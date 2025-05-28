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    Анисимова уверенно пробьется в третий круг соревнований

    Голубич — Анисимова. Ставка (к. 2.03) и прогноз на матч Ролан Гаррос, 28 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Голубич — Анисимова
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    Аманда Анисимова
    Швейцарка Виктория Голубич и американка Аманда Анисимова встретятся во втором круге «Ролан Гаррос». Матч пройдет 28 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Голубич — Анисимова, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Ролан Гаррос. Женщины 28 Мая 2025 года

    Виктория Голубич

  • Швейцария
    •  Виктория Голубич 12:00 Аманда Анисимова

    Аманда Анисимова

  • США
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    Виктория Голубич

    Проблемы Голубич с психологией никуда не делись, но сейчас швейцарка находится в стабильном состоянии.

    Были определённые опасения за старт «Ролан Гаррос», где в первом круге ей нужно было играть против чешки Квитовой, но Виктория не просто победила, но оформила волевую победу, проиграв первую партию.

    В одном из сетов она вообще не позволила двукратной победительнице турниров Большого Шлема взять хотя бы один гейм.

    В матче против Анисимовой она точно поборется за победу, хотя изначально силы в этой паре не очень равны.

    Аманда Анисимова

    Проблемы со здоровьем у Анисимовой никуда не пропали, но стартовые поединки длинных турниров она может забираться исключительно на морально-волевых качествах.

    Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

    В первом матче на «Ролан Гаррос» она одержала победу досрочно, поскольку Нина Стоянович не смогла доиграть матч до конца из-за недомогания.

    Причем по качеству игры Аманда выглядела на голову выше своей соперницы, а некоторые комбинации так и вовсе приводили болельщиков на корте в восторг.

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    В поединке против Голубич расклад сил в пользу Американки, поскольку она только за счет харизмы способна забрать себе предстоящий поединок.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в американку в этом поединке: победа Голубич — 5.70, победа Анисимовой — 1.14.

    Прогноз: Анисимова не испытает проблем с добычей победы.

    Ставка: Ф2 (-6) за 2.03.

    Альтернативный прогноз: Голубич может отправиться домой максимально быстро.

    Альтернативная ставка: ТМ 18.5 с коэффициентом 2.12.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Голубич — Анисимова?

    Матч Голубич — Анисимова состоится 28 мая 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Голубич — Анисимова?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Ф2 (-6).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Голубич — Анисимова?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Ф2 (-6)» с коэффициентом у букмекеров 2.03.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Голубич — Анисимова?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Голубич — Анисимова?

    Коэффициенты букмекеров: Информация о коэффициентах недоступна

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    Голубич — Анисимова: прогноз и ставка за 2.03, статистика, коэффициенты матча 28.05.202512:00. Анисимова уверенно пробьется в третий круг соревнований
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