомнений в исходе, все предельно ясно уже после первого матча. Так бывает.

Ну а теперь «Челси» будет просто добивать португальцев.

Ставка: тотал «Челси» больше 1,5 за 1.92.

«Боруссия» Дортмунд — «Манчестер Сити»

Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. Ответный матч

Как ни странно, но в этой паре еще ничего не ясно. «Манчестер Сити» выиграл в первом матче, но счет чересчур скромный — всего лишь 2:1.

«Сити», как обычно, много создавал, но очень мало реализовывал. Это, пожалуй, главная проблема команды Хосепа Гвардиолы.

Ну и надо сказать, что «Боруссия» очень здорово огрызалась. Это прозвучит очень смело, но у Дортмунда действительно есть шансы на невероятный камбэк. Тем более с учетом кошмарной невезучести «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов.

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Скорее всего, предстоящий матч будет результативным. Голы снова будут в обе стороны. За хозяев наконец-то должен забить Эрлинг Холанд, который в последнее время напоминал о себе только в трансферных сводках. «Сити», безусловно, тоже ответит.

Ставка: обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 1.90.

«Вильярреал» — «Динамо» Загреб

Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. Ответный матч

Судя по всему, если вашу команду тренирует Унаи Эмери, успех в Лиге Европы вам гарантирован. Если только, конечно, речь не идет о московском «Спартаке».

«Вильярреал» еще в 1/16-й финала уверенно прошел крепкий «Зальцбург», потом не заметил киевское «Динамо», а в первой игре 1/4-й разобрался еще с одним «Динамо» — из Загреба.

На самом деле, в Хорватии «Вильярреал» одержал скромную победу со счетом 1:0, но для испанцев этого более чем достаточно перед ответной игрой на своем поле.

В общем, «Вильярреал» еще раз обыграет дерзких хорватов и будет готовиться к полуфиналу.

Ставка: победа «Вильярреала» за 1.51.

«Рома» — «Аякс»

Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. Ответный матч

Как и ожидалось, первый матч в Амстердаме получился динамичным, но результат все же немного удивил — «Рома» выиграла 2:1. И теперь, как ни крути, она явный фаворит в этой паре.

«Аякс», как и на групповом этапе Лиги чемпионов, столкнулся с проблемами в игре против итальянцев. Тогда лучший клуб Нидерландов в ключевом матче за место в плей-офф ЛЧ проиграл «Аталанте».

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Голландцы будут рисковать, других вариантов нет. А когда они бегут вперед и забывают про оборону, получается что-то очень интересное для болельщиков.

В предстоящем матче «Аякс», скорее всего, тоже забьет, но не факт, что больше «Ромы».

Ставка: тотал матча больше 3,0 за 1.86.

«Славия» Прага — «Арсенал»

Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. Ответный матч

«Арсенал» сам придумал себе проблемы. У лондонского клуба было заметное преимущество в первой игре, но, как это часто теперь бывает, из десяти верных моментов реализовать получилось только один. Да еще и в конце матча.

Но самое неприятное, что на последней минуте лондонской встречи «Славия» забила гол, который запросто может стать ключевым в этом противостоянии. 1:1 на поле «Арсенала» — невероятных результат для бодрых чехов.

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В Праге «Арсенал» ждет испытание. «Славия», которая ранее прошла «Лестер» и «Рейнджерс», дома будет действовать еще брутальнее, а команда Микеля Артета не очень любит, когда соперник нагнетает.

Ждем сенсацию.

Ставка: тотал «Славии» больше 1,0 за 2.32.

Общий коэффициент — 23.77.