Россиянин Карен Хачанов сыграет против испанца Роберто Баутисты-Агута во втором круге «Мастерса» в Мадриде. Матч пройдет 27 апреля, начало — в 18:30 мск. Баутиста-Агут — Хачанов: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Баутиста-Агут

Роберто стал одним из главных неудачников квалификации, но в итоге попал в основную сетку как лаки-лузер.

Бывшая девятая ракетка мира проиграл в решающем раунде отбора Альберту Рамосу, который просто ужасно провел предыдущие несколько месяцев.

Но Баутисте-Агуту в итоге повезло, он все равно оказался среди участников основного турнира, в котором начал с победы над колумбийцем Даниэлем Галаном — 7:6, 4:6, 6:1.

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Лучшим результатом Баутисты-Агута в этом году пока что остается выход в третий круг недавнего турнира в Барселоне. Прежде чем уступить Кэмерону Норри, он выиграл у Романа Сафиуллина и Андреа Вавассори.

Хачанов

Карен на прошлой неделе тренировался и восстанавливался после «Мастерса» в Монте-Карло, на котором ему удалось дойти до четвертьфинала.

Россиянин планировал сыграть и в Барселоне, но в последний момент снялся из-за небольшого повреждения.

Это было абсолютно правильное решение, учитывая, с какой проблемой Хачанов столкнулся в прошлом году.

В Монте-Карло Хачанов, как известно, провел три классных матча, выиграв у Кэмерона Норри, Франсиско Серундоло и Даниила Медведева.

И да, в прошлом году Карен дошел в Мадриде до четвертьфинала. Теперь ему предстоит защищать 200 очков.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Баутисту-Агута в этом матче можно поставить за 2.66, победу Хачанова букмекеры предлагают за 1.48.

Прогноз: судьба все-таки свела Карена и Роберто. Они должны были встретиться еще на прошлой неделе в Барселоне, но россиянин снялся, из-за чего соперником испанца стал куда менее опасный итальянец Вавассори.

Баутиста-Агут в последнее время чередует неплохие матчи с откровенно провальным, но даже без учета этого нюанса мы все равно считаем, что Хачанов уверенно выйдет в следующий раунд благодаря своей размашистой, порой очень мощной игре.

Рекомендуемая ставка: победа Хачанова в двух сетах за 2.22.