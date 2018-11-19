Прогнозы и ставки на футбол 19 ноября

Германия — Нидерланды

Футбол. Лига наций

Сборная Германии в текущем сезоне Лиги наций выступила ужасно: ничья (0:0) и поражение от Франции (1:2), а также фиаско в Нидерландах (0:3).

Заключительный домашний матч против «оранжевых» не может спасти ситуацию, поскольку подопечные Йоахима Лева даже в случае победы останутся на последнем месте в группе.

Получается так, что немцы окончательно потеряли мотивацию, тогда как футболисты из Нидерландов, имея в активе шесть баллов, продолжают бороться за лидерство.

Все прогнозы на футбол

Чтобы опередить французов, команде Рональда Кумана достаточно сыграть вничью с Германией, что, как нам кажется, ей вполне по силам, учитывая в целом хорошую игровую форму.

Ставка: Сборная Нидерландов не проиграет за 1.92.

Дания — Ирландия

Футбол. Лига наций

Для сборных Дании и Ирландии предстоящий матч не имеет турнирного значения. Вне зависимости от результата хозяева выиграют группу, а гости останутся на последнем месте.

Поскольку датчане сыграют на своем поле, им можно отдать преимущество, тем более что в трех сыгранных матчах Лиги наций они отлично смотрелись в обороне, пропустив всего один мяч.

«Зеленые» единственное очко набрали как раз во встрече с Данией, когда на своем поле сыграли с ней 0:0, проведя большую часть игры в обороне.

Мы ожидаем, что Дания победит и не пропустит, но для перестраховки поставим на то, что одна из команд точно не забьет.

Ставка: обе команды забьют: нет за 1.59.

Кипр — Норвегия

Футбол. Лига наций

Сборная Норвегии возглавляет свою группу Лиги наций, но пока не обеспечила себе первое место. Чтобы это сделать нужно в гостях побеждать немотивированный Кипр, который точно останется на третьей позиции.

Все прогнозы на спорт

В первом туре норвежцы довольно уверенно победили киприотов со счетом 2:0, имея ощутимое игровое преимущество.

Команда Ран Бен-Шимона уступает своему сопернику в классе, поэтому, вероятно, проиграет сегодня.

Ставка: победа сборной Норвегии за 1.68.

Общий коэффициент — 5.12. 0