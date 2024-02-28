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    Пизанцы наконец-то обыграют «Модену»?

    «Пиза» — «Модена». Ставка (к. 2.28) и прогноз на футбол, Серия B, 28 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Пиза» — «Модена»
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    «Модена»
    В рамках 27-го тура чемпионата Италии 28 февраля пройдет матч «Пиза» — «Модена». Начало — 22:30 (мск). «Пиза» — «Модена»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия B 28 Февраля 2024 года
    Пиза
  • Италия. Серия B
    •  Пиза 22:30 Модена Модена
  • Италия. Серия B
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    «Пиза»

    Турнирное положение: пизанцы нынешний сезон проводят в борьбе за выживание во втором по силе итальянском дивизионе. Команда сейчас находится на 15 строчке таблицы.

    При этом команда на 4 очка опережает опасную зону. Да и выиграла «Пиза» всего лишь в 7 матчах из 26.

    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда потерпела досадную неудачу. «Пиза» дома уступила «Венеции» (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах пизанцы выиграли всего один раз. Причем забила команда 8 мячей, пропустив в свои ворота 9.

    Причем пизанцы уступили в двух своих последних поединках. Вот только оба поражения случились от представителей группы лидеров «Пармы» (2:3) и «Венеции».

    Не сыграют: Травмированных нет.

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    Состояние команды: ныне команда максимально мотивирована оторваться от опасной зоны. Да и плотность в турнирной таблице высокая, так что еще есть шансы подняться в стыковую восьмерку.

    Поединки против «Модены» для команды традиционно складываются сложно. Из пяти последних очных встреч «Пиза» добыла 2 виктории при двух поражениях.

    И уж наверняка хозяева будут активно атаковать. Пизанцам пора выбираться из столь сложной турнирной ситуации.

    «Модена»

    Турнирное положение: «Модена» в нынешнем сезоне является середняком чемпионата. Сейчас команда находится на 8 месте турнирной таблицы Серии B.

    Команда забила 30 мячей в ворота соперников, пропустив в свои ворота 33.

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    • Последние матчи: в последних пяти матчах в активе у команды всего одна виктория при 4 паритетах.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Модена» выглядит относительно неплохо. Команда сражается за выход в стыки.

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    При этом «Модена» не проигрывала на протяжении последнего месяца. Причем в этом отрезке команда переиграла лидера дивизиона «Парму» (3:0).

    В предыдущем туре чемпионата «Модена» потеряла очки в родных стенах. Дома команда расписала мировую со « Специей» (0:0).

    В этой встрече гости явно будут действовать вторым номером. «Модена» в 4 своих последних поединках неизменно играла вничью.

    Статистика для ставок

    • «Модена» не проигрывала в 5 своих последних матчах

    • «Пиза» проиграла в двух своих последних поединках

    • «Модена» выиграла 2 последних очных поединка у пизанцев

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Пиза» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.28. Ничья оценена в 3.13, а победа оппонента — в скромные 3.43.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с совершенно разными коэффициентами — 2.25 и 1.65.

    Прогноз: «Пиза» явно находится не на своем месте, так что в этой встрече будет активно атаковать.

    «Пиза» давненько не обыгрывала «Модену», что станет для хозяев дополнительным мотивационным фактором.

    Ставка: Победа «Пизы» за 2.28.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что во втором тайме будет зафиксирована ничья.

    Ставка: Ничья во 2 тайме за 2.32

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    «Пиза» — «Модена»: прогноз, ставка (2.28), статистика, коэффициенты матча 28.02.2024. Прогнозы на футбол. Пизанцы наконец-то обыграют «Модену»?
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