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    Кристиан одержит ещё одну уверенную победу?

    Бейлек — Кристиан. Ставка (к. 1.75) и прогноз на матч Ролан Гаррос, 28 мая 2025 года

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    Жаклин Кристиан
    Чешка Сара Бейлек и румынка Жаклин Кристиан встретятся во втором круге «Ролан Гаррос». Матч пройдет 28 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Бейлек — Кристиан, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Ролан Гаррос. Женщины 28 Мая 2025 года

    Сара Бейлек

  • Чехия
    •  Сара Бейлек 12:00 Жаклин Кристиан

    Жаклин Кристиан

  • Румыния
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    Сара Бейлек

    Говорить о каком-то серьезном бэкграунде Бейлек во взрослом женском туре по меньшей мере наивно, так как она в нем находится чуть больше года.

    Однако даже за это непродолжительное время Сара смогла навести шороху и доказать, что с ней нужно считаться всем без исключения.

    Мало кто верил, что чешка может оказать достойное сопротивление Костюк в первом круге «Ролан Гаррос», но она не только это сделал, но и обыграла сильную соперницу.

    Во втором круге ей придётся играть с куда более приземленной Кристиан, но все равно пройти румынку будет довольно тяжелой задачей.

    Жаклин Кристиан

    Уже давно понятно, что Кристиан не так проста, как может показаться на первый взгляд. Румынка за последний год значительно поднатаскалась во многих компонентах, но больше всего поражает, как Жалкин научилась контролировать темп игры.

    Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

    На грунте это особенно важно, а в первой игре на «Ролан Гаррос» Кристиан отчетливо это продемонстрировала в матче против австралийки Биррелл.

    Доминирование румынки продолжалось на протяжении двух партий, а австралийка смогла взять лишь один гейм за матч.

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    В матче против подающей надежды Бейлек будет тяжелее, но все равно расклад сил в пользу румынки.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в румынку в этом поединке: победа Бейлек — 2.08, победа Кристиан — 1.75.

    Прогноз: Кристиан одержит ещё одну довольно уверенную победу.

    Ставка: П2 за 1.75.

    Альтернативный прогноз: Румынка не позволит затянуться этому матчу надолго.

    Альтернативная ставка: ТМ 19.5 с коэффициентом 2.71.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Бейлек — Кристиан?

    Матч Бейлек — Кристиан состоится 28 мая 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Бейлек — Кристиан?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П2.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Бейлек — Кристиан?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П2» с коэффициентом у букмекеров 1.75.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Бейлек — Кристиан?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Бейлек — Кристиан?

    Коэффициенты букмекеров: Информация о коэффициентах недоступна

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    Бейлек — Кристиан: прогноз и ставка за 1.75, статистика, коэффициенты матча 28.05.202512:00. Кристиан одержит ещё одну уверенную победу?
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