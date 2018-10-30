ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Экспресс
  • 1
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Фрагмент матчаРезультат матча в Казани разочаровал обе команды «Зенит» — «Крылья Советов»«Зенит» Семака постепенно превращается в «Атлетико» «Ванкувер» — «Миннесота»НХЛ. «Ванкувер» одолел «Миннесоту», «Торонто» проиграл «Калгари»
  • 08:41
    • Акинфеев: Думал о завершении выступлений за сборную России после ЧМ-2018
  • 08:25
    • Рекордные 14 трехочковых Томпсона помогли «Голден Стэйт» разгромить «Чикаго»
  • 08:06
    • Черчесов сосредоточен только на работе в сборной, заявили в РФС
  • 00:55
    • «МанСити» обыграл «Тоттенхэм» и возглавил таблицу АПЛ
  • 00:28
    • Дубль Икарди помог «Интеру» разгромить «Лацио»
  • 23:08
    • «Реал» объявил о расторжении контракта с Лопетеги
  • 22:27
    • «Спартак» упустил победу над «Рубином»
    Все новости спорта

    Экспресс дня. Еще один турнир для «Баварии»

    Прогнозы и ставки на футбол 30 октября

    Прогноз на Прогнозы и ставки на футбол 30 октября
    Мануэль Нойер
  • 1
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Дармштадт» — «Герта»

    Футбол. Кубок Германии. 2-й раунд

    «Лилии» переиграв в минувшем туре второй Бундеслиги «Гройтер Фюрт» со счетом 2:0, прервали серию без побед, которая на тот момент насчитывала шесть матчей. После 11 туров чемпионата «Дармштадт» расположился на 12 строке в турнирной таблице, имея в своем активе 14 баллов.

    На предыдущей стадии Кубка Германии команда Дирка Шустера одолела «Магдебург» (1:0), который тоже представляет вторую Бундеслигу.

    Берлинский клуб на данный момент имеет 4-матчевую беспроигрышную серию. И всего в этом сезоне подопечные Паля Дардаи проиграли всего лишь один раз. «Герта» в 9 матчах первой Бундеслиги набрала 16 очков и занимает шестую позицию в турнирной таблице.

    Все прогнозы на футбол

    В Кубке Германии «старая дама» на предыдущем этапе переиграла в гостях третьелиговый «Айнтрахт Брауншвейг» со счетом 2:1.

    У берлинцев сейчас неплохая игровая форма. Прогнозируем, что они все решат еще в основное время.

    Ставка: победа «Герты» в основное время за 1.62.

    «Редингхаузен» — «Бавария»

    Футбол. Кубок Германии. 2-й раунд

    Представитель региональной лиги в первом раунде кубка смог выбить «Динамо Дрезден», представляющее вторую Бундеслигу. Основное время победителя не выявило, а в овертайме младшие по классу смогли вырвать победу (3:2).

  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет без депозита
  • winline.ru
    •
  • 10 000
  • Забрать
  • Фрибет для всех
  • fonbet.ru
    •

    Мюнхенцы после неудачного отреза, в котором они не могли победить четыре матча подряд, затем выдали серию из трех викторий кряду.

    После девяти матчей чемпионата команда Ковача расположилась на второй строке в турнирной таблице и отстает от первой дортмундской «Боруссии» на два очка.

    В победе «Баварии» мало кто сомневается. Но будут ли они громить своего соперника? Скорее всего, выиграют малой кровью. К тому же, на предыдущей стадии Кубка они забили еще одному представители регионлиги столько один гол.

    Ставка: победа «Редингхаузена» с форой (+4,5) за 1.45.

    «Эбро» — «Валенсия»

    Футбол. Кубок Испании. 1/16 финала. Первый матч.

    «Эбро» выступает в третьем по силе дивизионе Испании. В своей группе эта команда после 10 матчей чемпионата заработала восемь пунктов и расположилась на последнем 20 месте в турнирной таблице.

    «Эбро» прошел уже три этапа в этом розыгрыше Кубка Короля. На предыдущей стадии кубка, который состоял из одного матча, он выбил представителя своего эшелона «Льейду» — 2:1.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    «Летучие мыши» не знают горечи поражений уже восемь матчей кряду во всех турнирах. В этот период они выиграли только одну встречу, а другие семь свели вничью.

    В Примере «Валенсия» только 14, набрав в 10 поединках 11 очков. От зоны вылета ее отделяет всего лишь три балла.

    Представитель Ла Лиги постарается прервать свою серию ничейных результатов. Прогнозируем в этом матче победу «Валенсии».

    Ставка: победа «Валенсии» с форой (-1) за 1.23.

    Общий коэффициент — 2.88. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку Ещё прогнозы на спорт
    2.18
  • Прогноз на матч СКА — Кунь Лунь
  • Сегодня в 18:30
    •  1.84
  • Прогноз на матч Ганновер — Вольфсбург
  • Сегодня в 20:30
    •  3.25
  • Прогноз на матч Редингхаузен — Бавария
  • Сегодня в 22:45
    •  3.00
  • Прогноз на матч Борнмут — Норвич
  • Сегодня в 22:45
    •  2.48
  • Прогноз на матч Лестер — Саутгемптон
  • Сегодня в 22:45
    •  1.72
  • Прогноз на матч Питтсбург — Айлендерс
  • Завтра в 01:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Оренбург — Тюмень
  • Завтра в 13:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Урал — Нижний Новгород
  • Завтра в 16:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Автомобилист — Йокерит
  • Завтра в 17:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Локомотив — Енисей
  • Завтра в 19:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Мелилья — Реал
  • Завтра в 21:30
    •  3.10
  • Прогноз на матч Милан — Дженоа
  • Завтра в 22:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Челси — Дерби Каунти
  • Завтра в 22:45
    •  4.00
  • Прогноз на матч Арсенал — Блэкпул
  • Завтра в 22:45
    •  1.55
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Тоттенхэм
  • Завтра в 22:45
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    «Наполи» на последних минутах не удержал победу в Париже
  • «Наполи» поставил под вопрос командный класс ПСЖ
    • 20:32 25/10/2018     Виктор Гончаренко
  • Две трагедии римским вечером
    • 13:34 24/10/2018     Артем Дзюба
  • Французские крепыши, Дзюба и характер
    • 16:16 26/10/2018
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.88.
    Тоже интересно
    «Ливерпуль» Футбол АПЛ. «Ливерпуль» разгромил «Кардифф», «Челси» победил «Бернли», «Тоттенхэм» проиграл «МанСити»Результаты матчей десятого тура чемпионата Англии 01:080
  • 09:44
    • «Спартак» опроверг информацию о переговорах со Знарком
  • 11:33
    • Ковач: Задача номер один для «Баварии» — выйти в следующий раунд Кубка
  • 11:16
    • Зотов заявил, что «Крылья» не заслуживали поражения
    Златан Ибрагимович Футбол Трансферный дайджест 23-29 октябряКого выберет Ибрагимович, станет ли Магуайр вторым самым дорогим защитником в истории футбола, какую альтернативу Марсело нашел «Реал» и другие трансферные новости последних дней Вчера в 18:570
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Еще один турнир для «Баварии»
  • 2.88
    •
  • 11:00
    • «Лестер» может переименовать стадион в честь погибшего владельца клуба
  • 09:28
    • Лунев: Разговоров о чемпионстве «Зенита», конечно, нет
  • 09:14
    • Марсело: Какими бы ни были тяжелыми времена, «Реал» вернется
    «Барселона» — «Реал» Футбол Этот «Реал» нужно разогнать, вслед за ЛопетегиРеакция спортивных СМИ на унизительное поражение мадридского клуба от «Барселоны» Вчера в 01:080
  • 20:28
    • «Динамо» в овертайме дожало «Салават Юлаев»
  • 19:58
    • Паредес принес «Зениту» победу над «Крыльями Советов»
  • 18:58
    • AS: Конте не может прийти к согласию с «Реалом»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 1
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 100 000
  • рублей
    бонус
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие