Прогнозы и ставки на футбол 30 октября

«Дармштадт» — «Герта»

Футбол. Кубок Германии. 2-й раунд

«Лилии» переиграв в минувшем туре второй Бундеслиги «Гройтер Фюрт» со счетом 2:0, прервали серию без побед, которая на тот момент насчитывала шесть матчей. После 11 туров чемпионата «Дармштадт» расположился на 12 строке в турнирной таблице, имея в своем активе 14 баллов.

На предыдущей стадии Кубка Германии команда Дирка Шустера одолела «Магдебург» (1:0), который тоже представляет вторую Бундеслигу.

Берлинский клуб на данный момент имеет 4-матчевую беспроигрышную серию. И всего в этом сезоне подопечные Паля Дардаи проиграли всего лишь один раз. «Герта» в 9 матчах первой Бундеслиги набрала 16 очков и занимает шестую позицию в турнирной таблице.

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В Кубке Германии «старая дама» на предыдущем этапе переиграла в гостях третьелиговый «Айнтрахт Брауншвейг» со счетом 2:1.

У берлинцев сейчас неплохая игровая форма. Прогнозируем, что они все решат еще в основное время.

Ставка: победа «Герты» в основное время за 1.62.

«Редингхаузен» — «Бавария»

Футбол. Кубок Германии. 2-й раунд

Представитель региональной лиги в первом раунде кубка смог выбить «Динамо Дрезден», представляющее вторую Бундеслигу. Основное время победителя не выявило, а в овертайме младшие по классу смогли вырвать победу (3:2).

Мюнхенцы после неудачного отреза, в котором они не могли победить четыре матча подряд, затем выдали серию из трех викторий кряду.

После девяти матчей чемпионата команда Ковача расположилась на второй строке в турнирной таблице и отстает от первой дортмундской «Боруссии» на два очка.

В победе «Баварии» мало кто сомневается. Но будут ли они громить своего соперника? Скорее всего, выиграют малой кровью. К тому же, на предыдущей стадии Кубка они забили еще одному представители регионлиги столько один гол.

Ставка: победа «Редингхаузена» с форой (+4,5) за 1.45.

«Эбро» — «Валенсия»

Футбол. Кубок Испании. 1/16 финала. Первый матч.

«Эбро» выступает в третьем по силе дивизионе Испании. В своей группе эта команда после 10 матчей чемпионата заработала восемь пунктов и расположилась на последнем 20 месте в турнирной таблице.

«Эбро» прошел уже три этапа в этом розыгрыше Кубка Короля. На предыдущей стадии кубка, который состоял из одного матча, он выбил представителя своего эшелона «Льейду» — 2:1.

Календарь и таблица испанской Примеры

«Летучие мыши» не знают горечи поражений уже восемь матчей кряду во всех турнирах. В этот период они выиграли только одну встречу, а другие семь свели вничью.

В Примере «Валенсия» только 14, набрав в 10 поединках 11 очков. От зоны вылета ее отделяет всего лишь три балла.

Представитель Ла Лиги постарается прервать свою серию ничейных результатов. Прогнозируем в этом матче победу «Валенсии».

Ставка: победа «Валенсии» с форой (-1) за 1.23.

Общий коэффициент — 2.88. 0