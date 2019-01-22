Прогнозы и ставки на футбол 22 января

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    «Хетафе» — «Валенсия»

    Футбол. Кубок Испании. 1/4 финала

    Нынешний сезон складывается для «Хетафе» вполне удачно. В чемпионате Испании команда занимает высокое шестое место, тогда как в Кубке она уже дошла до четвертьфинала.

    А вот для «Валенсии» текущая девятая строчка в Примере является абсолютно неприемлемой, тем более что в предыдущем сезоне команда финишировала четвертой, попав в Лигу чемпионов.

    «Летучие мыши» с начала декабря играют нестабильно, а если и побеждают соперников, то с минимальным преимуществом в счете.

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    Не без проблем «Валенсия» играет и в Кубке Испании, где на предыдущей стадии даже проиграла хихонскому «Спортингу» в гостях (1:2), после чего отыгралась дома (3:0).

    На своем поле «Хетафе» может быть опасен, поэтому мы считаем, что он как минимум не проиграет.

    Ставка: победа «Хетафе» с форой 0 за 1.82.

    «Монако» — «Мец»

    Футбол. Кубок Франции. 1/16 финала

    Приход Тьерри Анри на тренерский мостик «Монако», похоже, не спасет команду от вероятного вылета из Лиги 1.

    «Монегаски» играют действительно ужасно, что подтвердило их недавнее домашнее поражение от «Страсбура» (1:5).

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    У «Монако» есть шанс заявить о себе в Кубке Франции, но будет невероятно сложно, учитывая игровую форму соперника.

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    «Мец» — лидер Лиги 2, который, наверняка, в следующем мы увидим в элитном дивизионе. Лишь недавно он потерпел свое первое поражение с ноября.

    Как нам кажется, уровень соперников вполне сопоставим, тем более что «Монако» испытывает игровые проблемы и находится в психологической яме. Мы не удивимся, если хозяева вылетят из Кубка Франции.

    Ставка: «Мец» не проиграет за 1.87.

    Катар — Ирак

    Футбол. Кубок Азии. 1/8 финала

    Сборная Катара порадовала своей игрой на групповом этапе Кубка Азии, где в трех матчах она одержала три победы, в том числе над более опытной Саудовской Аравией (2:0).

    В 1/8 финала хозяева чемпионата мира-2022 вышли на команду Ирака, которая в своей группе набрала семь очков из девяти возможных.

    Ираку довольно тяжело далась победа над Вьетнамом (3:2), также он разошелся миром с Ираном (0:0).

    Если судить по результатам сыгранных матчей, то фаворитом на выход в четвертьфинал должен быть Катар, демонстрирующий более стабильную игру. Для подстраховки поставим на него с нулевой форой.

    Ставка: победа сборной Катара с форой 0 за 1.57.

    Общий коэффициент — 5.34. 0

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    Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 5.34.
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