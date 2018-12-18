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    Экспресс дня. Продолжит ли «Боруссия Д» победное шествие?

    Прогноз и ставки на футбол 18 декабря

    Прогноз на Прогноз и ставки на футбол 18 декабря
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    «Боруссия М» — «Нюрнберг»

    Футбол. Чемпионат Германии. Бундеслига. 16-й тур

    «Жеребята» перед 16 туром чемпионата Германии занимают второе место, имея в своем активе 30 очков, но отставание от первой позиции составляет аж девять баллов.

    Накануне «Боруссия» сыграла вничью с «Хоффенхаймом» (0:0) на его территории, а туром ранее разгромила на своей арене «Штутгарт» со счетом 3:0.

    После поражения в минувшем туре от «Вольфсбурга» (0:2) дома, «Нюрнберг» опустился в зону вылета, на 17 позицию. Отставание от 15 строки составляет три очка.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    В Бундеслиге нюрнбержцы не могут одержать победу уже в девяти поединках кряду. Последний раз они праздновали викторию в чемпионате еще в конце сентября.

    Менхенгладбахцы выиграли все поединки на своем поле в этом сезоне. По всей видимости, они должны продлить эту серию, но думаем, что сделают это не крупно.

    Ставка: победа «Нюрнберга» с форой (+2,5) за 1.35.

    «Вольфсбург» — «Штутгарт»

    Футбол. Чемпионат Германии. Бундеслига. 16-й тур

    «Волки» после победы в минувшем туре над «Нюрнбергом» (2:0) в гостях, поднялись на восьмую строку в турнирной таблице и отстают от шестой еврокубковой позиции всего лишь на один балл.

    «Вольфсбург» в чемпионате не проигрывает уже четыре игры кряду, где он три из них выиграл и одну свел вничью.

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    «Автозаводцы» в последнее время чередуют победы с поражениями. За последние пять встреч они три раза праздновали викторию и два раза проиграли. На выходных «Штутгарт» на своей арене одолел «Герту» со счетом 2:1.

    «Швабы» покинули зону вылета. На данный момент они 15-е и опережают опасную зону на два очка.

    «Штутгарт» понемногу начал подниматься с подвалов турнирной таблицы, демонстрируя в последнее время неплохой футбол. Рекомендуем поставить на него с форой.

    Ставка: «Штутгарта» с форой (+2) за 1.23.

    «Фортуна» — «Боруссия Д»

    Футбол. Чемпионат Германии. Бундеслига. 16-й тур

    «Фортуна» домашней победой над «Фрайбургом» (2:0) в минувшем игровом дне, смогла покинуть зону прямого вылета, опережая ее теперь на одно очко.

    Помимо этой победы «95» в этой Бундеслиги на домашней арене одержали еще две победы при пяти поражениях. При этом в играх с лидерами она всегда давала бой.

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    • «Шмели» уверенно лидируют в чемпионате Германии, набрав в 15 поединках 39 очков и опережают ближайшего преследователя на девять пунктов.

    Победная серия в матчах Бундеслиги на данный момент насчитывает шесть встреч кряду. Последний раз «Боруссия» теряла очки в первенстве еще в конце октября, когда на своем поле упустила победу над «Гертой» (2:2).

    Дортмундцы находятся в превосходной форме. Прогнозируем, что в игре с одним из аутсайдеров чемпионата они продолжат свое победное шествие.

    Ставка: «Боруссии Д» с форой (+2) за 1.50.

    Общий коэффициент — 2.49. 0

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    Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.49.
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