Лис — Мбоко. Ставка (к. 1.74) и прогноз на матч Ролан Гаррос, 28 мая 2025 года

Немка Ева Лис и теннисистка из Канады Виктория Мбоко встретятся во втором круге «Ролан Гаррос». Матч пройдет 28 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Лис — Мбоко, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Ева Лис

В прошлом году Лис делала подвижки в сторону быстрого и агрессивного тенниса, но почти все они потерпели неудачу.

На грунте в таком стиле играть сложно, поэтому именно на этом покрытии у немки с украинскими корнями получилось добиваться наилучших результатов.

В первом круге «Ролан Гаррос» ей выпало играть против сильной Пэйтон Стирнз, которая откровенно провалила первую партию матча, а затем спасать игру было уже поздно.

Сейчас нужно искать альтернативные варианты игры против мощной не по годам Мбоко, и нет уверенности, что Еве удастся это сделать.

Виктория Мбоко

На данный момент времени Мбоко видится одной из самых перспективных молодых теннисисток мира.

Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

За последний год 18-летняя канадка выжала из себя максимум и выиграла практически две трети все проведенных матчей.

У неё есть и мощные удары с двух рук, и отличное передвижение по корту. Все это она наглядно продемонстрировала в первом матче «Ролан Гаррос» против Лулу Сан.

В матче против Лис именно она будет фавориткой встречи, но на неё подобный груз ответственности довлеть совсем не будет.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в канадскую спортсменку в этом поединке: победа Лис — 2.12, победа Мбоко — 1.74.

Прогноз: Мбоко имеет больше шансов на проход по дистанции дальше.

Ставка: П2 за 1.74.

Альтернативный прогноз: Лис не сможет навязать борьбу канадке, а встреча не продлится долгое время

Альтернативная ставка: ТМ 19.5 с коэффициентом 2.48.