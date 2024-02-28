В рамках 27-го тура чемпионата Италии 28 февраля пройдет матч «Пиза» — «Модена». Начало — 22:30 (мск). «Пиза» — «Модена»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Пиза»

Турнирное положение: пизанцы нынешний сезон проводят в борьбе за выживание во втором по силе итальянском дивизионе. Команда сейчас находится на 15 строчке таблицы.

При этом команда на 4 очка опережает опасную зону. Да и выиграла «Пиза» всего лишь в 7 матчах из 26.

Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда потерпела досадную неудачу. «Пиза» дома уступила «Венеции» (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах пизанцы выиграли всего один раз. Причем забила команда 8 мячей, пропустив в свои ворота 9.

Причем пизанцы уступили в двух своих последних поединках. Вот только оба поражения случились от представителей группы лидеров «Пармы» (2:3) и «Венеции».

Не сыграют: Травмированных нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: ныне команда максимально мотивирована оторваться от опасной зоны. Да и плотность в турнирной таблице высокая, так что еще есть шансы подняться в стыковую восьмерку.

Поединки против «Модены» для команды традиционно складываются сложно. Из пяти последних очных встреч «Пиза» добыла 2 виктории при двух поражениях.

И уж наверняка хозяева будут активно атаковать. Пизанцам пора выбираться из столь сложной турнирной ситуации.

«Модена»

Турнирное положение: «Модена» в нынешнем сезоне является середняком чемпионата. Сейчас команда находится на 8 месте турнирной таблицы Серии B.

Команда забила 30 мячей в ворота соперников, пропустив в свои ворота 33.

Последние матчи: в последних пяти матчах в активе у команды всего одна виктория при 4 паритетах.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Модена» выглядит относительно неплохо. Команда сражается за выход в стыки.

При этом «Модена» не проигрывала на протяжении последнего месяца. Причем в этом отрезке команда переиграла лидера дивизиона «Парму» (3:0).

В предыдущем туре чемпионата «Модена» потеряла очки в родных стенах. Дома команда расписала мировую со « Специей» (0:0).

В этой встрече гости явно будут действовать вторым номером. «Модена» в 4 своих последних поединках неизменно играла вничью.

Статистика для ставок

«Модена» не проигрывала в 5 своих последних матчах

«Пиза» проиграла в двух своих последних поединках

«Модена» выиграла 2 последних очных поединка у пизанцев

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Пиза» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.28. Ничья оценена в 3.13, а победа оппонента — в скромные 3.43.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с совершенно разными коэффициентами — 2.25 и 1.65.

Прогноз: «Пиза» явно находится не на своем месте, так что в этой встрече будет активно атаковать.

«Пиза» давненько не обыгрывала «Модену», что станет для хозяев дополнительным мотивационным фактором.

Ставка: Победа «Пизы» за 2.28.

Прогноз: более рискованный прогноз, что во втором тайме будет зафиксирована ничья.

Ставка: Ничья во 2 тайме за 2.32