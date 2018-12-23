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    Экспресс дня. Выезды «Севильи» и «Тоттенхэма»

    Прогноз и ставки на футбол 23 декабря

    Прогноз на Прогноз и ставки на футбол 23 декабря
    Гарри Кейн
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    «Валенсия» — «Уэска»

    Футбол. Примера. 17-й тур

    В этом сезоне «Валенсия» много играет вничью. Пока что побеждать подопечным Марселино Тораля удается не часто, из-за чего сейчас клуб находится на 14-м месте с 19 очками.

    В последних девяти играх «Летучие Мыши» заработали 13 очков, что в среднем составляет чуть больше одного балла за матч. По крайней мере, команда в этих поединках потерпела только два поражения, а значит ей не приходится участвовать в борьбе за выживание.

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    «Уэска» является явным аутсайдером чемпионата Испании, ведь в 16-ти сыгранных турах набрала всего восемь очков. Свою единственную победу «оскенцы» одержали еще в первом туре, когда обыграли «Эйбар» (2:1).

    В остальных матчах они пять раз сыграли вничью и потерпели 10 поражений. Команда пропустила 32 мяча, что является худшим результатом среди всех команд Примеры.

    Ставка: победа «Валенсии» с форой -1 гол за 1.64.

    «Леганес» — «Севилья»

    Футбол. Примера. 17-й тур

    «Леганес» в нынешнем сезоне уже успел стать настоящим сюрпризом для лидеров Примеры. Даже несмотря на то, что команда занимает 16 место, ее не стоит недооценивать. Совсем недавно подопечные Маурисио Пеллегрино сумели победить «Барселону» у себя дома со счетом 2:1 и сыграть вничью с «Атлетико» Мадрид (1:1).

    «Пепинерос» не знают вкуса поражений в шести последних матчах Примеры. Перед поединком с «Севильей» хозяева удержали ничью на поле «Сельты». Беспроигрышная серия в домашних стенах длится уже пятое выступление подряд.

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    Если не смотреть на турнирную таблицу, то по последним результатам «Севилью» можно сравнить с ее соперником. Как бы там ни было, но «красно-белые» находятся на втором месте. Отставание от лидера — «Барселоны» — составляет всего 3 балла. Однако в случае неудачи «севильцев» готовы потеснить игроки мадридского «Реала» и «Атлетико».

    В последних 6 матчах Примеры «Севилья» набрала 12 пунктов и в прошлом поединке сумела победить «Жирону» на своем поле со счетом 2:0. С выездными выступлениями немного сложнее. Гости не могут выиграть уже четвертый матч кряду.

    Учитывая то, насколько «Леганес» грозный на своем поле, однозначную победу «Севилье» отдавать все-таки не стоит.

    Ставка: победа «Севильи» с учетом форы 0 за 1.76.

    «Эвертон» — «Тоттенхэм»

    Футбол. АПЛ. 18-й тур

    Декабрь выдался для «Эвертона» неудачным — команда не выиграла ни одного матча. Месяц начался с гостевого поражения от «Ливерпуля» в мерсисайдском дерби — 0:1.

    Домашние матчи с «Ньюкаслом» (1:1) и «Уотфордом» (2:2), завершились вничью, причем в матче с «шершнями» ливерпульский клуб ушел от поражения на последних минутах. В последней встрече «Эвертон» на выезде проиграл «Манчестер Сити» со счетом 1:3.

    В итоге «Эвертон» с 24 очками идет на 8-м месте. Разница мячей 24-22, лучший бомбардир — Ришарлисон с 8 голами.

    «Шпоры» выступили в декабре куда успешнее, несмотря на то что играли в трех турнирах сразу. Хотя месяц для них начался выездным поражением от «Арсенала» (2:4) в АПЛ.

    Затем в матчах чемпионата «Тоттенхэм» на своем поле победил «Саутгемптон» (3:1) и на выезде справился с «Лестером» (2:0).

    Выездной матч Лиги чемпионов с «Барселоной» закончился вничью 1:1, англичане ушли от поражения в конце матча. В последних матчах «Тоттенхэм» на своем поле победил «Бернли» (1:0) в матче АПЛ и на выезде взял реванш у «Арсенала» (2:0) в матче Кубка лиги.

    В результате «шпоры» идут на 3-м месте с 39 очками. Разница мячей 31-16, лучший бомбарди — Гарри Кейн с 9 голами.

    «Тоттенхэм» в этом сезоне нацелен на трофей, поэтому игрокам лондонского клуба нужно стараться приблизиться к лидерам. Вдобавок, это поможет удержать наставника команды, которого могут переманить в «МЮ».

    Ставка: победа «Тоттенхэма» с учетом форы 0 за 1.64.

    Общий коэффициент — 4.73. 0

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    Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 4.73.
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