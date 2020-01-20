Экспресс дня 20 января. Прогнозы и ставки на футбол

В понедельник, 20 января, «Аталанта» попробует обыграть аутсайдера Серии А, «Монако» сделает все, чтобы выйти в 1/8 финала Кубка Франции, а «Вест Бромвич» постарается упрочить лидерство в Чемпионшипе.

«Аталанта» — СПАЛ

Футбол. Чемпионат Италии. 20-й тур

«Атланта» проигрывает лидирующей тройке уже десять очков, но остается на четвертом месте и продолжает борьбу за место в Лиге чемпионов.

Подопечные Джан Пьеро Гасперини настроены решительно, о чем говорят их последние результаты — разгром «Пармы» (5:0) и ничья с «Интером» (1:1).

А вот турнирное положение СПАЛа оставляет желать лучшего. Команда занимает последнее место в турнирной таблице с 12 набранными очками в 19 турах.

Календарь и таблица Серии А

Особенно ужасно СПАЛ играет в гостях, где забил всего четыре гола. С таким показателем рассчитывать на позитивный исход встречи в Бергамо не приходится.

Ставка: победа «Аталанты» с форой -1,5 за 1.54.

«Сен-Приве Сен-Илер» — «Монако»

Футбол. Кубок Франции. 1/16 финала

Нынешний «Монако» совсем не похож на ту команду, которая недавно приятно удивляла своей игрой в Лиге чемпионов, где блистал юный Килиан Мбаппе.

Распродав многих лидеров, «монегаски» на долгое время оказались в кризисной яме, но, похоже, назначение Роберта Морено идет им на пользу.

Под руководством нового наставника «Монако» даже смог отобрать очки у «Пари Сен-Жермен» (3:3), пусть и проиграл ему еще несколько дней спустя (1:4).

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О «Сен-Приве Сен-Илер» сложно сказать что-то хорошее. Эта команда выступает в полуаматорском четвертом по силе дивизионе, где находится далеко не на ведущих ролях. Выход в 1/16 национального Кубка — уже большой успех для нее, а на большее надеяться очень сложно.

Ставка: победа «Монако» с форой -1,5 за 1.67.

«Вест Бромвич» — «Сток Сити»

Футбол. Чемпионшип. 28-й тур

Не так давно эти команды играли друг с другом в Премьер-лиге, а теперь вынуждены меряться силами в Чемпионшипе.

«Дрозды» на данный момент — лидеры турнирной таблицы, но идущий вторым «Лидс» они опережают всего на один балл, а все из-за того, что в рождественский период команда не одержала ни одной победы, четырежды сыграв вничью и потерпев одно поражение.

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Впрочем, у «гончаров» дела значительно хуже, ведь они находятся на грани зоны вылета, от которой оторвались лишь на одно очко.

«Сток Сити» не отличается стабильностью в результатах, а если и побеждает, то, как правило, своих коллег по нижней части турнирной таблицы.

Нам кажется, что «Вест Бромвич» должен пользоваться своим шансом, чтобы прервать неудачную серию.

Ставка: победа «Вест Бромвича» за 1.92.

Общий коэффициент — 4.93. 0