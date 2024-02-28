В рамках 27-го тура второй итальянской лиги «Венеция» на своем поле сыграет против «Читтаделлы». Поединок состоится 28 февраля и начнется в 22:30 по мск. «Венеция» — «Читтаделла»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Венеция»

Турнирное положение: На текущий момент в таблице второй итальянской лиги подопечные Паоло Ваноли с 48 набранными очками идут вторыми, но третью строку опережают лишь на балл.

За всю дистанцию «Венеция» пока одержала 14 викторий, а также по шесть раз уступала и играла вничью. Разница мячей составляет 47:32.

Последние матчи: В минувшем туре первенства «трехцветные» в гостях смогли переиграть «Пизу» со счетом 2:1, вырвав викторию уже в добавленное время. Перед этим они на своем поле поделили очки с «Моденой», сыграв 2:2.

Не сыграют: В лазарете команды находятся несколько футболистов, которые нечасто попадают в основной состав.

Календарь и таблица Серии А

Состояние команды: В отрезке минувших семи встреч чемпионата «Венеция» добыла четыре виктории, раз сыграла вничью и дважды уступала. Забивала в этот период в каждом матче и только раз в данном отрезке не сыграла ставка обе забьют.

«Читтаделла»

Турнирное положение: С 36 набранными очками в таблице дружина Эдоардо Горини идет седьмой, но от девятой строки, которая уже не дает билет в плей-офф, оторвалась всего на два пункта.

«Читтаделла» в текущем первенстве отпраздновала десять викторий, столько же встреч проиграла и шесть матчей свела вничью, забила 33 при 35 пропущенных.

Последние матчи: В своей последней проведенной игре «гранатовые» потерпели домашнее фиаско от соседа по турнирке «Катанзаро» со счетом 1:2. И тем самым они продлили свою проигрышную серию до шесть матчей подряд.

Не сыграют: Игру пропустит несколько игроков, которые не являются основными.

Состояние команды: «Читтаделла» к данному поединку подходит в ужасном состоянии, ведь команда проиграла свои последние шесть встреч чемпионата. правда, в данном отрезке она не забивала только в одном поединке.

Статистика для ставок

«Венеция» неизменно забивала в своих 11 последних проведенных поединках

У «Читтаделлы» сейчас 6-матчевая проигрышная серия

Пять из шести последних очных встреч этих клубов завершились вничью

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: На «Венеции» букмекеры дают коэффициент 1.88. Ничья оценена в 3.64, а победа «Читтаделлы» оценена в 4.11.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.98 и 1.87 соответственно.

Прогноз: В этом поединке прогнозируем обмен забитыми мячами. Потому что и хозяева, и гости в своем последнем отрезке в основном огорчали своих соперников.