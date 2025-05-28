Бондар — Свитолина. Ставка (к. 1.73) и прогноз на матч Ролан Гаррос, 28 мая 2025 года

Венгерка Анна Бондар и украинка Элина Свитолина встретятся во втором круге «Ролан Гаррос». Матч пройдет 28 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Бондар — Свитолина, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Анна Бондар

При игре на грунте Бондар перестала сваливаться в сугубо оборонительный теннис, что позволило ей найти компромиссные варианты для нападения.

Перед стартом на «Ролан Гаррос» венгерка провела несколько неплохие турниров, поэтому в Париж она приехала с хорошим настроением.

В первом раунде ей пришлось играть против ветеранки Зигемунд, которая до сих пор в деле и иногда даже выигрывает, но в этом конкретном случае Анна оказалась на голову выше.

Следующий матч против украинки Свитолиной будет куда более тяжелым, поскольку украинка на грунте очень хорошо держит защиту, а пробить её на задней линии практически не представляется возможным.

Элина Свитолина

Из года в год Свитолина держит превосходный уровень игры в теннис, причем без разницы, на каком покрытии проводится конкретный турнир.

Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

Возраст для тенниса у Элины просто шикарный, а самое главное, что у неё присутствует желание играть в теннис на самом высоком уровне.

В первом матче турнира ей выпало провести встречу против молодой турчанки Сонмез, и ожидаемо у украинки не возникло никаких проблем с добычей победы.

В поединке против Бондар расклад сил будет в пользу Элины, поскольку она выше классом, а в простых ситуация практически не совершает глупых ошибок.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в украинку в этом поединке: победа Бондар — 6.60, победа Свитолиной — 1.11.

Прогноз: Свитолина уверенно разберется с венгеркой.

Ставка: Ф2 (-5.5) за 1.73.

Альтернативный прогноз: Бондар не навяжет борьбы украинке.

Альтернативная ставка: ТМ 17.5 с коэффициентом 2.51.