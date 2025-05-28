ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Криштиану РоналдуФинальный аккорд Роналду? «Аль-Фатех» лишил «Аль-Наср» шанса на Лигу чемпионов Эдуард СперцянТрансферный дайджест. 20 — 26 мая Эльферсберг — ХайденхаймСлёзы «Эльферсберга» и триумф «Хайденхайма»: Шьенца оставил свою команду в Бундеслиге
    Все новости спорта

    Свитолина не испытает проблем с проходом дальше?

    Бондар — Свитолина. Ставка (к. 1.73) и прогноз на матч Ролан Гаррос, 28 мая 2025 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на WTA Прогнозы на Ролан Гаррос Прогнозы на Элина Свитолина
    Прогноз и ставки на Бондар — Свитолина
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Элина Свитолина
    Венгерка Анна Бондар и украинка Элина Свитолина встретятся во втором круге «Ролан Гаррос». Матч пройдет 28 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Бондар — Свитолина, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Теннис. Ролан Гаррос. Женщины 28 Мая 2025 года

    Анна Бондар

  • Венгрия
    •  Анна Бондар 12:00 Элина Свитолина

    Элина Свитолина

  • Украина
    •

    Анна Бондар

    При игре на грунте Бондар перестала сваливаться в сугубо оборонительный теннис, что позволило ей найти компромиссные варианты для нападения.

    Перед стартом на «Ролан Гаррос» венгерка провела несколько неплохие турниров, поэтому в Париж она приехала с хорошим настроением.

    В первом раунде ей пришлось играть против ветеранки Зигемунд, которая до сих пор в деле и иногда даже выигрывает, но в этом конкретном случае Анна оказалась на голову выше.

    Следующий матч против украинки Свитолиной будет куда более тяжелым, поскольку украинка на грунте очень хорошо держит защиту, а пробить её на задней линии практически не представляется возможным.

    Элина Свитолина

    Из года в год Свитолина держит превосходный уровень игры в теннис, причем без разницы, на каком покрытии проводится конкретный турнир.

    Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

    Возраст для тенниса у Элины просто шикарный, а самое главное, что у неё присутствует желание играть в теннис на самом высоком уровне.

    В первом матче турнира ей выпало провести встречу против молодой турчанки Сонмез, и ожидаемо у украинки не возникло никаких проблем с добычей победы.

    200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 5EURИгратьФрибет по промо LIVESPORTbc

    В поединке против Бондар расклад сил будет в пользу Элины, поскольку она выше классом, а в простых ситуация практически не совершает глупых ошибок.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в украинку в этом поединке: победа Бондар — 6.60, победа Свитолиной — 1.11.

    Прогноз: Свитолина уверенно разберется с венгеркой.

    Ставка: Ф2 (-5.5) за 1.73.

    Альтернативный прогноз: Бондар не навяжет борьбы украинке.

    Альтернативная ставка: ТМ 17.5 с коэффициентом 2.51.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Бондар — Свитолина?

    Матч Бондар — Свитолина состоится 28 мая 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Бондар — Свитолина?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Ф2 (-5.5).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Бондар — Свитолина?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Ф2 (-5.5)» с коэффициентом у букмекеров 1.73.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Бондар — Свитолина?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Бондар — Свитолина?

    Коэффициенты букмекеров: Информация о коэффициентах недоступна

    Ещё прогнозы на спорт
    2.03
  • Прогноз на матч Медведев — Норри
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Викмайер — Азаренко
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Шевченко — Лайович
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Ламенс — Крюгер
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Тодони — Пегула
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.81
  • Прогноз на матч Френх — Жабер
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Аддад Майа — Баптист
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Мухова — Паркс
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Калинская — Боузкова
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Де Минор — Джере
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Грачева — Кенин
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Тэгу — Чонбук Моторс
  • Футбол
  • Сегодня в 13:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Тэджон Ситизен — Пхохан Стилерс
  • Футбол
  • Сегодня в 13:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Куинн — Димитров
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Бондар — Свитолина: прогноз и ставка за 1.73, статистика, коэффициенты матча 28.05.202512:00. Свитолина не испытает проблем с проходом дальше?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры