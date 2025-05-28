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    Мбоко одержит ещё одну уверенную победу?

    Лис — Мбоко. Ставка (к. 1.74) и прогноз на матч Ролан Гаррос, 28 мая 2025 года

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    Виктория Мбоко
    Немка Ева Лис и теннисистка из Канады Виктория Мбоко встретятся во втором круге «Ролан Гаррос». Матч пройдет 28 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Лис — Мбоко, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Ролан Гаррос. Женщины 28 Мая 2025 года

    Ева Лис

  • Германия
    •  Ева Лис 12:00 Victoria Mboko

    Victoria Mboko

  • Ролан Гаррос. Женщины
    •

    Ева Лис

    В прошлом году Лис делала подвижки в сторону быстрого и агрессивного тенниса, но почти все они потерпели неудачу.

    На грунте в таком стиле играть сложно, поэтому именно на этом покрытии у немки с украинскими корнями получилось добиваться наилучших результатов.

    В первом круге «Ролан Гаррос» ей выпало играть против сильной Пэйтон Стирнз, которая откровенно провалила первую партию матча, а затем спасать игру было уже поздно.

    Сейчас нужно искать альтернативные варианты игры против мощной не по годам Мбоко, и нет уверенности, что Еве удастся это сделать.

    Виктория Мбоко

    На данный момент времени Мбоко видится одной из самых перспективных молодых теннисисток мира.

    Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

    За последний год 18-летняя канадка выжала из себя максимум и выиграла практически две трети все проведенных матчей.

    У неё есть и мощные удары с двух рук, и отличное передвижение по корту. Все это она наглядно продемонстрировала в первом матче «Ролан Гаррос» против Лулу Сан.

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    В матче против Лис именно она будет фавориткой встречи, но на неё подобный груз ответственности довлеть совсем не будет.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в канадскую спортсменку в этом поединке: победа Лис — 2.12, победа Мбоко — 1.74.

    Прогноз: Мбоко имеет больше шансов на проход по дистанции дальше.

    Ставка: П2 за 1.74.

    Альтернативный прогноз: Лис не сможет навязать борьбу канадке, а встреча не продлится долгое время

    Альтернативная ставка: ТМ 19.5 с коэффициентом 2.48.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Лис — Мбоко?

    Матч Лис — Мбоко состоится 28 мая 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Лис — Мбоко?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П2.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Лис — Мбоко?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П2» с коэффициентом у букмекеров 1.74.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Лис — Мбоко?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Лис — Мбоко?

    Коэффициенты букмекеров: Информация о коэффициентах недоступна

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