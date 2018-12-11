Прогнозы и ставки на футбол 11 декабря

«Шальке» — «Локомотив»

Футбол. Лига чемпионов. 6-й тур

«Шальке» за тур до концы группового этапа забронировал себе путевку в 1/8 финала ЛЧ. Гельзенкирхенцы точно останутся на второй строке, т.к. у первого «Порту» на пять баллов больше.

Первый поединок этих команд, который прошел в Москве, завершился минимальной победой немецкого клуба (1:0). Единственный гол футболисты «Шальке» забили на последней минуте встречи.

«Железнодорожники» лишились возможности пробиться в плей-офф Лиги чемпионов, но они имеют шанс продолжить выступать в Лиге Европы.

Столичная команда на один балл отстает от третьего «Галатасарая» и для выхода в 1/16 ЛЕ команде Семина нужно обязательно брать три балла в этом поединке и надеяться на осечку турков.

Прогнозируем, что российский клуб, как минимум, не проиграет в Германии.

Ставка: Х2 за 1.83.

«Галатасарай» — «Порту»

Футбол. Лига чемпионов. 6-й тур

Турецкой команде, чтобы не зависить от результата параллельного поединка, нужно будет обыграть португальцев, которые уже застолбили за собой первую позицию.

На своем поле «Галатасарай» в этом розыгрыше Лиги чемпионов пока не пропускал. Стамбульцам удалось разгромить в родных стенах «Локомотив» (3:0) и поделить очки с «Шальке» (0:0).

«Драконы» в своем квартете победили в четырех поединках при одной ничьей и с 13 баллами расположились на первой строке, и досрочно вышли в 1/8 финала ЛЧ.

Два гостевых поединка в этой ЛЧ закончились для португальцев мировым результатом с немецкой командой (1:1) и победой над российским клубом (3:1).

Учитывая, что туркам для спокойной жизни будет нужна победа над немотивированным соперником, думаем, что они ее добудут.

Ставка: победа «Галатасарая» за 2.35.

«Интер» — ПСВ

Футбол. Лига чемпионов. 6-й тур

«Интеру» обязательно нужно брать три очка в предстоящем поединке. Итальянцы перед заключительным туром имеют равное количество очков с «Тоттенхэмом» (по семь), но уступают ему по дополнительным показателям.

Но англичанам предстоит провести свой матч в Испании против «Барселоны», которая уже застолбила за собой первую строку в группе В.

Клуб из Эйндховена уже точно закончит этот розыгрыш ЛЧ на последнем месте в своей группе и прекратит свою еврокубковую компанию этого сезона.

ПСВ заработал в квартете В только один балл, когда на своей территории расписал мировую с английским «Тоттенхэмом» (2:2).

Итальянцам нужна только победа. Прогнозируем, что они ее добудут.

Ставка: победа «Интера» за 1.39.

Общий коэффициент — 5.97. 0