Бейлек — Кристиан. Ставка (к. 1.75) и прогноз на матч Ролан Гаррос, 28 мая 2025 года

Чешка Сара Бейлек и румынка Жаклин Кристиан встретятся во втором круге «Ролан Гаррос». Матч пройдет 28 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Бейлек — Кристиан, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Сара Бейлек

Говорить о каком-то серьезном бэкграунде Бейлек во взрослом женском туре по меньшей мере наивно, так как она в нем находится чуть больше года.

Однако даже за это непродолжительное время Сара смогла навести шороху и доказать, что с ней нужно считаться всем без исключения.

Мало кто верил, что чешка может оказать достойное сопротивление Костюк в первом круге «Ролан Гаррос», но она не только это сделал, но и обыграла сильную соперницу.

Во втором круге ей придётся играть с куда более приземленной Кристиан, но все равно пройти румынку будет довольно тяжелой задачей.

Жаклин Кристиан

Уже давно понятно, что Кристиан не так проста, как может показаться на первый взгляд. Румынка за последний год значительно поднатаскалась во многих компонентах, но больше всего поражает, как Жалкин научилась контролировать темп игры.

Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

На грунте это особенно важно, а в первой игре на «Ролан Гаррос» Кристиан отчетливо это продемонстрировала в матче против австралийки Биррелл.

Доминирование румынки продолжалось на протяжении двух партий, а австралийка смогла взять лишь один гейм за матч.

В матче против подающей надежды Бейлек будет тяжелее, но все равно расклад сил в пользу румынки.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в румынку в этом поединке: победа Бейлек — 2.08, победа Кристиан — 1.75.

Прогноз: Кристиан одержит ещё одну довольно уверенную победу.

Ставка: П2 за 1.75.

Альтернативный прогноз: Румынка не позволит затянуться этому матчу надолго.

Альтернативная ставка: ТМ 19.5 с коэффициентом 2.71.