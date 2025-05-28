Лис — Мбоко. Ставка (к. 1.74) и прогноз на матч Ролан Гаррос, 28 мая 2025 года

Ева Лис
Victoria Mboko
Ева Лис
В прошлом году Лис делала подвижки в сторону быстрого и агрессивного тенниса, но почти все они потерпели неудачу.
На грунте в таком стиле играть сложно, поэтому именно на этом покрытии у немки с украинскими корнями получилось добиваться наилучших результатов.
В первом круге «Ролан Гаррос» ей выпало играть против сильной Пэйтон Стирнз, которая откровенно провалила первую партию матча, а затем спасать игру было уже поздно.
Сейчас нужно искать альтернативные варианты игры против мощной не по годам Мбоко, и нет уверенности, что Еве удастся это сделать.
Виктория Мбоко
На данный момент времени Мбоко видится одной из самых перспективных молодых теннисисток мира.
Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос
За последний год 18-летняя канадка выжала из себя максимум и выиграла практически две трети все проведенных матчей.
У неё есть и мощные удары с двух рук, и отличное передвижение по корту. Все это она наглядно продемонстрировала в первом матче «Ролан Гаррос» против Лулу Сан.
В матче против Лис именно она будет фавориткой встречи, но на неё подобный груз ответственности довлеть совсем не будет.
Прогноз и ставка
Букмекеры верят в канадскую спортсменку в этом поединке: победа Лис — 2.12, победа Мбоко — 1.74.
Прогноз: Мбоко имеет больше шансов на проход по дистанции дальше.
- 2.03Медведев — Норри: прогноз и ставкаСегодня в 12:00
- 1.92Рублев — Харрис: прогноз и ставкаСегодня в 15:00
- 2.13Макдональд — Джокович: прогноз и ставкаСегодня в 16:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Ставка: П2 за 1.74.
Альтернативный прогноз: Лис не сможет навязать борьбу канадке, а встреча не продлится долгое время
Альтернативная ставка: ТМ 19.5 с коэффициентом 2.48.