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    Капитуляция «Краснодара» и «Зенита», мотивация Роналду и не только

    Суперэкспресс на 24-25 ноября. Наш новый «паровоз» на ближайшие матчи в Лиге чемпионов

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Суперэкспресс на 24-25 ноября
    Криштиану Роналду
    Специально к ближайшему туру в групповом этапе Лиги чемпионов мы подготовили очередной суперэкспресс.

    «Краснодар» — «Севилья»

    Футбол. Лига чемпионов. Групповой этап. 4-й тур

    Этот матч наверняка будет почти в каждом экспрессе на Лигу чемпионов. Кто-то поставит просто на испанцев, кто-то на голы «Севильи» — тут уже каждый сам решит, что ему больше нравится.

    И вряд ли это будет неправильный выбор. Игра и результаты в первых турах подтвердили, что «Краснодару» пока рановато играть в Лиге чемпионов. Если, конечно, не рассматривать выступление в турнире только с точки зрения получения опыта. Хотя очень сомнительно, что через год «Краснодар» в таком же составе сыграет лучше.

    «Севилья» в начале ноября обыграла «Краснодар» на своем поле, несмотря на то, что еще в первом тайме осталась вдесятером. Более того, испанцы к тому моменту еще и уступали в счете, но даже в такой ситуации «Краснодар» все равно проиграл.

  • Безумный матч «Краснодара». Вели 2:0, но посыпались и проиграли
  • СМИ — о поражение «Краснодара» в Севилье
  • 05/11/2020

    • Глядя на все, что сейчас происходит с «Краснодаром», сложно поверить, что «Севилья» не выиграет и в России.

    Ставка: победа «Севильи» за 1.68.

    «Боруссия» Дортмунд — «Брюгге»

    Футбол. Лига чемпионов. Групповой этап. 4-й тур

    После небольшого недоразумения в Риме «Боруссия» здорово провела матчи против «Зенита» и «Брюгге», благодаря чему единолично возглавляет сейчас свою группу. Вопрос выхода в плей-офф — лишь дело времени.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    В Бельгии «Боруссия» выиграла у «Брюгге» со счетом 3:0. Вот, собственно, и ответ на вопрос, почему «Зениту» бессмысленно даже мечтать о плей-офф ЛЧ. Действующий чемпион России ничего не смог сделать на своем поле с командой, которую Дортмунд обыгрывает почти с закрытыми глазами.

    В предстоящем матче «Боруссия» и ее супер бомбардир Эрлинг Холанд, скорее всего, снова забьют не меньше трех мячей.

    Ставка: тотал «Боруссии» больше 2,5 за 1.95.

    «Лацио» — «Зенит»

    Футбол. Лига чемпионов. Групповой этап. 4-й тур

    Если неудачи «Краснодара» не стали чем-то неожиданным, все-таки команда впервые играет на таком уровне, то «Зенит» можно смело назвать главным российским разочарованием в Лиге чемпионов.

  • Лучше, чем ничего. «Зенит» почти простился с плей-офф ЛЧ
  • Реакция спортивных СМИ на ничью «Зенита» и «Лацио»
  • 05/11/2020

    • И дело даже не в количестве набранных очков (одно в трех турах). Самое большое разочарование — игра команды Сергея Семака. Будем говорить откровенно, на это невозможно смотреть. Поражение от «Брюгге» (домашнее, ужас!), от дортмундской «Боруссии» и унылая ничья с «Лацио», который в тот момент был без половины основных игроков. От «Зенита» ждали большего. Но чемпион России оказался не готов к ЛЧ ни морально, ни физически.

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    Что касается «Лацио», то нужно, в первую очередь, отталкиваться от римской встречи команды Симоне Индзаги с «Боруссией». Это был яркий матч, завершившийся в пользу «Лацио» со счетом 3:1. С таким «Лацио» «Зенит» точно не справится.

    Ставка: победа «Лацио» за 1.80.

    «Ювентус» — «Ференцварош»

    Футбол. Лига чемпионов. Групповой этап. 4-й тур

    У «Ференцвароша» есть много желания, а у «Ювентуса» — Криштиану Роналду. Шутки шутками, а здесь, как ни крути, все очевидно. После домашней встречи с чемпионом Венгрии «Старая синьора», скорее всего, официально обеспечит себе участие в плей-офф.

    А в том, что «Ювентус» выиграет, нет никаких сомнений. Другой вопрос, сможет ли команда Андреа Пирло во втором матче кряду забить «Ференцварошу» больше трех мячей.

    Скорее, да, чем нет. У Роналду в текущем розыгрыше ЛЧ до сих пор ни одного гола — и с этим надо что-то делать. Мотивация Криштиану станет, наверное, ключевым моментом в предстоящем матче.

    Ставка: тотал «Ювентуса» больше 2,5 за 1.52.

    «Атлетико» — «Локомотив»

    Футбол. Лига чемпионов. Групповой этап. 4-й тур

    «Локомотив» каким-то чудом не проиграл «Атлетико» в домашнем матче, но есть подозрение, что ничья в Москве — это не результат шикарного плана «железнодорожников», а последствия откровенно посредственного настроя «матрасников».

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Просто сравните, как «Атлетико» носился несколько дней назад против «Барселоны» и как эта же команда играла в Москве. В общем, Диего Симеоне прекрасно понимает, где надо выжимать максимум, а где можно и слегка расслабиться.

    В Мадриде настрой «Атлетико» будет максимальным. «Локомотиву» явно не стоит рассчитывать на какие-то поблажки.

    Ставка: тотал «Атлетико» больше 1,5 за 1.41.

    «Бавария» — «Зальцбург»

    Футбол. Лига чемпионов. Групповой этап. 4-й тур

    Сложно сказать, что «Бавария» расслабилась, взять хотя бы результаты в ЛЧ (а там три победы кряду), но все-таки заметно, что мюнхенская машина слегка сбавила обороты.

    И к этому надо относиться с пониманием, у «Баварии», по сути, не было ни отдыха между сезонами, ни нормальной подготовки. Поэтому даже логично, что в какой-то момент команда Ханса-Дитера Флика слегка притормозит.

    Но опять-таки, по результатам тут вообще сложно к чему-либо придраться, разве что по игре — всем нужна «Бавария», которая каждую неделю укатывает своего соперника в газон. В принципе, так и было в первом матче против «Зальцбурга». Австрийцы захотели сыграть с «Баварией» в открытый футбол — и получили от лучшего клуба Европы шесть мячей.

    На выходных «Бавария» неожиданно сыграла на своем поле вничью с «Вердером». Второй раз кряду всего лишь за несколько дней подобное вряд ли повторится. «Зальцбургу» можно готовиться получать и свое, и все то, что не досталось Бремену.

    Ставка: победа «Баварии» + общий тотал матча больше 3,5 за 1.74.

    Общий коэффициент — 21.17. 0

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