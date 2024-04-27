«Бенфика» на своем поле примет «Брагу» в 31-м туре португальской Примейры. Поединок состоится 27 апреля, начало — в 20:00 по мск. «Бенфика» — «Брага»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Бенфика»

Турнирное положение: По итогам 30 проведенных туров «Бенфика» с 73 набранными очками идет второй в таблице, уступая лидирующему «Спортингу» аж семь пунктов.

Лиссабонский коллектив за дистанцию смог отпраздновать 23 виктории, четыре матча завершил миром и трижды уступал, забил 68 голов при 24 пропущенных.

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Последние матчи: В прошлом туре «орлы» на выезде смогли переиграть скромный «Фаренсе» со счетом 3:1, а немногим ранее они провели ответный матч 1/4 финала Лиги Европы против французского «Марселя» в гостях и проиграли ему в серии пенальти, и покинули турнир.

Не сыграют: Томас Араужо травмирован и не поможет своей команде.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: В рамках чемпионата Португалии «Бенфика» за предыдущие шесть матчей смогла выиграть в пяти из них и раз проиграла, уступив в гостях «Спортингу» 1:2. А вот в победных поединках лиссабонцы за четыре игры пропустили лишь два гола.

«Брага»

Турнирное положение: За четыре тура до финиша чемпионата этот клуб с 62 очками идет на четвертой позиции, но третьей проигрывает лишь по разнице мячей.

«Брага» за всю дистанцию смогла отпраздновать 19 викторий, пять встреч свела вничью и потерпела шесть фиаско, разница забитых и пропущенных составляет 63:41.

Последние матчи: В своей последней игре чемпионата «оружейники» на своем поле смогли переиграть аутсайдера «Визелу» со счетом 2:1, а туром ранее они на выезде минимально справились с «Эшторилом» — 1:0.

Не сыграют: Нападающий Абель Руис будет отбывать квалификацию.

Состояние команды: «Брага» очень даже неплохо проводит свой финишный отрезок в чемпионате. Так за девять предыдущих встреч она теряла очки только в двух случаях, раз уступив и раз сыграв вничью. Другие же девять игр данного периода «архиепископы» выиграли, но в более половине случаев с минимальным счетом.

Статистика для ставок

«Бенфика» дома выиграла девять предыдущих встреч в чемпионате

«Брага» в гостях в рамках Примеры не уступает на протяжении трех предыдущих игр, выиграв две из них

«Бенфика» на своем поле обыграла «Брагу» в трех последних очных матчах

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Бенфики» — 1.60, победа «Браги» — 4.95, ничья — 4.50.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.52 и 2.52 соответственно.

Прогноз: Так как эти команды демонстрируют очень неплохую результативность, то в их очной встрече вполне можно ожидать обмена голами и верхового исхода.

Рекомендуемая ставка: ТБ 2,5 + обе забьют за 1.88.

Прогноз: И также еще здесь ставим на викторию «Бенфика», которая на своем поле в последнее время у «Браги» только выигрывала.

Ставка: победа «Бенфики» с форой (-1) за 1.92.