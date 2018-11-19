ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Экспресс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Хоккеисты «Вегаса»НХЛ. Три очка Маршессо, 39 сэйвов Кроуфорда, передача Каменева Милан Шкриниар18 игроков для топ-клубов АПЛ Алина ЗагитоваГран-при в Москве: победа Загитовой, травмы Ханю и Тарасовой
  • 09:17
    • Щенников прибыл в расположение сборной России
  • 09:04
    • Радулов признан первой звездой дня в НХЛ
  • 08:51
    • СМИ: Главный тренер «Енисея» задержан пьяным за рулем
  • 08:11
    • «Голден Стэйт» потерпел третье поражение кряду, Леброн набрал 51 очко в Майами
  • 01:24
    • Дзюба: Я в сборной, я здоров и готов играть
  • 01:08
    • Испания в товарищеском матче одолела Боснию
  • 23:21
    • «Ювентус» нацелился на хавбека «Тоттенхэма»
    Все новости спорта

    Экспресс дня. Позволят ли немцы сборной Нидерландов выиграть группу?

    Прогнозы и ставки на футбол 19 ноября

    Прогноз на Прогнозы и ставки на футбол 19 ноября
    Мемфис Депай
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Германия — Нидерланды

    Футбол. Лига наций

    Сборная Германии в текущем сезоне Лиги наций выступила ужасно: ничья (0:0) и поражение от Франции (1:2), а также фиаско в Нидерландах (0:3).

    Заключительный домашний матч против «оранжевых» не может спасти ситуацию, поскольку подопечные Йоахима Лева даже в случае победы останутся на последнем месте в группе.

    Получается так, что немцы окончательно потеряли мотивацию, тогда как футболисты из Нидерландов, имея в активе шесть баллов, продолжают бороться за лидерство.

    Все прогнозы на футбол

    Чтобы опередить французов, команде Рональда Кумана достаточно сыграть вничью с Германией, что, как нам кажется, ей вполне по силам, учитывая в целом хорошую игровую форму.

    Ставка: Сборная Нидерландов не проиграет за 1.92.

    Дания — Ирландия

    Футбол. Лига наций

    Для сборных Дании и Ирландии предстоящий матч не имеет турнирного значения. Вне зависимости от результата хозяева выиграют группу, а гости останутся на последнем месте.

    Поскольку датчане сыграют на своем поле, им можно отдать преимущество, тем более что в трех сыгранных матчах Лиги наций они отлично смотрелись в обороне, пропустив всего один мяч.

  • 4 000
  • Забрать
  • Удвоение депозита
  • 1xstavka.ru
    •
  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет для новичков
  • parimatch.ru
    •

    «Зеленые» единственное очко набрали как раз во встрече с Данией, когда на своем поле сыграли с ней 0:0, проведя большую часть игры в обороне.

    Мы ожидаем, что Дания победит и не пропустит, но для перестраховки поставим на то, что одна из команд точно не забьет.

    Ставка: обе команды забьют: нет за 1.59.

    Кипр — Норвегия

    Футбол. Лига наций

    Сборная Норвегии возглавляет свою группу Лиги наций, но пока не обеспечила себе первое место. Чтобы это сделать нужно в гостях побеждать немотивированный Кипр, который точно останется на третьей позиции.

    Все прогнозы на спорт

    В первом туре норвежцы довольно уверенно победили киприотов со счетом 2:0, имея ощутимое игровое преимущество.

    Команда Ран Бен-Шимона уступает своему сопернику в классе, поэтому, вероятно, проиграет сегодня.

    Ставка: победа сборной Норвегии за 1.68.

    Общий коэффициент — 5.12. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку Ещё прогнозы на спорт
    1.77
  • Прогноз на матч Торпедо — Авангард
  • Сегодня в 19:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Грузия — Казахстан
  • Сегодня в 20:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Германия — Нидерланды
  • Сегодня в 22:45
    •  4.20
  • Прогноз на матч Лихтенштейн — Армения
  • Сегодня в 22:45
    •  1.94
  • Прогноз на матч Чехия — Словакия
  • Сегодня в 22:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Монреаль — Вашингтон
  • Завтра в 03:30
    •  2.16
  • Прогноз на матч Автомобилист — Нефтехимик
  • Завтра в 17:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Турция — Украина
  • Завтра в 20:30
    •  1.66
  • Прогноз на матч Бразилия — Камерун
  • Завтра в 22:30
    •  1.69
  • Прогноз на матч Италия — США
  • Завтра в 22:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Косово — АЗербайджан
  • Завтра в 22:45
    •  2.08
  • Прогноз на матч Португалия — Польша
  • Завтра в 22:45
    •  4.00
  • Прогноз на матч Шотландия — Израиль
  • Завтра в 22:45
    •  3.75
  • Прогноз на матч Сербия — Литва
  • Завтра в 22:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Швеция — Россия
  • Завтра в 22:45
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Германия — Россия
  • Паниковать не стоит. Это была вторая сборная
    • 10:49 16/11/2018     Нидерланды нанесли первое поражение действующему чемпиону мира
  • Чемпион мира не сдержал оранжевое возрождение
    • Вчера в 01:32     Милан Шкриниар
  • 18 игроков для топ-клубов АПЛ
    • Вчера в 19:18
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
    Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 5.12.
    Тоже интересно
    СКА — «Металлург» Мг Хоккей КХЛ. «Салават» выиграл у «Барыса», СКА одолел «Магнитку»Обзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 18 ноября Вчера в 19:410
  • 22:58
    • Зверев победил Джоковича и выиграл Итоговый турнир ATP
  • 11:01
    • Дзюба рад видеть Ари в сборной России
  • 10:48
    • Акинфеев пока не думает о тренерской работе
    Хоккеисты «Коламбуса» Хоккей НХЛ. Три передачи Панарина, очередное поражение «Питтсбурга»Результаты матчей регулярного чемпионата НХЛ 18 ноября Вчера в 09:330
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Позволят ли немцы сборной Нидерландов выиграть группу?
  • 5.12
    •
  • 10:35
    • В ГИБДД подтвердили задержание Аленичева
  • 10:22
    • Бекао планирует надолго остаться в ЦСКА
  • 01:52
    • Джокович назвал заслуженной победу Зверева на итоговом турнире ATP
    Нидерланды нанесли первое поражение действующему чемпиону мира Футбол Чемпион мира не сдержал оранжевое возрождениеРеакция прессы на матч Нидерланды — Франция Вчера в 01:320
  • 22:42
    • «Реал» заинтересован в трансфере Кавани
  • 21:18
    • Брайан и Сок выиграли Итоговый турнир ATP
  • 19:22
    • СКА в Петербурге одолел «Магнитку»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Самые
  • быстрые
    выплаты
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие