Баутиста-Агут
Роберто стал одним из главных неудачников квалификации, но в итоге попал в основную сетку как лаки-лузер.
Бывшая девятая ракетка мира проиграл в решающем раунде отбора Альберту Рамосу, который просто ужасно провел предыдущие несколько месяцев.
Но Баутисте-Агуту в итоге повезло, он все равно оказался среди участников основного турнира, в котором начал с победы над колумбийцем Даниэлем Галаном — 7:6, 4:6, 6:1.
Лучшим результатом Баутисты-Агута в этом году пока что остается выход в третий круг недавнего турнира в Барселоне. Прежде чем уступить Кэмерону Норри, он выиграл у Романа Сафиуллина и Андреа Вавассори.
Хачанов
Карен на прошлой неделе тренировался и восстанавливался после «Мастерса» в Монте-Карло, на котором ему удалось дойти до четвертьфинала.
Россиянин планировал сыграть и в Барселоне, но в последний момент снялся из-за небольшого повреждения.
Это было абсолютно правильное решение, учитывая, с какой проблемой Хачанов столкнулся в прошлом году.
В Монте-Карло Хачанов, как известно, провел три классных матча, выиграв у Кэмерона Норри, Франсиско Серундоло и Даниила Медведева.
И да, в прошлом году Карен дошел в Мадриде до четвертьфинала. Теперь ему предстоит защищать 200 очков.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Баутисту-Агута в этом матче можно поставить за 2.66, победу Хачанова букмекеры предлагают за 1.48.
Прогноз: судьба все-таки свела Карена и Роберто. Они должны были встретиться еще на прошлой неделе в Барселоне, но россиянин снялся, из-за чего соперником испанца стал куда менее опасный итальянец Вавассори.
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Баутиста-Агут в последнее время чередует неплохие матчи с откровенно провальным, но даже без учета этого нюанса мы все равно считаем, что Хачанов уверенно выйдет в следующий раунд благодаря своей размашистой, порой очень мощной игре.
Рекомендуемая ставка: победа Хачанова в двух сетах за 2.22.