«Пиза»
Турнирное положение: пизанцы нынешний сезон проводят в борьбе за выживание во втором по силе итальянском дивизионе. Команда сейчас находится на 15 строчке таблицы.
При этом команда на 4 очка опережает опасную зону. Да и выиграла «Пиза» всего лишь в 7 матчах из 26.
Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда потерпела досадную неудачу. «Пиза» дома уступила «Венеции» (1:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах пизанцы выиграли всего один раз. Причем забила команда 8 мячей, пропустив в свои ворота 9.
Причем пизанцы уступили в двух своих последних поединках. Вот только оба поражения случились от представителей группы лидеров «Пармы» (2:3) и «Венеции».
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: ныне команда максимально мотивирована оторваться от опасной зоны. Да и плотность в турнирной таблице высокая, так что еще есть шансы подняться в стыковую восьмерку.
Поединки против «Модены» для команды традиционно складываются сложно. Из пяти последних очных встреч «Пиза» добыла 2 виктории при двух поражениях.
И уж наверняка хозяева будут активно атаковать. Пизанцам пора выбираться из столь сложной турнирной ситуации.
«Модена»
Турнирное положение: «Модена» в нынешнем сезоне является середняком чемпионата. Сейчас команда находится на 8 месте турнирной таблицы Серии B.
Команда забила 30 мячей в ворота соперников, пропустив в свои ворота 33.
Последние матчи: в последних пяти матчах в активе у команды всего одна виктория при 4 паритетах.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Модена» выглядит относительно неплохо. Команда сражается за выход в стыки.
При этом «Модена» не проигрывала на протяжении последнего месяца. Причем в этом отрезке команда переиграла лидера дивизиона «Парму» (3:0).
В предыдущем туре чемпионата «Модена» потеряла очки в родных стенах. Дома команда расписала мировую со « Специей» (0:0).
В этой встрече гости явно будут действовать вторым номером. «Модена» в 4 своих последних поединках неизменно играла вничью.
Статистика для ставок
- «Модена» не проигрывала в 5 своих последних матчах
- «Пиза» проиграла в двух своих последних поединках
- «Модена» выиграла 2 последних очных поединка у пизанцев
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Пиза» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.28. Ничья оценена в 3.13, а победа оппонента — в скромные 3.43.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с совершенно разными коэффициентами — 2.25 и 1.65.
Прогноз: «Пиза» явно находится не на своем месте, так что в этой встрече будет активно атаковать.
«Пиза» давненько не обыгрывала «Модену», что станет для хозяев дополнительным мотивационным фактором.
Ставка: Победа «Пизы» за 2.28.
Прогноз: более рискованный прогноз, что во втором тайме будет зафиксирована ничья.
Ставка: Ничья во 2 тайме за 2.32