Экспресс дня 6 ноября. Прогнозы и ставки на футбол

Новый экспресс от LiveSport.Ru. В пятницу рассматриваем по одному матчу из чемпионатов Испании, Италии и Германии.

«Вердер» — «Кельн»

Футбол. Чемпионат Германии. 7-й тур

После ужасного прошлого сезона результаты «Вердеры», мягко говоря, удивляют. В шести первых матчах «музыканты» потерпели лишь одно поражение. В стартовом туре бременская команда проиграла дома «Герте», после чего выдала пятиматчевую серию без поражений.

Правда, тут надо уточнить, что три предыдущих матчах завершились вничью — во всех случаях со счетом 1:1. Но для «Вердера» это отличные результаты, учитывая, что и соперники были непростыми.

«Кельн» в этом сезоне еще ни разу не выигрывал. Четыре поражения и две ничьи — с такими достижениями команда отправилась в Бремен. В прошлом туре «Кельн» проиграл «Баварии» (1:2), но матч получился непростым для мюнхенской машины, которая чудом удержала победный счет.

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В общем, ставим на голы, с исходом здесь вообще ничего неясно. «Кельн» в любой момент может прервать свою неудачную серию.

Ставка: тотал матча больше 2,5 за 1.76.

«Сассуоло» — «Удинезе»

Футбол. Чемпионат Италии. 7-й тур

В итальянском футболе, похоже, появилась новая команда, которой вскоре будет восхищаться вся страна. Вслед за «Аталантой», поразившей своей игрой в прошлом сезоне, невероятные результаты начал демонстрировать «Сассуоло». После шести туров скромный клуб занимает в таблице Серии А второе место.

В прошлом туре, несмотря на серьезные кадровые потери, команда Роберто Де Дзерби одержала гостевую победу над «Наполи», а перед этим выдала три матча, в которых в общей сложности забила 11 мячей.

К слову, результативность «Сассуоло» действительно поражает. В шести матчах дерзкий клуб забил 18 мячей — и это на данный момент лучший результат в лиге. Даже «Милан» столько не забивает.

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Так что есть все предпосылки к тому, что «Сассуоло» сокрушит и «Удинезе», который пока что плетется в конце таблицы.

Ставка: победа «Сассуоло» за 2.04.

«Эльче» — «Сельта»

Футбол. Чемпионат Испании. 9-й тур

Федор Смолов вернулся в Россию — и все, «Сельта» начала разваливаться. Ну а если без шуток, клуб из Виго, в котором когда-то феерили Александр Мостовой и Валерий Карпин, провалил старт сезона. После восьми матчей «Сельта» находится на восьмом месте. И судя по всему, в январе руководству клуба снова придется впопыхах искать усиление, чтобы не вылететь в Сегунду. А пока что перед «Сельтой» маячит именно такая перспектива.

В период с первого октября по первое ноября «Сельта» потерпела четыре поражения. В прошлом туре команда Оскара Гарсии проиграла дома «Реал Сосьедаду» со счетом 1:4.

Основная проблема команды лежит на поверхности: что-либо создает на поле только Яго Аспас, остальные только наблюдают. Тащить в одиночку команду весь сезон Яго точно не сможет.

«Эльче» на фоне нынешней «Сельты» просто топ-клуб. Вернувшийся в испанскую элиту клуб провел на два матча меньше, но при этом набрал на четыре очка больше, чем «Сельта». Более того, в недавней домашней игре «Эльче» победил «Валенсию». Как ни крути, а «Сельту» ждет непростой вояж.

Ставка: гол «Эльче» за 1.57.

Общий коэффициент — 5.63. 0