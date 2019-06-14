Экспресс дня 14 июня. Прогнозы и ставки на футбол

Япония — Шотландия
Футбол. Чемпионат мира. Женщины
Сборную Японии считали фаворитом матча первого тура группового этапа против Аргентины, но она не оправдала ожиданий, сыграв вничью со счетом 0:0.
Футболистки Страны восходящего солнца попробуют реабилитироваться во встрече с Шотландией, которая на старте мундиаля проиграла Англии (1:2).
Классом японки, конечно же, сильнее, но их проблемы в атаке немного настораживают, поэтому мы не рискнем ставить на их чистую победу. Считаем, на поле будет много борьбы, что негативно скажется на результативности.
Ставка: тотал голов меньше 2,5 за 1.74.
Англия — Аргентина
Футбол. Чемпионат мира. Женщины
А вот матч сборных Англии и Аргентины должен получится более зрелищным, в первую очередь за счет умелых действий британок.
Набрав три очка в первом туре, англичанкам, безусловно, хочется развить успех и досрочно оформить выход в плей-офф, что, как нам кажется, они и сделают.
У аргентинок довольно цепкая команда, которая наиграла на ничью в матче с Японией, но против Англии у нее мало шансов.
Ждем уверенной победы от Англии, которая должна забить хотя бы три мяча.
Ставка: тотал голов больше 3 за 1.66.
Ямайка — Италия
Футбол. Чемпионат мира. Женщины
Сборная Италии, оказавшись в сложной группе, в первом туре сенсационно победила команду Австралии (2:1), забив победный мяч перед финальным свистком.
Теперь, когда три очка уже в кармане, «скуадра адзурра» просто обязана обыгрывать Ямайку, чтобы в заключительной встрече с бразильянками чувствовать себя комфортно.
Бразилия, к слову, в первом туре разгромила Ямайку со счетом 3:0, так что итальянкам есть на кого равняться.
Не уверены, что сборная Италии тоже разгромит Ямайку, но выиграть с преимущество в два мяча ей вполне по силам.
Ставка: победа сборной Италии с форой -1,5 за 1.47.
Общий коэффициент — 4.24. 0