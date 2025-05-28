Голубич — Анисимова. Ставка (к. 2.03) и прогноз на матч Ролан Гаррос, 28 мая 2025 года

Виктория Голубич
Аманда Анисимова
Виктория Голубич
Проблемы Голубич с психологией никуда не делись, но сейчас швейцарка находится в стабильном состоянии.
Были определённые опасения за старт «Ролан Гаррос», где в первом круге ей нужно было играть против чешки Квитовой, но Виктория не просто победила, но оформила волевую победу, проиграв первую партию.
В одном из сетов она вообще не позволила двукратной победительнице турниров Большого Шлема взять хотя бы один гейм.
В матче против Анисимовой она точно поборется за победу, хотя изначально силы в этой паре не очень равны.
Аманда Анисимова
Проблемы со здоровьем у Анисимовой никуда не пропали, но стартовые поединки длинных турниров она может забираться исключительно на морально-волевых качествах.
Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос
В первом матче на «Ролан Гаррос» она одержала победу досрочно, поскольку Нина Стоянович не смогла доиграть матч до конца из-за недомогания.
Причем по качеству игры Аманда выглядела на голову выше своей соперницы, а некоторые комбинации так и вовсе приводили болельщиков на корте в восторг.
В поединке против Голубич расклад сил в пользу Американки, поскольку она только за счет харизмы способна забрать себе предстоящий поединок.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в американку в этом поединке: победа Голубич — 5.70, победа Анисимовой — 1.14.
Прогноз: Анисимова не испытает проблем с добычей победы.
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Ставка: Ф2 (-6) за 2.03.
Альтернативный прогноз: Голубич может отправиться домой максимально быстро.
Альтернативная ставка: ТМ 18.5 с коэффициентом 2.12.