Прогноз и ставки на футбол 18 декабря

«Боруссия М» — «Нюрнберг»

Футбол. Чемпионат Германии. Бундеслига. 16-й тур

«Жеребята» перед 16 туром чемпионата Германии занимают второе место, имея в своем активе 30 очков, но отставание от первой позиции составляет аж девять баллов.

Накануне «Боруссия» сыграла вничью с «Хоффенхаймом» (0:0) на его территории, а туром ранее разгромила на своей арене «Штутгарт» со счетом 3:0.

После поражения в минувшем туре от «Вольфсбурга» (0:2) дома, «Нюрнберг» опустился в зону вылета, на 17 позицию. Отставание от 15 строки составляет три очка.

Календарь и таблица Бундеслиги

В Бундеслиге нюрнбержцы не могут одержать победу уже в девяти поединках кряду. Последний раз они праздновали викторию в чемпионате еще в конце сентября.

Менхенгладбахцы выиграли все поединки на своем поле в этом сезоне. По всей видимости, они должны продлить эту серию, но думаем, что сделают это не крупно.

Ставка: победа «Нюрнберга» с форой (+2,5) за 1.35.

«Вольфсбург» — «Штутгарт»

Футбол. Чемпионат Германии. Бундеслига. 16-й тур

«Волки» после победы в минувшем туре над «Нюрнбергом» (2:0) в гостях, поднялись на восьмую строку в турнирной таблице и отстают от шестой еврокубковой позиции всего лишь на один балл.

«Вольфсбург» в чемпионате не проигрывает уже четыре игры кряду, где он три из них выиграл и одну свел вничью.

«Автозаводцы» в последнее время чередуют победы с поражениями. За последние пять встреч они три раза праздновали викторию и два раза проиграли. На выходных «Штутгарт» на своей арене одолел «Герту» со счетом 2:1.

«Швабы» покинули зону вылета. На данный момент они 15-е и опережают опасную зону на два очка.

«Штутгарт» понемногу начал подниматься с подвалов турнирной таблицы, демонстрируя в последнее время неплохой футбол. Рекомендуем поставить на него с форой.

Ставка: «Штутгарта» с форой (+2) за 1.23.

«Фортуна» — «Боруссия Д»

Футбол. Чемпионат Германии. Бундеслига. 16-й тур

«Фортуна» домашней победой над «Фрайбургом» (2:0) в минувшем игровом дне, смогла покинуть зону прямого вылета, опережая ее теперь на одно очко.

Помимо этой победы «95» в этой Бундеслиги на домашней арене одержали еще две победы при пяти поражениях. При этом в играх с лидерами она всегда давала бой.

«Шмели» уверенно лидируют в чемпионате Германии, набрав в 15 поединках 39 очков и опережают ближайшего преследователя на девять пунктов.

Победная серия в матчах Бундеслиги на данный момент насчитывает шесть встреч кряду. Последний раз «Боруссия» теряла очки в первенстве еще в конце октября, когда на своем поле упустила победу над «Гертой» (2:2).

Дортмундцы находятся в превосходной форме. Прогнозируем, что в игре с одним из аутсайдеров чемпионата они продолжат свое победное шествие.

Ставка: «Боруссии Д» с форой (+2) за 1.50.

Общий коэффициент — 2.49. 0