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    Англичанки приблизятся к выходу в плей-офф

    Экспресс дня 14 июня. Прогнозы и ставки на футбол

    Прогноз на Экспресс дня 14 июня
    Стефани Хотон
    В пятницу, 14 июня, на женском чемпионате мира по футболу пройдут еще три матча группового этапа.

    Япония — Шотландия

    Футбол. Чемпионат мира. Женщины

    Сборную Японии считали фаворитом матча первого тура группового этапа против Аргентины, но она не оправдала ожиданий, сыграв вничью со счетом 0:0.

    Футболистки Страны восходящего солнца попробуют реабилитироваться во встрече с Шотландией, которая на старте мундиаля проиграла Англии (1:2).

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    Классом японки, конечно же, сильнее, но их проблемы в атаке немного настораживают, поэтому мы не рискнем ставить на их чистую победу. Считаем, на поле будет много борьбы, что негативно скажется на результативности.

    Ставка: тотал голов меньше 2,5 за 1.74.

    Англия — Аргентина

    Футбол. Чемпионат мира. Женщины

    А вот матч сборных Англии и Аргентины должен получится более зрелищным, в первую очередь за счет умелых действий британок.

    Набрав три очка в первом туре, англичанкам, безусловно, хочется развить успех и досрочно оформить выход в плей-офф, что, как нам кажется, они и сделают.

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    У аргентинок довольно цепкая команда, которая наиграла на ничью в матче с Японией, но против Англии у нее мало шансов.

    Ждем уверенной победы от Англии, которая должна забить хотя бы три мяча.

    Ставка: тотал голов больше 3 за 1.66.

    Ямайка — Италия

    Футбол. Чемпионат мира. Женщины

    Сборная Италии, оказавшись в сложной группе, в первом туре сенсационно победила команду Австралии (2:1), забив победный мяч перед финальным свистком.

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    Теперь, когда три очка уже в кармане, «скуадра адзурра» просто обязана обыгрывать Ямайку, чтобы в заключительной встрече с бразильянками чувствовать себя комфортно.

    Бразилия, к слову, в первом туре разгромила Ямайку со счетом 3:0, так что итальянкам есть на кого равняться.

    Не уверены, что сборная Италии тоже разгромит Ямайку, но выиграть с преимущество в два мяча ей вполне по силам.

    Ставка: победа сборной Италии с форой -1,5 за 1.47.

    Общий коэффициент — 4.24. 0

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    Экспресс дня 14 июня. Прогнозы и ставки на футбол. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 4.24
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