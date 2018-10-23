Прогноз и ставки на футбол 23 октября

АЕК — «Бавария»

Футбол. Лига чемпионов. Групповой этап

В двух стартовых турах группового этапа футболисты АЕКа очков не набрали. Сначала они проиграли «Аяксу» (0:3), а затем — «Бенфике» (2:3).

К слову, в домашней встрече с лиссабонцами греческая команда имела численное преимущество, но все равно умудрилась пропустить третий мяч в концовке второго тайма. У АЕКа дисквалификацию отбывают Марко Ливайя и Элдер Лопеш. Мариос Ойконому восстанавливается от травмы.

В чемпионате Греции команда после семи сыгранных туров занимает четвертое место, набрав 13 очков.

Мюнхенская «Бавария» уже имеет на своем счету четыре очка по итогам двух сыгранных туров в Лиге чемпионов. В первом туре чемпионы Германии нанесли поражение «Бенфике» (2:0), во втором разошлись миром с «Аяксом» (1:1).

В немецкой Бундеслиге «Бавария» расположилась на четвертом месте с 16 набранными очками в восьми турах. Накануне подопечные Нико Ковача обыграли «Вольфсбург» (3:1), прервав серию из трех матчей без побед в национальном первенстве. Да, у мюнхенцев есть проблемы, в том числе травмы Франка Рибери, Кингсли Комана и Корентена Толиссо, но все равно уровень немцев на голову выше греческого.

Ставка: победа «Баварии» с форой -1,5 гола за 1,73.

«Шахтер» — «Манчестер Сити»

Футбол. Лига чемпионов. Групповой этап

«Шахтер» стартовал в Лиге чемпионов неоднозначно — в двух матчах команда ни разу не проиграла, но в то же время не смогла обыграть на своем поле дебютанта турнира «Хоффенхайм» (2:2), а затем не удержала перевес в счете в гостевом матче против «Лиона» (2:2).

В чемпионате Украины у «Шахтера» все довольно неплохо. Из девяти последних матчей «горняки» выиграли восемь, сыграв вничью лишь с «Зарей». Главным минусом дончан являются очень серьезные кадровые потери — против «Сити» не сыграют Тайсон и Марлос. Это не просто сильные игроки, а ключевые персоны на поле и в раздевалке для «горняков».

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«Манчестер Сити» также вряд ли может быть доволен стартом в Лиге чемпионов. В первом туре на своем поле подопечные Пепа Гвардиолы проиграли «Лиону» — 1:2. Матч против «Хоффенхайма» также складывался очень неудачно — пропустив на 1-й минуте, «горожане» сумели отыграться через шесть минут, а победный мяч провели лишь на 87-й минуте (отличился Давид Сильва).

Набрав 3 очка, «Ман Сити» располагается в турнирной таблице на втором месте. Поражение от «Лиона» — пока единственное для «горожан» в этом сезоне. Кроме того, «Ман Сити» лишь дважды сыграл вничью — в матчах АПЛ против «Вулверхэмптона» и «Ливерпуля». Перед поединком Лиги чемпионов «Сити» размялся на «Бернли» — 5:0 с голами Серхио Агуэро, Бернарду Силвы, Фернандиньо, Рияда Мареза и Лероя Сане.

Учитывая потери «Шахтера», ожидаем доминирование и спокойную победу англичан.

Ставка: победа «Манчестер Сити» за 1,36.

«Янг Бойз» — «Валенсия»

Футбол. Лига чемпионов. Групповой этап

«Янг Бойз» мог добиться большего в первом туре группового этапа Лиги чемпионов, в котором проиграл «Манчестер Юнайтед». Во всяком случае результат 0:3 точно не демонстрирует то, как играл швейцарский коллектив, который имел достаточно моментов, чтобы забить хотя бы один мяч.

Не удалось подопечным Джерардо Сеоане избежать поражения и во втором поединке в квартете H. Команда из Берлина не просто уступила снова — на этот раз «Ювентусу», а сделала это с таким же счетом 0:3.

«Валенсии» пока что не удается навязать борьбу фаворитам данной группы. Уже в первом туре «Летучие Мыши» проиграли на своем поле «Ювентусу» 0:2, хотя с 29-й минуте, когда счет еще не был открыт, получили численный перевес после удаления Криштиану Роналду.

Чуть лучше прошел второй поединок в квартете, в котором левантийцы нанесли визит «Манчестер Юнайтед». На «Олд Траффорд» подопечные Марселино не уступили, но все равно не выиграли и снова не забили — 0:0. Считаем, что на этот раз у испанцев есть все, чтобы взять три очка.

Ставка: победа «Валенсии» за 2,12.

Общий коэффициент — 4,98. 0