Экспресс дня 22 января. Прогнозы и ставки на футбол

22 января состоятся три поединка 24 игрового дня в английской Премьер-лиге.

«Манчестер Юнайтед» — «Бернли»

Футбол. Чемпионат Англии. АПЛ. 24-й тур

«Манчестер Юнайтед» после 23 туров в турнирной таблице Премьер-лиги идет пятым, отставая от четвертой строчки на пять баллов.

Накануне манкунианцы в гостях уступили «Ливерпулю» со счетом 0:2, а до этого выиграли две домашние игры «всухую» (в АПЛ и Кубке).

«Бернли» находится на 14 месте в турнирной таблице чемпионата Англии, опережая зону вылета всего на пять очков.

Несколько дней назад «бордовые» неожиданно одержали викторию над «Лестером» со счетом 2:1, т.с. прервав 4-матчевую проигрышную серию в английском первенстве.

«МЮ» уверенно играет в родных стенах, а «Бернли» очень неуверенно себя чувствует вне дома. Ставим на викторию хозяев.

Ставка: победа «МЮ» за 1.40.

«Тоттенхэм» — «Норвич»

Футбол. Чемпионат Англии. АПЛ. 24-й тур

«Шпоры» не могут победить в матчах АПЛ уже в четырех поединках подряд, поровну поделив в этом отрезке ничейные результаты и поражения. В своем последнем матче они сыграли 0:0 с «Уотфордом» в гостях.

Безвыигрышная серия отбросила «Тоттенхэм» на восьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги, с отставание в три балла от пятой строки.

Победив на своей арене в минувшем туре «Борнмут» со счетом 1:0, «Норвич» прервал свою 9-матчевую серию без выигрышей в английском первенстве.

С 17 зачетными пунктами «канарейки» засели на самом дне турнирной таблице АПЛ, отставая от 17 спасительной строки на шесть очков.

«Шпоры» обязаны брать три очка в игре с главным аутсайдером чемпионата, особенно на своей арене.

Ставка: победа «Тотенхэма» за 1.45.

«Лестер» — «Вест Хэм»

Футбол. Чемпионат Англии. АПЛ. 24-й тур

«Лестер» в турнирной таблице АПЛ находится на третьей строчке, отставая от второго места на три балла.

В последнем время «лисы» сдали, проиграв два своих последних матча в чемпионате. По 1:2 они были поочередно повержены дома «Саутгемптоном» и на выезде «Бернли».

«Вест Хэм» в турнирной таблице Премьер-лиги занимает всего 16 позицию, находясь на расстоянии одного пункта от зоны вылета.

В минувших двух турах «молотобойцы» набрали один балл, сыграв накануне 1:1 дома с «Эвертоном», а перед этим уступили на выезде «Шеффилд Юнайтед» — 0:1.

После двух поражений подряд, «лисы» будут стремится прервать эту негативную серию, к тому же соперник для этого подходящий.

Ставка: победа «Лестера» за 1.55.

Общий коэффициент — 3.14. 0