Кванджу — Ульсан Хёндэ. Ставка (к. 1.80) и прогноз на футбол, чемпионат Южной Кореи, 28 мая 2025 года

«Кванджу» примет дома «Ульсан Хёндэ» в 16-м туре южнокорейской Кей-лиги. Поединок состоится 28 мая и начнется в 13:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Кванджу» — «Ульсан Хёндэ», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Кванджу»

Турнирное положение: «Кванджу» по итогам 15-ти поединков южнокорейского первенства набрал 22 балла и борется за попадание в чемпионский раунд.

Команда занимает шестую строчку в зоне чемпионского раунда (топ-6) и только на один пункт опережая своего ближайшего соперника, который уже не входит в данную зону.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 15-го тура Кей-лиги клуб на своём поле потерпел поражение от «Канвона» (0:1).

Перед этим в 14-м туре национального первенства коллектив набрал три балла, когда в чужих стенах одержал победу над «Пхохан Стилерс» (1:0).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: в пяти последних играх, которые пришлись на разные турниры, «Кванджу» выиграл три раза при двух поражениях.

Такая форма сулит хозяевам неплохие шансы если не на победу, то по крайней мере на ничью, особенно на своём поле, правда, добиться этого будет непросто, с учётом перевеса соперника в классе.

Рейс — лучший бомбардир команды в чемпионате Южной Кореи с четырьмя голами.

«Ульсан Хёндэ»

Турнирное положение: «Ульсан Хёндэ» по итогам 17-ти поединков южнокорейского первенства набрал 28 баллов и также борется за попадание в чемпионский раунд.

Команда занимает третью строчку и три очка отстает от лидирующего «Тэджон Хана Ситизен», а также на четыре пункта опережает своего ближайшего преследователя.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 15-го тура чемпионата страны клуб с результатом 3:2 переиграл «Кимчхон Санму».

Перед этим коллектив в 14-м туре Кей-лиги уже потерял очки, когда на этот раз на выезде разошелся мировой с «Канвон» с результатом 1:1.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Ульсан Хёндэ» три раза выиграл, а в шести последних поединках ни разу не проиграл.

Такие результаты обещают гостям неплохие шансы даже на три очка, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть явно лучшую форму, чем у их нынешнего соперника.

Эрик Фариас — лучший бомбардир команды в чемпионате Южной Кореи с семью голами.

Статистика для ставок

в шести из семи последних матчей «Кванджу» забивала только команда

в четырех из пяти последних матчей «Ульсан Хёндэ» забивали обе команды

в трех из четырех последних матчей «Ульсан Хёндэ» выиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ульсан Хёндэ» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.25. Ничья — в 3.30, победа «Кванджу» — в 3.35.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.25 и 1.63.

Прогноз: в шести из семи последних матчей хозяев забивал только один из соперников. Так было и в их четырех последних домашних поединках.

Вместе с тем, в четырех из шести последних выездных матчей гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь так было в их трех из четырех последних матчей.

Ставка: «Ульсан Хёндэ» победит за 2.25