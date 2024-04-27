«Леганес» на своем поле примет «Сарагосу» в 37-м туре второй испанской лиги. Поединок состоится 27 апреля и начнется в 17:15 по мск. «Леганес» — «Сарагоса»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Леганес»

Турнирное положение: На текущий момент коллектив из пригорода Мадрида лидирует в Сегунде с 63 набранными баллами и третью строку опережает всего на два пункта.

За всю турнирную дистанцию «Леганес» одержал 17 викторий, 12 встреч свел вничью и семь раз уступал, забил 47 голов при 21 пропущенном.

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Последние матчи: В четырех своих последних поединках «огурцы» расписали мировые с одинаковым счетом по 0:0, поочередно поделив очки с «Эспаньолом» и «Картахеной» дома, и на везде с «Уэской» и «Тенерифе». А до этого они выиграли три встречи кряду.

Не сыграют: Из-за травм игру пропустит несколько игроков, которые не являются основными.

Календарь и таблица испанской Примеры

Состояние команды: Лидер первенства к этому поединку подходит с 7-матчевой беспроигрышной серией, в которой добился трех выигрышей и четыре поединка завершил вничью. Причем за весь этот отрезок «Леганес» пропустил лишь один гол в свои ворота.

«Сарагоса»

Турнирное положение: С 45 набранными баллами коллектив идет во второй половине турнирной таблицы Сегунды и на шесть пунктов опережает зону вылета.

«Сарагоса» в текущем первенстве добилась 11 викторий, 12 встреч свела вничью и потерпела 13 фиаско, забила 35 голов, а пропустила на мяч меньше.

Последние матчи: В своей последней проведенной игре арагонцы на выезде смогли одолеть соседа по турнирке «Уэску» со счетом 2:1, а до этого они на своем поле поделили очки с «Эльче», сыграв 1:1.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

Состояние команды: «Сарагоса» в отрезке предыдущих пяти встреч первенства смогла добыть две виктории. Столько же игр в этот период она еще свела вничью и потерпела одно поражение. Причем только в одном случае данного отрезка не сыграла ставка обе забьют.

Статистика для ставок

«Леганес» свои четыре последние игры завершил по 0:0

«Сарагоса» в гостях выиграла лишь один поединок из 14 предыдущих

«Леганес» выиграл у «Сарагосы» в предыдущих четырех домашних поединках

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Леганеса» — 2.00, победа «Сарагосы» — 4.65, ничья — 3.00.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 3.10 и 1.35 соответственно.

Прогноз: Прогнозируем, что «Леганес» наконец-то прервет свою ничейную серию и обыграет столь удобного для него соперника.

Рекомендуемая ставка: победа «Леганеса» за 2.00.

Прогноз: И после изрядного количества сухих матчей с участием «огурцов», на этот раз ждем забитые мячи ставим здесь еще на тотал больше двух.

Ставка: ТБ 2,0 за 2.33.