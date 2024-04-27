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    «Леганес» наконец-то победит?

    «Леганес» — «Сарагоса». Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, чемпионат Испании, 27 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Леганес» — «Сарагоса»
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    «Леганес»
    «Леганес» на своем поле примет «Сарагосу» в 37-м туре второй испанской лиги. Поединок состоится 27 апреля и начнется в 17:15 по мск. «Леганес» — «Сарагоса»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 27 Апреля 2024 года
    Леганес
  • Леганес
    •  Леганес 17:15 Сарагоса Сарагоса
  • Испания. Сегунда
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    «Леганес»

    Турнирное положение: На текущий момент коллектив из пригорода Мадрида лидирует в Сегунде с 63 набранными баллами и третью строку опережает всего на два пункта.

    За всю турнирную дистанцию «Леганес» одержал 17 викторий, 12 встреч свел вничью и семь раз уступал, забил 47 голов при 21 пропущенном.

    Леганес — Сарагоса: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: В четырех своих последних поединках «огурцы» расписали мировые с одинаковым счетом по 0:0, поочередно поделив очки с «Эспаньолом» и «Картахеной» дома, и на везде с «Уэской» и «Тенерифе». А до этого они выиграли три встречи кряду.

    Не сыграют: Из-за травм игру пропустит несколько игроков, которые не являются основными.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Состояние команды: Лидер первенства к этому поединку подходит с 7-матчевой беспроигрышной серией, в которой добился трех выигрышей и четыре поединка завершил вничью. Причем за весь этот отрезок «Леганес» пропустил лишь один гол в свои ворота.

    «Сарагоса»

    Турнирное положение: С 45 набранными баллами коллектив идет во второй половине турнирной таблицы Сегунды и на шесть пунктов опережает зону вылета.

    «Сарагоса» в текущем первенстве добилась 11 викторий, 12 встреч свела вничью и потерпела 13 фиаско, забила 35 голов, а пропустила на мяч меньше.

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    • Последние матчи: В своей последней проведенной игре арагонцы на выезде смогли одолеть соседа по турнирке «Уэску» со счетом 2:1, а до этого они на своем поле поделили очки с «Эльче», сыграв 1:1.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

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    Состояние команды: «Сарагоса» в отрезке предыдущих пяти встреч первенства смогла добыть две виктории. Столько же игр в этот период она еще свела вничью и потерпела одно поражение. Причем только в одном случае данного отрезка не сыграла ставка обе забьют.

    Статистика для ставок

    • «Леганес» свои четыре последние игры завершил по 0:0

    • «Сарагоса» в гостях выиграла лишь один поединок из 14 предыдущих

    • «Леганес» выиграл у «Сарагосы» в предыдущих четырех домашних поединках

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Леганеса» — 2.00, победа «Сарагосы» — 4.65, ничья — 3.00.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 3.10 и 1.35 соответственно.

    Прогноз: Прогнозируем, что «Леганес» наконец-то прервет свою ничейную серию и обыграет столь удобного для него соперника.

    Рекомендуемая ставка: победа «Леганеса» за 2.00.

    Прогноз: И после изрядного количества сухих матчей с участием «огурцов», на этот раз ждем забитые мячи ставим здесь еще на тотал больше двух.

    Ставка: ТБ 2,0 за 2.33.

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    Ставка и прогноз на матч «Леганес» — «Сарагоса» с коэффициентом 2.00. Дата матча: 27.04.2024. Прогнозы на футбол. «Леганес» наконец-то победит?
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